Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней на Бали: лучшие места, комфорт, приключения и культура с местным экспертом
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 184 932 ₽ за человека
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Это наш самый лайтовый тур для тех, кто любит много отдыхать
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 132 815 ₽ за человека
Ты просто приезжаешь - мы делаем магию
Это не просто тур
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 159 714 ₽ за человека
Насыщенный тур на Бали в мини-группе: треккинги и пляжный отдых, йога и снорклинг
Погулять по рисовым полям и джунглям, встретить рассвет на вулкане и насладиться массажем
Начало: Убуд, 14:00
1 фев в 14:00
21 фев в 14:00
$1990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Убуде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Убуде
Сколько стоит тур в Убуде в январе 2026
Сейчас в Убуде в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 1990 до 184 932.
Туры на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Популярные места», цены от 1990₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март