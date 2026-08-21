Понежиться в спа, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами

Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...

«Если пожелаете, сегодняшний ужин состоится в итальянском ресторане под звуки гитары и в отблесках костра — волшебная атмосфера»