Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
«Узнаете, как из поколения в поколение мастера вырезают из дерева настоящие шедевры, как в Голландской Ост-Индии появился кофе копи лювак и как в домашних условиях сейчас делают пальмовое вино»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за человека
Туда, где время замирает: романтический отдых вдвоём на крошечном острове
Понежиться в спа, искупаться в океане с лошадьми и покататься на лодке с тропическими цветами
Начало: Ваш балийский отель, точное время - по договорённо...
«Если пожелаете, сегодняшний ужин состоится в итальянском ресторане под звуки гитары и в отблесках костра — волшебная атмосфера»
11 сен в 08:00
25 сен в 08:00
от $3500 за всё до 2 чел.
Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
Откройте для себя тропический рай: авторский тур по индонезийским островам
«Уютные каюты, вкусная кухня и невероятные виды — идеальные условия для отдыха»
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от 264 436 ₽ за человека
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17%
Женский ретрит - перезагрузка на о. Бали: Убуд, Нуса-Пенида, Север Бали, Кута
Мы уже всё продумали. Вам осталось только разрешить себе поехать
«Закат, шум волн, вкусная еда и ощущение, что именно такие вечера становятся воспоминаниями, к которым хочется возвращаться снова и снова»
2 окт в 10:00
от 179 287 ₽
215 956 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Гастрономические»
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