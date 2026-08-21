Окрестности Убуда и восток Бали индивидуально: архитектура, ремёсла, индуизм
Посетить рисовые террасы и дворец на воде, пройти Мелукат и узнать, как делают копи лювак и вино
Начало: Место вашего проживания в Убуде, 8:00
«Погрузитесь в основы индуизма: посетите храм Пура Гоа Лавах, в котором обитает колония летучих мышей, и с помощью святой воды очистите тело и душу от негатива на церемонии Мелукат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за человека
Романтическое путешествие: Бали и круиз на Комодо
Откройте для себя тропический рай: авторский тур по индонезийским островам
«Посетите знаковый Балийский храм на воде и традиционные ворота Чанди Бентар в горном местечке Бедугул»
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от 264 436 ₽ за человека
-
17%
Женский ретрит - перезагрузка на о. Бали: Убуд, Нуса-Пенида, Север Бали, Кута
Мы уже всё продумали. Вам осталось только разрешить себе поехать
«Именно здесь среди джунглей, рисовых террас и храмов начинается знакомство с настоящим островом»
2 окт в 10:00
от 179 287 ₽
215 956 ₽ за человека
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