Полезная информация об Акабе

Что нужно знать об Акабе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кинг Хуссейн, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 1 экскурсия
Местное время в Акабе
20:5846
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇯🇴 Иордания
Название городаАкаба
По-английскиAqaba
Столица регионаАкаба является столицей региона
Статья о городеСтатья об Акабе
Население города95 048 чел.
АэропортКинг Хуссейн AQJ
Часовой поясAsia/Amman
Средняя высота46 м. от уровня моря

Подробная статья

Акаба
Акаба – всё о городе, ценах, отелях, достопримечательностях
Иорданская Акаба находится на побережье Красного моря, этот город является одним из главных курортов Иордании, именно здесь расположены главные отели, например, Мовенпик и сюда едет большинство туристов со всего мира. Климат и погода дружелюбны, море смягчает летнюю жару, а зимой не даёт температуре падать

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Популярные экскурсии в Акабе

Дайвинг в Акабе
Дайвинг в Акабе
5
3 отзыва
от
45
за чел.
Погрузиться в красочный подводный мир и познакомиться с его обитателями

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Фотографии

Трубки для кальяна из Иордании в национальном стиле ручной работы
Самолет авиакомпании Royal Jordanian в аэропорту King Hussein города Акабы
Мансаф — национальное блюдо иорданской кухни
Рыжеволосая девушка смотрит на пустыню Вади Рам
Подводный мир Красного моря, Акаба
Яхта на фоне берегов Акабы
Девушка занимается сапсёрфингом в Красном море возле берегов Акабы
Иностранные туристы с местными жителями Акабы
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