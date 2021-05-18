Полезная информация об Акабе
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Местное время в Акабе
20:5846
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇯🇴 Иордания
|Название города
|Акаба
|По-английски
|Aqaba
|Столица региона
|Акаба является столицей региона
|Статья о городе
|Статья об Акабе
|Население города
|95 048 чел.
|Аэропорт
|Кинг Хуссейн AQJ
|Часовой пояс
|Asia/Amman
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря
Подробная статья
Акаба – всё о городе, ценах, отелях, достопримечательностях
Иорданская Акаба находится на побережье Красного моря, этот город является одним из главных курортов Иордании, именно здесь расположены главные отели, например, Мовенпик и сюда едет большинство туристов со всего мира. Климат и погода дружелюбны, море смягчает летнюю жару, а зимой не даёт температуре падать
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