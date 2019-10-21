Иорданская Акаба находится на побережье Красного моря, этот город 🏙️ является одним из главных курортов Иордании, именно здесь расположены главные отели, например, Мовенпик и сюда едет большинство туристов со всего мира. Климат и погода дружелюбны, море 🌊 смягчает летнюю жару, а зимой не даёт температуре падать

Акаба, Иордания (Aqaba)

Акаба – портовый город, расположенный на побережье Красного моря в Иордании. Курорт привлекает туристов со всего мира, желающих не только сменить обстановку, но и заняться собственным здоровьем!

В этой статье собрана самая подробная информация об Акабе: от климатических особенностей и главных достопримечательностей до сувениров и местной кухни. Также мы поделимся с вами идеями того, как можно лучше добраться до курорта, где остановиться и расскажем о том, какие документы потребуются для путешествия!

Акабу недаром называют окном в море. Расположенный на побережье одноименного залива, город очаровывает красотой пляжей и чистотой. Течение времени тут совершенно иное, не похожее не на что! Курорт рекомендован к посещению людям, желающим абстрагироваться от суеты и насладиться гармонией со вселенной!

Общая информация

По результатам исследования пятилетней давности, в Акабе проживало 140 тысяч человек. Прирост населения тут незначителен, поэтому эти данные можно считать актуальными и по сей день.

Коренных жителей Акабы принято называть иорданец или иорданка, в зависимости от половой принадлежности. Конечно, существует множество вариантов на русский лад – например, акабчанка, акабчанец.

Национальная валюта: иорданский динар.

Распространены и пиастры (в одном динаре – 100 пиастров). Один динар приблизительно равен 1,5 долларам США.

Официальный язык государства: арабский.

Примечательно, что распространён арабский не только среди коренного населения, но и среди представителей национальных меньшинств, которые используют его в качестве второго.

Большая часть населения Абакы исповедует ислам. Количество жителей, принявших христианство составляет около 5-6%. Примечательно, что в православных храмах службы проводятся на греческом языке.

Телефонный код Акабы: +962.

Дополнительно, чтобы связаться с жителями города, нужно набрать цифру 3 перед самим номером.

Например, набор телефонного номера для жителей РФ будет выглядеть следующим образом: +962-3-XXXXXXX, где X – это номер телефона человека.

Звонок со стационарного телефона будет выглядеть так: 8-10-962-3 XXXXX.

Чтобы связаться с экстренными службами, жители любой страны могут набирать 911 или 112.

Где находится Акаба

Акаба – популярный курорт Иордании. Он находится в северной части Акабского залива. Климат тут достаточно мягкий и приятный, характеризуется как субтропический средиземноморский.

Акаба, Иордания – на карте мира

Ближайшие соседи Акабы – это Эйлат, Хакль, Нувейба, Дахаб. От Шарм-Эль-Шейха курорт отделяет всего 400 километров или 6-8 часов пути на автомобиле.

Горы защищают курорт от холодных ветров, позволяя круглый год наслаждаться теплом и отсутствием холодных зим. Купаться в открытых водоемах здесь можно и зимой, и летом! Даже в зимние календарные месяцы температура воды в море редко опускается ниже +22 градусов.

Карта города Акабы

Курорты Акабы и самые важные места

Принято считать, что на отдых в Акабу приезжают люди, которые ценят спокойствие и тишину. Здесь на самом деле царит какое-то особое умиротворение. Однако, это вовсе не означает, что отдых здесь будет скучным! Каждый сможет найти оптимальный формат времяпрепровождения, в том числе – активного.

Крепость Акабы. История крепости берет свое начало еще в 14 веке. Удивительным образом ей удалось сохраниться до наших дней практически в первозданном виде, хотя, конечно, она пережила немало реконструкций. Последняя реконструкция началась еще в 2014 году и продолжается по сей день. Пока туристов внутрь не пускают, но может вам повезет, и реконструкция закончится именно во время вашего визита! Айла – старый город, первое упоминание о котором датируется еще 622 годом. Пустыня Вади Рам. Славится своими космическими пейзажам. Горы сменяются глубокими песчаными каньонами. Во многом, известность пустыня приобрела за счет скалолазов, облюбовавших здешние вершины. Мост Акабы. Находится в вышеописанной пустыне. Его обязательно нужно посетить и сделать на его фоне несколько кадров! Риф короля Абдаллы. Идеальное место для занятий дайвингом! Кроме этого, здесь можно увидеть дельфинов, осьминогов, понаблюдать за косяками рыб. Морская научная станция – это еще одно важное место курорта. Здесь проводятся увлекательные лекции и семинары, которые посвящены подводному миру. Посетители могут принимать участие в научной деятельности или же просто посетить сувенирную лавку, ресторан, которые находятся на базе данного центра.

Пустыня Вади Рам ночью. Идеальное место и время для наблюдения за вселенной

Разумеется, что данным списком все достопримечательности Акабы не ограничены. Здесь на самом деле есть на т посмотреть и чем заняться. Если посещение экскурсий не вписывается в картину вашего идеального отдыха, то всегда можно насладиться простыми прогулками по городу, изучению его окрестностей.

Особенности города и самые интересные факты о нем

Первые поселения на месте современной Акабы существовали еще 5500 лет назад. Уже во времена правления царя Соломона, здесь находился морской флот. Во времена распространения ислама, для того, чтобы облегчить путь паломников в Мекку, через скалы Акабы был прорублен проход. В 1841 году город находился во владении Египта и только после образования Израиля как отдельного государства, Акаба стала развиваться как самостоятельный порт.

Бедуин в пустыне Вади Рам

Отдых на курортах Иордании отличается своей доступностью. Если сравнивать Акабу с тем же Эйлатом, то отдых тут весьма экономичен. Все зависит от самого туриста. Если вы, например, предпочитаете отдых в стиле luxury и желаете снять номер в самом дорогом отеле курорта, кушать исключительно деликатесы, то да – будет дорого. Ну а если вы не видите проблем в том, чтобы остановиться где-нибудь в бюджетном отеле, питаться блюдами со шведского стола и не сорить деньгами, то отдых получится вполне себе экономичным!

Культурная составляющая здешних мест очень многогранна и оригинальна. Сначала к путешествию в город с исламской религией, относишься с некоторой долей опаски, а потом – влюбляешься окончательно и бесповоротно. Гостеприимство жителей Иордании чувствуется везде! Не стоит удивляться, если вы просто зайдете в магазин, а продавец предложит выпить вам чашечку чая или кофе. Отказ воспринимается вполне адекватно! Местные жители обожают делать подарки, поэтому если вы обнаружите в пакете из сувенирной лавки какие-то лишние предметы, то можете расценивать их как симпатию и знак внимания к вашей персоне!

Ислам преобладает здесь. Свинина запрещена категорически. Даже чипсы с беконом не купить. С алкоголем чуть-чуть свободнее, но стоит помнить, что местные жители крайне негативно относятся к туристам, которые появляются в общественных местах в состоянии опьянения. Также не стоит появляться на улице в коротких юбках и чрезмерно откровенных нарядах – это касается представительниц прекрасного пола. По территории отеля можно перемещаться в чем заблагорассудится, на улице – нет.

Климатические особенности Акабы

Как уже говорилось выше, климат в Акабе характеризуется как тропический средиземноморский. В городе всегда тепло и даже зимой, когда в России и странах СНГ царят морозы и лежит снег, здесь можно купаться в море и наслаждаться приемом солнечных ванн!

Побережье Акабы

Если вы не переносите жару, то лучшим временем для поездки может стать период с ноября по февраль-март. Дождей можно не опасаться – их тут практически никогда нет. Максимальное количество пасмурных дней – 5 и приходятся они, как правило, на январь.

Самый солнечный месяц – это июнь. За линию горизонта оно уходит на 9 часов, то есть принимать солнечные ванны можно на протяжении 13 часов в сутки. Идеальный месяц для отдыха людей, едущих в Акабу за солнцем и красивым ровным загаром.

Погода на Акабе по месяцам

Январь: воздух +16,9, вода +21,9;

Февраль: воздух +19,9, вода +21,4;

Март: воздух +24.0, вода +21,4;

Апрель: воздух +28,1, вода +22,1;

Май: воздух +32,5, вода +23,7;

Июнь: воздух +35,2, вода +25,5;

Июль: воздух +36,6, вода +27,9;

Август: воздух +36,5, вода +27,9;

Сентябрь: воздух +34,0, вода +27,0;

Октябрь: воздух +29,1 вода +25,7;

Ноябрь: воздух +23,2 вода +24,5;

Декабрь: воздух +18,4 вода +23,0.

Отдых в Акабе: чем заняться

Акаба – город, который предлагает туристам большой простор для отдыха! Здесь можно активно отдыхать, наслаждаясь красотами подводного мира и покорением горных вершин, а можно расслабиться и отдохнуть в полной изоляции от суеты и шума!

Яхты у берегов Акабы

Наиболее популярным местом для занятий дайвингом является курортный комплекс Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba. Вы можете рассматривать это место как объект для проживания в отеле, а можете посетить курорт в качестве гостя, насадиться отдыхом на его территории. Здесь находится центр дайвинга, где работают опытные инструктора, готовые всему вас обучить и показать. Приятный плюс для семейных путешественников – наличие детского игрового центра.

Разумеется, что Мовенпик – не единственное место для дайвинга. В городе есть достаточно большое количество локаций, отличающихся богатым подводным миром. Достойной альтернативой также может стать снорклинг – плавание с маской и трубкой.

Подводный мир Красного моря, Акаба

Обязательно стоит посетить пустыню Вади Рам. Здесь тоже отдых может быть самым разным – от неспешных прогулок вместе с гидом до экстремальных заездов на квадроциклах, скалолазания и многого другого! Только вы решаете, как организовать свой досуг. Экскурсии сюда доступны как для взрослых путешественников, так и для тех, кто планирует отдых вместе с детьми.

Девушка идёт по пустыне Вади Рам на фоне гор и верблюдов

В целях знакомства с местной культурой и приобретением сувениров, рекомендуем посетить местные рынки и базары, отличающиеся особым колоритом!

Праздники и самые важные события Акабы

1 января – Празднование Нового года;

30 января – День рождения Абдаллы II, короля;

1 мая – День труда;

25 мая – День Независимости;

14 ноября – День рождения короля Хусейна;

25 декабря – Рождество.

Традиционная кухня

Гастрономический туризм в Иордании не особо развит. Тем не менее, кухня здесь удивляет богатым выбором блюд. Голодным остаться практически невозможно!

Отправляясь в путешествие, обязательно стоит попробовать следующие блюда:

Мансаф – баранина, сваренная в соусе из йогурта;

Кебаб – мясо, приготовленное на открытом огне;

Табуле – салат из пшённой крупы с добавлением зелени и томатов. Идеально подходит для вегетарианцев;

Маклюба – мясо с овощами и густым наваристым бульоном;

Фалафель – обжаренные шарики из нутового пюре;

Мамауль – печенье из фиников.

Мансаф — национальное блюдо иорданской кухни

Большой выбор ресторанов – еще один плюс курортов. Здесь на самом деле очень много мест, которые можно посетить, чтобы отдохнуть и насладиться вкусными блюдами местной (и не только) кухни. Среди путешественников наиболее популярны следующие локации:

Red Sea Grill;

Casalingo;

Arabic Moon Restaurant;

Buffalo Wings & Rings;

Fish In;

Kubba Levantin Restaurant.

Ценовая политика самая разнообразная. Вы можете посетить какое-то элитное заведение, насладиться блюдами из рыбы, мяса, а можете отправиться в местное бистро, где средний чек выйдет примерно в 5-7$ на человека с учетом напитков. Здесь есть заведения на любой вкус, поэтому каждый путешественник сможет подобрать для себя оптимальный вариант!

Интересный факт: в Акабе можно купить алкоголь всех видов, но найти какое-то блюдо со свининой – настоящая проблема. Исламская страна как-никак.

Где лучше всего размещаться

Акаба – город, предполагающий туристам и путешественникам широкий выбор объектов размещения. Здесь можно остановиться в отеле премиум-класса или же недорогом хостеле.

Al Manara отель от Marriott в Акабе

Если вы хотите отдохнуть в полном объеме, насладиться прелестями курорта и его высококлассным сервисом, то рекомендуем сделать выбор в пользу отелей и гостиниц. Также город может предложить своим гостям элитные резорты как, например, тот же «Мовенпик».

В Акабе достаточно большое количество небольших гостевых домов и хостелов, которые отличаются доступными ценами на жилье. Можно снять номер буквально за 1500 рублей в сутки. Хостел обойдется еще дешевле.

Выбор подходящего объекта для проживания должен быть обоснован исключительно вашими предпочтениями и финансовыми возможностями!

Как добраться до Акабы

Для туристов, собирающихся отправиться в путешествие по курортам Иордании виза не требуется, но только в том случае, если вы планируете провести в стране не более 1 месяца. Виза оформляется по прибытии в аэропорту и абсолютно бесплатна (если вы находитесь в стране не более 48 часов).

Наиболее удобным способом, позволяющим добраться до Акабы является воздушный транспорт. Из Москвы нужно сесть на рейс с прибытием в аэропорт «Кинг Хусейн». Прямое сообщение, к сожалению, редкость. Как правило, большая часть самолетов предполагает пересадку в Стамбуле.

Самолет авиакомпании Royal Jordanian

Самый быстрый перелет до Акабы из столицы России занимает 11 часов 40 минут (с учетом двух пересадок). Цены на билеты варьируются от 15 до 30 тысяч рублей, в зависимости от даты и выбранной авиакомпании; Самый быстрый рейс из Екатеринбурга занимает 15 часов, с учетом 3 пересадок. Цены – от 27 тысяч рублей в одну сторону; Из Санкт-Петербурга до Акабы – 13 часов. Придется сделать пересадку в Анталье и в Аммане; Из Казани до Акабы летать 17 часов с 3 пересадками. Цены на перелеты – от 30 тысяч в одну сторону; Что касается Владивостока, то здесь перелет займет около 23 часов. Необходимо будет сделать 3 пересадки – в Шереметьево (Москва), в Вене и в Аммане.

Некоторые туристы предпочитают путешествовать на автомобиле. Дорога из Москвы занимает около 2 дней (4 тыс.км.)

Что привезти из отпуска

Одними воспоминаниями тут, конечно, не ограничишься. Можно ограничиться стандартным набором в виде магнитиков и колокольчиков, но лучше привезти то, что действительно понравится и будет ассоциироваться с вашим времяпрепровождением в Акабе.

Итак, с курорта можно привезти следующие вещи в качестве сувенира:

Трубки для кальяна из Иордании в национальном стиле ручной работы

Украшения в восточном стиле;

Изделия из кожи;

Косметические средства с добавлением целебной грязи;

Масла;

Одежду и ковры;

Керамику или изделия из Небатейского стекла.

Также из путешествия можно привести традиционные местные сладости, чай или кофе.

Заключение

Акаба – уникальный курорт, который не оставляет равнодушным. Несмотря на свое спокойствие, он оставляет поистине неизгладимые воспоминания, которые будут еще долго радовать вас! Преимущества города следующие:

Широкий выбор развлечений;

Потрясающе красивое море;

Теплый климат;

Уникальная природа;

Радушные местные жители.

Недостатки найти сложно. Если уж совсем придираться, то:

Невозможность найти шашлык из свинины (для любителя);

Длительные перелеты из России;

Сильная жара летом.

Что касается вещей, которые обязательно нужно сделать в Акабе, то их перечень выглядит так:

Заняться дайвингом или снорклингом;

Выпить кофе с продавцом из местной лавки;

Посетить рынок;

Погулять по пустыне.

Всем путешественникам, которые пока еще только планируют путешествие, мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео от таких же путешественников как и мы с вами, при этом всё по делу! Оно позволит в полном объеме оценить достоинства курорта, открыть его для себя с новой стороны!

Видео-обзор Акабы от туристов в стиле отзыва