Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
«Это комфортный лёгкий маршрут, охватывающий главные достопримечательности Петры»
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Петре в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Петре в декабре 2025
Сейчас в Петре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Изучение достопримечательностей города Петры нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Петре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Иордании на русском языке