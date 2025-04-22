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Экскурсии Петры об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Петре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Классическая экскурсия по Петре
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
Завтра в 12:00
27 июл в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
27 июл в 04:30
28 июл в 04:30
от €700 за всё до 4 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 апреля 2025
    По следам «Индианы Джонс» в Петре
    Экскурсия превосходная, гид - профессионал! Остались очень довольны. Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 апреля 2025
    Классическая экскурсия по Петре
    Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда собиралась раз 15 поехать
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    из Египта одним днем, но не сложилось, и я думаю к лучшему. Если кто-то сомневается - ехать, однозначно. Да, добираться довольно долго, от Аммана на машине около 3х часов через пустыню. Но никакие рассказы других людей не сравнятся с живыми впечатлениями от этого места. Потрясающий образец смешения всех античных стилей, вырезанный прямо в розовых скалах, удивляющий современными для того времени инженерными системами. И конечно же большое спасибо нашему гиду Таиру, он сам из этих мест и знает об этом городе практически все. Таир организовал нам и трансфер, и погружение в мир истории, и все это искренне и с юмором, мне кажется, он сам очень любит это место. Посоветовал вкусный ресторан, где пообедать после экскурсии. Большое спасибо! Приезжайте туда чем раньше, тем лучше, прямо к открытию, так как около 12 ч в каньон набивается уже очень много народу. В марте прохладно, берите куртки.

    Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я тудаПетра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я тудаПетра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда

Ответы на вопросы от путешественников по Петре в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Петре в июле 2025
Сейчас в Петре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
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