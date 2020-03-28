О коронавирусе в Ирландии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ирландии на сегодня по данным 29 марта 2020: 2415 заражено, 36 умерло, 5 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Ирландии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ирландии на сегодня по данным 29 марта 2020: 2415 заражено, 36 умерло, 5 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Ирландии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Ирландии за всё время 2415 +294 за 28 марта 2020 Выздоровели 5 Умерли 36 +14 Летальность 1.5%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Ирландии находится 0.35% (2415 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 36 умерло, 5 выздоровело, а всего инфицированных осталось 2374 человека. Самого первого зараженного человека в Ирландии выявили 28 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Ирландии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Ирландии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Ирландии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 28 мар 2020 2415294 3614 0.59% 5 ▲ 2374+280 27 мар 2020 2121302 223 0.14% 5 ▲ 2094+299 26 мар 2020 1819255 1910 0.56% 5 ▲ 1795+245 25 мар 2020 1564235 92 0.13% 5 ▲ 1550+233 24 мар 2020 1329204 71 0.08% 5 ▲ 1317+203 23 мар 2020 1125219 62 0.18% 5 ▲ 1114+217 22 мар 2020 906121 41 0.11% 5 ▲ 897+120 21 мар 2020 785102 3 — 5 ▲ 777+102 20 мар 2020 683126 3 — 5 ▲ 675+126 19 мар 2020 557265 31 0.18% 5 ▲ 549+264 18 мар 2020 29269 2 — 5 ▲ 285+69 17 мар 2020 22354 2 — 55 ▲ 216+49 16 мар 2020 16940 2 — 0 ▲ 167+40 14 мар 2020 12939 21 0.79% 0 ▲ 127+38 13 мар 2020 9047 1 — 0 ▲ 89+47 11 мар 2020 439 11 2.38% 0 ▲ 42+8 10 мар 2020 3413 0 — 0 ▲ 34+13 9 мар 2020 212 0 — 0 ▲ 21+2 8 мар 2020 191 0 — 0 ▲ 19+1 6 мар 2020 1812 0 — 0 ▲ 18+12 4 мар 2020 64 0 — 0 ▲ 6+4 3 мар 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 29 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Ирландия Макгрегор потребовал задействовать военных для обеспечения карантина lenta Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор призвал усилить меры по обеспечению карантина в Ирландии и привлечь к этому военных. «Наши военные могут помочь 15 тысячам офицеров полиции при необходимости. И так вот: необходимость наступила», — заявил 31-летний экс-чемпион UFC. Макгрегор отдаст миллион евро на борьбу с коронавирусом lenta Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор пообещал пожертвовать миллион евро на помощь в борьбе с пандемией коронавируса в Ирландии. Средства, переданные 31-летним спортсменом, пойдут на приобретение средств защиты для медиков, которые борятся с пандемией в провинции Ленстер. Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции lenta Ирландско-американская модель Лорен Саммер продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В одной из публикаций 24-летняя знаменитость рассказала, что в условиях карантина ей нравится принимать пенную ванну и играть в видеоигры. Макгрегор призвал Ирландию закрыться из-за коронавируса lenta Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор призвал ирландские власти закрыть аэропорты и ряд учреждений на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. «Я взываю ко всей нации. Для этого боя нужна вся наша мощь. Мы вместе находимся в красном углу и ждем гонг!» — заявил Макгрегор. Макгрегору пришлось тренироваться в подвале из-за коронавируса lenta Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор продолжил тренировки в подвале своего дома из-за ситуации с коронавирусом. Это также связано с закрытием его тренировочного зала в Дублине. На коротком видео запечатлен фрагмент тренировки Макгрегора, во время который он отрабатывает удары с тренажером.

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.