О коронавирусе в Великобритании на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании на сегодня по данным 29 марта 2020: 19522 заражено, 1228 умерло, 151 выздоровел. Последние новости связаные с вирусом в Великобритании, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании на сегодня по данным 29 марта 2020: 19522 заражено, 1228 умерло, 151 выздоровел. Последние новости связаные с вирусом в Великобритании, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Великобритании за всё время 19 522 +2210 за 29 марта 2020 Выздоровели 151 Умерли 1228 +207 Летальность 6.3% В критическом состоянии 163

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Великобритании находится 2.85% (19 522 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 163 из них в критическом состоянии, 1228 умерло, 151 выздоровело, а всего инфицированных осталось 18 143 человека. Самого первого зараженного человека в Великобритании выявили 30 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Великобритании

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Великобритании

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Великобритании по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 195222210 1228207 1.14% 151 ▲ 18143+2003 28 мар 2020 173122567 1021260 1.61% 151 ▲ 16140+2307 27 мар 2020 147452933 761181 1.31% 1511 ▲ 13833+2751 26 мар 2020 118122172 580114 1.03% 15010 ▲ 11082+2048 25 мар 2020 96401476 46643 0.48% 140 ▲ 9034+1433 24 мар 2020 81641438 42387 1.14% 14073 ▲ 7601+1278 23 мар 2020 6726981 33654 0.85% 67 ▲ 6323+927 22 мар 2020 5745678 28248 0.89% 67 ▲ 5396+630 21 мар 2020 50671053 23456 1.17% 67 ▲ 4766+997 20 мар 2020 40141298 17840 1.06% 67 ▲ 3769+1258 19 мар 2020 271674 13866 2.63% 67 ▲ 2511+8 18 мар 2020 2642682 7216 0.64% 6714 ▲ 2503+652 17 мар 2020 1960409 56 — 5332 ▲ 1851+377 16 мар 2020 1551406 5635 2.37% 212 ▲ 1474+369 15 мар 2020 11451 21 — 19 ▲ 1105+1 14 мар 2020 1144342 2113 1.18% 19 ▲ 1104+329 13 мар 2020 802343 8 — 19 ▲ 775+343 11 мар 2020 45975 82 0.46% 19 ▲ 432+73 10 мар 2020 38462 62 0.56% 191 ▲ 359+59 9 мар 2020 32248 41 0.33% 18 ▲ 300+47 8 мар 2020 27467 31 0.4% 18 ▲ 253+66 7 мар 2020 20743 2 — 1810 ▲ 187+33 6 мар 2020 16448 21 0.65% 8 ▲ 154+47 5 мар 2020 11630 11 0.93% 8 ▲ 107+29 4 мар 2020 8635 0 — 8 ▲ 78+35 3 мар 2020 5111 0 — 8 ▲ 43+11 2 мар 2020 404 0 — 8 ▲ 32+4 1 мар 2020 3613 0 — 8 ▲ 28+13 29 фев 2020 233 0 — 8 ▲ 15+3 28 фев 2020 205 0 — 8 ▲ 12+5 27 фев 2020 152 0 — 8 ▲ 7+2 24 фев 2020 134 0 — 8 ▲ 5+4 16 фев 2020 9 0 — 87 ▼ 1-7 12 фев 2020 91 0 — 11 — 8 10 фев 2020 85 0 — 0 ▲ 8+5 7 фев 2020 31 0 — 0 ▲ 3+1 31 янв 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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