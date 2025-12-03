Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в прекрасной Мурсии: архитектура, культура и гастрономия
Откройте для себя очарование Мурсии за один день: архитектура барокко, местные традиции и вкусные пирожные ждут вас в этом удивительном городе
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
Завтра в 14:00
12 дек в 10:00
от €100 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
11 дек в 09:15
12 дек в 09:15
€81
€85 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДана3 декабря 2025Очень приятное путешествие по красивым местам. По времени примерно 6,5 часов. Информационно насыщенное. Надо подниматься по ступеням башни - но ступеньки невысокие и удобные, зато вид открывается отличный. рекомендую.
- ИИрина30 октября 2025Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
- SSVETLANA25 октября 2025Были на потрясающей экскурсии с Валерией, огромное вам спасибо за потрясающий день. Очень познавательная, увелекательная и незабываемая поезда. Получили огромное удовольствие и узнали много интересных фактов о разных местах, событиях. Рекомендуем каждому, с ней любая поездка пройдёт на ура!
- ТТатьяна1 октября 2025Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
- GGalina1 октября 2025Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.
- RReus-Levcisina1 октября 2025Экскурсия прошла на отлично!!! Нам все понравилось. Наш гид Валерия очень интересный рассказчик,узнали много нового и интересного. Буду предлагать её своим знакомым и друзьям. Спасибо большое за прекрасный тур и организацию
- ИИгорь27 сентября 2025Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и
- ГГалина14 сентября 2025Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие
- ССветлана5 августа 2025Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
- ЕЕлена17 июля 2025Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
- ТТатьяна15 июля 2025Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!
- ССветлана14 июля 2025Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер
- ССовпель14 июля 2025Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо
- ООльга12 июля 2025Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь.
Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
- IInesa1 июля 2025Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и
- OOLGA24 июня 2025Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто!
Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан!
Мы очень довольны и рекомендуем!!!
- ММария11 июня 2025Если бы барокко умело говорить, оно бы сказало: «Спасибо, Мария!» Мы с семьёй отправились на экскурсию «Шедевры испанского барокко», и
- ММария10 июня 2025Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город
- ИИгорь9 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!
- ЕЕвгения6 мая 2025С Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про Аликанте и Бенидорм, что захотелось
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Аликанте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в декабре 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Самое главное" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 81 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Самое главное», 122 ⭐ отзыва, цены от €81. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль