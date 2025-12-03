Мои заказы

Увидеть самое главное в Аликанте

Найдено 7 экскурсий в категории «Самое главное» в Аликанте на русском языке, цены от €81, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магия вечернего Аликанте
Пешая
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в прекрасной Мурсии: архитектура, культура и гастрономия
Откройте для себя очарование Мурсии за один день: архитектура барокко, местные традиции и вкусные пирожные ждут вас в этом удивительном городе
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Город-крепость Гуадалест
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город-крепость Гвадалест: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
На велосипеде
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
Завтра в 14:00
12 дек в 10:00
от €100 за человека
Аликанте. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
5%
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
11 дек в 09:15
12 дек в 09:15
€81€85 за человека
Фотоэкскурсия по Аликанте
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Аликанте
Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дана
    3 декабря 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Очень приятное путешествие по красивым местам. По времени примерно 6,5 часов. Информационно насыщенное. Надо подниматься по ступеням башни - но ступеньки невысокие и удобные, зато вид открывается отличный. рекомендую.
  • И
    Ирина
    30 октября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!
  • S
    SVETLANA
    25 октября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Были на потрясающей экскурсии с Валерией, огромное вам спасибо за потрясающий день. Очень познавательная, увелекательная и незабываемая поезда. Получили огромное удовольствие и узнали много интересных фактов о разных местах, событиях. Рекомендуем каждому, с ней любая поездка пройдёт на ура!
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
    Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍
  • G
    Galina
    1 октября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.
  • R
    Reus-Levcisina
    1 октября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Экскурсия прошла на отлично!!! Нам все понравилось. Наш гид Валерия очень интересный рассказчик,узнали много нового и интересного. Буду предлагать её своим знакомым и друзьям. Спасибо большое за прекрасный тур и организацию
  • И
    Игорь
    27 сентября 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и
    читать дальше

    переулочкам. Все рассмотрели и создали собственное представление о городе, какой он на самом деле.
    Город расположен на холмах, на разных уровнях и ходить придется не только по просторным, устланным плиткой площадям, но и подниматься по лесенкам, поэтому удобная обувь обязательна. Ирина много рассказала о жизни в городе, о быте и традициях. Показала много замечательных и красивых мест. Обязательно еще вернемся в этот удивительный город! 🤩Р.S. И отдельное спасибо за шаг навстречу: Ирина пожертвовала своим выходным днем,чтобы провести экскурсию☝️. С уважением,Игорь и Елена, Игорь и Наталья.

    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам
  • Г
    Галина
    14 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие
    Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие
  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
    Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
    Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!
  • С
    Светлана
    14 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер
    читать дальше

    отличная прогулка с ощущением что ты приехал в гости к хорошему другу,который показывает и рассказывает от всей души! Учитывая все твои особенности, ожидания и предпочтения!!!
    Я однозначно рекомендовала бы Марию своим знакомым!

  • С
    Совпель
    14 июля 2025
    Магия вечернего Аликанте
    Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо
    читать дальше

    прятали от солнца, показали кучу красивейших мест (для некоторых достаточно просто сойти с главных улиц, но без экскурсовода про них не узнать). Ещё и рассказали много интересных фактов о городе. Нашлось время даже для кофе-брейка:)
    В конце составилось чёткое представление об Аликанте, его истории и месте на карте мира, что и хочется видеть в хорошей экскурсии.
    Было очень интересно и помимо истории есть много тем для общения с Марией.
    Чуткая и отзывчивая женщина - профессионал своего дела.

  • О
    Ольга
    12 июля 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь.
    Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
  • I
    Inesa
    1 июля 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и
    читать дальше

    современный быт Испании. Спасибо за Вашу заботу и поддержку, мы чувствовали себя в безопасности и отлично провели время в этой поездке. Рекомендую всем искупаться в водопадах и посетить замок. Это понравится всей семье. Все было чудесно, особенно прыжок в водопад - это запомнится навсегда! Спасибо! ☺️

    Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов
  • O
    OLGA
    24 июня 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто!
    Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан!
    Мы очень довольны и рекомендуем!!!
  • М
    Мария
    11 июня 2025
    Один день в прекрасной Мурсии
    Если бы барокко умело говорить, оно бы сказало: «Спасибо, Мария!» Мы с семьёй отправились на экскурсию «Шедевры испанского барокко», и
    читать дальше

    это было как спектакль, где гид — и рассказчик, и артист, и режиссёр в одном лице.

    Подняться на крышу кафедрального собора, подержать в руках старинный ключ от многовековых дверей, услышать колокольный звон с высоты птичьего полета- это незабываемые впечатления!

    Отдельное спасибо за казино Мурсии — теперь я хочу, чтобы все мои встречи проходили только под лепниной.

    Мария — гид, с которым Мурсия оживает, становится уютной и очень интересной. Рекомендуем всей душой! ❤️

  • М
    Мария
    10 июня 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город
    читать дальше

    и умеющий увлечь рассказом.

    Мы узнали много интересного об истории и культуре Аликанте, услышали яркие легенды и необычные факты, а ещё получили массу полезных советов — куда заглянуть, где поесть, что попробовать. Главное не садиться на тёщин стул! 😉 Всё было легко, живо и по-доброму.

    Спасибо Ирине за тёплую атмосферу, чувство юмора и настоящую любовь к городу. Очень рекомендуем!

  • И
    Игорь
    9 мая 2025
    Аликанте. Обзорная экскурсия
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!
  • Е
    Евгения
    6 мая 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    С Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про Аликанте и Бенидорм, что захотелось
    читать дальше

    туда вернуться еще раз. Гуадалест оказался красивым старинным городком и там тоже очень много интересного, что посмотреть. Валерия грамотно и доступно обо всем рассказала и показала интересные места. Сразу видно что человек имеет образование приближенное к туризму. Она педагог географ из Санкт Петербурга. И это чувствуется в ее преподнесении материала, как интересно она умеет доносить до туристов информацию. Обязательно вернемся в Аликанте еще раз. Спасибо 🙏

    С Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про АликантеС Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про Аликанте

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Магия вечернего Аликанте
  2. Один день в прекрасной Мурсии
  3. Город-крепость Гуадалест
  4. Велопрогулка по пригородам Аликанте
  5. Аликанте. Обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Аликанте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в декабре 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Самое главное" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 81 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Самое главное», 122 ⭐ отзыва, цены от €81. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль