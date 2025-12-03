Д Дана Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Очень приятное путешествие по красивым местам. По времени примерно 6,5 часов. Информационно насыщенное. Надо подниматься по ступеням башни - но ступеньки невысокие и удобные, зато вид открывается отличный. рекомендую.

И Ирина Аликанте. Обзорная экскурсия Отлично прогулялись и очень вкусно! Большое спасибо!

S SVETLANA Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Были на потрясающей экскурсии с Валерией, огромное вам спасибо за потрясающий день. Очень познавательная, увелекательная и незабываемая поезда. Получили огромное удовольствие и узнали много интересных фактов о разных местах, событиях. Рекомендуем каждому, с ней любая поездка пройдёт на ура!

Т Татьяна Магия вечернего Аликанте Большое спасибо за экскурсию, очень понравилось 😊👍

G Galina Аликанте. Обзорная экскурсия Ирина прекрасный гид. Нам было интересно, понравилось все.

R Reus-Levcisina Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Экскурсия прошла на отлично!!! Нам все понравилось. Наш гид Валерия очень интересный рассказчик,узнали много нового и интересного. Буду предлагать её своим знакомым и друзьям. Спасибо большое за прекрасный тур и организацию

И Игорь Аликанте. Обзорная экскурсия читать дальше переулочкам. Все рассмотрели и создали собственное представление о городе, какой он на самом деле.

Город расположен на холмах, на разных уровнях и ходить придется не только по просторным, устланным плиткой площадям, но и подниматься по лесенкам, поэтому удобная обувь обязательна. Ирина много рассказала о жизни в городе, о быте и традициях. Показала много замечательных и красивых мест. Обязательно еще вернемся в этот удивительный город! 🤩Р.S. И отдельное спасибо за шаг навстречу: Ирина пожертвовала своим выходным днем,чтобы провести экскурсию☝️. С уважением,Игорь и Елена, Игорь и Наталья. Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию. У нас была удивительная пешая экскурсия. Ножками по площадям, улицам и улочкам, лестницам и

Г Галина Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие

С Светлана Магия вечернего Аликанте Экскурсия по Аликанте была очень интересной, Мария прекрасный гид, она познакомила нас с городом и крепостью Санта Барбара. Мы погрузилась в историю города и страны. Знающая, внимательная, организованная, любящая свой город - наш гид Мария! Рекомендуем!

Е Елена Магия вечернего Аликанте Большое спасибо за прекрасный вечер, который мы провели в Альканте, благодаря Марии.

Т Татьяна Магия вечернего Аликанте Отличная экскурсия! Узнали много нового и интересного. Большое спасибо Марии! Точно рекомендуем!

С Светлана Магия вечернего Аликанте читать дальше отличная прогулка с ощущением что ты приехал в гости к хорошему другу,который показывает и рассказывает от всей души! Учитывая все твои особенности, ожидания и предпочтения!!!

Я однозначно рекомендовала бы Марию своим знакомым! Хочу сказать огромное спасибо Марии!!! Отличная экскурсия, хотя даже не знаю,можно ли это назвать таким официальным словом. Это была супер

С Совпель Магия вечернего Аликанте читать дальше прятали от солнца, показали кучу красивейших мест (для некоторых достаточно просто сойти с главных улиц, но без экскурсовода про них не узнать). Ещё и рассказали много интересных фактов о городе. Нашлось время даже для кофе-брейка:)

В конце составилось чёткое представление об Аликанте, его истории и месте на карте мира, что и хочется видеть в хорошей экскурсии.

Было очень интересно и помимо истории есть много тем для общения с Марией.

Чуткая и отзывчивая женщина - профессионал своего дела. Прекрасный экскурсовод и замечательная экскурсия! Несмотря на название, встретились с Марией с самого утра. Нас провели по всему центру, заботливо

О Ольга Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь.

Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.

I Inesa Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте читать дальше современный быт Испании. Спасибо за Вашу заботу и поддержку, мы чувствовали себя в безопасности и отлично провели время в этой поездке. Рекомендую всем искупаться в водопадах и посетить замок. Это понравится всей семье. Все было чудесно, особенно прыжок в водопад - это запомнится навсегда! Спасибо! ☺️ Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и

O OLGA Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто!

Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан!

Мы очень довольны и рекомендуем!!!

М Мария Один день в прекрасной Мурсии читать дальше это было как спектакль, где гид — и рассказчик, и артист, и режиссёр в одном лице.



Подняться на крышу кафедрального собора, подержать в руках старинный ключ от многовековых дверей, услышать колокольный звон с высоты птичьего полета- это незабываемые впечатления!



Отдельное спасибо за казино Мурсии — теперь я хочу, чтобы все мои встречи проходили только под лепниной.



Мария — гид, с которым Мурсия оживает, становится уютной и очень интересной. Рекомендуем всей душой! ❤️ Если бы барокко умело говорить, оно бы сказало: «Спасибо, Мария!» Мы с семьёй отправились на экскурсию «Шедевры испанского барокко», и

М Мария Аликанте. Обзорная экскурсия читать дальше и умеющий увлечь рассказом.



Мы узнали много интересного об истории и культуре Аликанте, услышали яркие легенды и необычные факты, а ещё получили массу полезных советов — куда заглянуть, где поесть, что попробовать. Главное не садиться на тёщин стул! 😉 Всё было легко, живо и по-доброму.



Спасибо Ирине за тёплую атмосферу, чувство юмора и настоящую любовь к городу. Очень рекомендуем! Экскурсия с Ириной стала прекрасным началом нашего знакомства с Аликанте! Ирина — не просто гид, а человек, влюблённый в город

И Игорь Аликанте. Обзорная экскурсия Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Это было очень интересно и маршрут нам очень понравился, все пункты назначения соответствовали нашим интересам. На все вопросы мы получили достойные ответы. Экскурсия прошла очень легко и непринуждённо. Спасибо большое, Ирина!