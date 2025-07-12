Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
30 июл в 09:15
€79 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
30 июл в 15:00
€79 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Бенидорм и шоколадная фабрика Валор
Познакомьтесь с ярким Бенидормом и посетите знаменитую фабрику шоколада Валор. Откройте для себя историю и современность этого удивительного города
Начало: C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
€55 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Аликанте
Уникальная экскурсия на Коста Бланке: водопады Альгар и средневековый замок Гуадалест. Насладитесь природой и историей Испании в одном туре
Начало: C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 июля 2025Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь. Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
- IInesa1 июля 2025Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и
- OOLGA24 июня 2025Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто! Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан! Мы очень довольны и рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Групповые»
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