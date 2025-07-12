Мои заказы

Групповые экскурсии Аликанте

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Аликанте на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
30 июл в 09:15
€79 за человека
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
30 июл в 15:00
€79 за человека
Экскурсия по Бенидорму и посещение фабрики шоколада Валор
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Бенидорм и шоколадная фабрика Валор
Познакомьтесь с ярким Бенидормом и посетите знаменитую фабрику шоколада Валор. Откройте для себя историю и современность этого удивительного города
Начало: C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
€55 за человека
Водопады Альгар и Замок Гуадалест
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Аликанте
Уникальная экскурсия на Коста Бланке: водопады Альгар и средневековый замок Гуадалест. Насладитесь природой и историей Испании в одном туре
Начало: C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 июля 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь. Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
  • I
    Inesa
    1 июля 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и
    читать дальше

    современный быт Испании. Спасибо за Вашу заботу и поддержку, мы чувствовали себя в безопасности и отлично провели время в этой поездке. Рекомендую всем искупаться в водопадах и посетить замок. Это понравится всей семье. Все было чудесно, особенно прыжок в водопад - это запомнится навсегда! Спасибо! ☺️

    Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов
  • O
    OLGA
    24 июня 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
    Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто! Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан! Мы очень довольны и рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
  2. К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
  3. Экскурсия по Бенидорму и посещение фабрики шоколада Валор
  4. Водопады Альгар и Замок Гуадалест
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июле 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 79. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Аликанте из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Аликанте по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании