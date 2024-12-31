скидка
9%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 95€86 за всё до 2 чел.
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
79€76 за человека
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
79€76 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLev31 декабря 2024Мария, спасибо большое, было очень интересно и позновательно!
- ООльга24 октября 2024Все очень понравилось, спасибо большое за экскурсию
- ААлександр23 сентября 2024Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный город и с высоты
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в январе 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 86 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Скидки в Аликанте на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 9%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025