Экскурсии со скидкой в Аликанте до 9%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Аликанте на русском языке, цены от €76, скидки до 9%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Магия вечернего Аликанте
Пешая
скидка
9%
47 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9586 за всё до 2 чел.
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7976 за человека
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
скидка
4%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
7976 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lev
    31 декабря 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Мария, спасибо большое, было очень интересно и позновательно!
  • О
    Ольга
    24 октября 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Все очень понравилось, спасибо большое за экскурсию
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Магия вечернего Аликанте
    Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный город и с высоты
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    птичьего полета и проведет тайными тропами сказочных, маленьких улочек. . Красивая история города из уст профессионала и просто замечательного человека. . Наталья, огромное спасибо за наш волшебный день в Аликанте! Обязательно вернемся!!!

    Если вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесныйЕсли вам предстоит знакомиться с Аликанте обязательно закажите экскурсию с Марией. Она покажет вам этот чудесный

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Скидки»

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  1. Магия вечернего Аликанте
  2. К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
  3. Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в январе 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 86 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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