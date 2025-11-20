Фотоэкскурсия по Аликанте предлагает уникальную возможность пройтись по самым фотогеничным местам города.Участники смогут посетить порт Аликанте с его яркими лодками и яхтами, прогуляться по знаменитому променаду Эспланада-де-Эспанья, увидеть площадь Габриэля

Миро и улицу Грибов. Также в программе пляж Постигет с видом на замок Санта-Барбара и прогулка по району Санта-Круз. Это идеальный способ не только сделать стильные фотографии, но и почувствовать атмосферу города

Ваш гид в Аликанте

Описание фото-прогулки

Порт Аликанте — яркие лодки, прогулочные яхты, отражения в воде и простор для стильных кадров.

Променад Эспланада-де-Эспанья — визитная карточка города с волнообразной мозаикой из миллионов камней, пальмами, уличными музыкантами и мягким светом.

Площадь Габриэля Миро (Plaza Portal de Elche) — зелёный оазис с тенистыми фикусами.

Улица Грибов (Calle San Francisco). Побываем в одном из самых игривых мест в Аликанте. Здесь улицу украшают гигантские скульптуры грибов, а тротуары разрисованы яркими узорами.

Пляж Постигет (Playa del Postiguet). Вас ждёт золотой песок, бирюзовая вода и вид на замок Санта-Барбара. Здесь мы сделаем лёгкие, солнечные кадры.

Замок Санта-Барбара — смотровая площадка с панорамным видом на Аликанте и Средиземное море.

Район Санта-Круз. Погуляем по лабиринту узких улочек с белыми домиками, цветочными горшками и голубыми дверями.

Центральный рынок (Mercado Central) — гастрономическое сердце города. Вы узнаете, что любят местные, где попробовать самые свежие морепродукты и испанские деликатесы.

Театр Принсипаль. Рассмотрим элегантное здание в неоклассическом стиле с колоннами и красивым фасадом.

Организационные детали