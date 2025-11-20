Прогулка по Аликанте с фотоаппаратом: стильные снимки, уютные кафе и культовые места города ждут вас на этой уникальной экскурсии
Фотоэкскурсия по Аликанте предлагает уникальную возможность пройтись по самым фотогеничным местам города.
Участники смогут посетить порт Аликанте с его яркими лодками и яхтами, прогуляться по знаменитому променаду Эспланада-де-Эспанья, увидеть площадь Габриэля
Миро и улицу Грибов. Также в программе пляж Постигет с видом на замок Санта-Барбара и прогулка по району Санта-Круз. Это идеальный способ не только сделать стильные фотографии, но и почувствовать атмосферу города
5 причин купить эту прогулку с фотографом
📷 Стильные фотографии в лучших локациях
🏝 Прогулка по живописным местам
☕ Посещение уютных кафе
🎨 Узнаете о культуре и жизни местных
🌅 Панорамные виды на город и море
Что можно увидеть
Порт Аликанте
Променад Эспланада-де-Эспанья
Площадь Габриэля Миро
Улица Грибов
Пляж Постигет
Замок Санта-Барбара
Район Санта-Круз
Центральный рынок
Театр Принсипаль
Описание фото-прогулки
Порт Аликанте — яркие лодки, прогулочные яхты, отражения в воде и простор для стильных кадров.
Променад Эспланада-де-Эспанья — визитная карточка города с волнообразной мозаикой из миллионов камней, пальмами, уличными музыкантами и мягким светом.
Площадь Габриэля Миро (Plaza Portal de Elche) — зелёный оазис с тенистыми фикусами.
Улица Грибов (Calle San Francisco). Побываем в одном из самых игривых мест в Аликанте. Здесь улицу украшают гигантские скульптуры грибов, а тротуары разрисованы яркими узорами.
Пляж Постигет (Playa del Postiguet). Вас ждёт золотой песок, бирюзовая вода и вид на замок Санта-Барбара. Здесь мы сделаем лёгкие, солнечные кадры.
Замок Санта-Барбара — смотровая площадка с панорамным видом на Аликанте и Средиземное море.
Район Санта-Круз. Погуляем по лабиринту узких улочек с белыми домиками, цветочными горшками и голубыми дверями.
Центральный рынок (Mercado Central) — гастрономическое сердце города. Вы узнаете, что любят местные, где попробовать самые свежие морепродукты и испанские деликатесы.
Театр Принсипаль. Рассмотрим элегантное здание в неоклассическом стиле с колоннами и красивым фасадом.
Организационные детали
Я снимаю на фотоаппарат Olympus и на iPhone. В течение дня после экскурсии я отправлю вам несколько видео и около 20 кадров в лёгкой цветокоррекции
По запросу возможна авторская обработка фото — подробности уточняйте в переписке
Перекус по желанию и оплачивается отдельно
Маршрут подходит для всех, но включает подъёмы по лестницам и холмам — если у вас есть ограничения, сообщите, пожалуйста, заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виталина — ваш гид в Аликанте
Я живу в Аликанте и влюблена в этот город — его атмосферу, старые улочки, потрясающие виды и, конечно, солнце, которое светит почти круглый год. Я отлично разбираюсь в создании контента
и знаю, как поймать идеальный кадр, чтобы ваша прогулка осталась не только в памяти, но и в красивых фото и видео.
Мне нравится рассказывать истории — не сухие факты, а живые рассказы, которые помогают почувствовать дух города. Со мной вы не просто узнаете интересные детали про Аликанте, но и увидите его глазами человека, который давно здесь и находит вдохновение в каждом уголке!