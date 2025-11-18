Мои заказы

Водопады Альгар и Замок Гуадалест

Знакомство с самыми яркими достопримечательностями курорта Коста Бланка: живописные водопады горной реки Альгар с давних времен привлекали путников своими лечебными свойствами.

Вы прогуляетесь по заповеднику с необычными растениями, искупаетесь в прохладной
и исцеляющей воде и получите заряд бодрости на целый день, а после мы посетим старинный сказочный замок Гуадалест, который был основан маврами много столетий назад и откуда открываются завораживающие виды на горы и долины.

Описание экскурсии

Что вас ждёт:Путь от Бенидорма и близлежащих городов до достопримечательностей занимает примерно 30-40 минут. По пути гид расскажет историю тех мест, мимо которых мы будем проезжать, интересные факты о Испании, Каса Бланке и многое другое. Первая часть нашей экскурсии будет посвящена знакомству с самыми известными водопадами Испании. Река Альгар - это удивительный природный заповедник, с редкими птицами и цветами, настоящий природный оазис, который поражает своей неповторимой атмосферой. Гид проведет небольшую экскурсию и покажет самые известные каскады и легенды, связанные с ними. После у Вас будет свободное время для самостоятельных прогулок и купания в горной реке. Вторая часть маршрута будет посвящена знакомству со старинным замком Гуадалест - уникальной крепостью, которая длительное время использовалась для хранения налогов и сокровищ Испанской Короны. Вместе с гидом мы прогуляемся по крошечной деревушке под замком, поднимемся наверх через тунель - единственный вход в крепость, рассмотрим сторожевые башни, собор, тюрьму, водохранилище и последствия землетрясения, но а после экскурсии Вас ожидает небольшое свободное время для покупки сувениров и обеда. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коста Бланка
  • Бенидорм
  • Алтея
  • Гуадалест
  • Водохранилище Гуадалест
  • Маскарат
  • Кальпе
  • Альгар
  • Водопады Альгар
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Экскурсии, описанные в программе
Что не входит в цену
  • Входные билеты в некоторые музеи, природные достопримечательности и замки (1-6 евро/человек)
Место начала и завершения?
C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Выезд возможен из Бенидорма
  • Финестрата
  • Аликанте
  • Кальпе
  • Алтея
  • Альбир
  • Вила Хойоса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Аликанте

