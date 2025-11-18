Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы прогуляетесь по заповеднику с необычными растениями, искупаетесь в прохладной читать дальше и исцеляющей воде и получите заряд бодрости на целый день, а после мы посетим старинный сказочный замок Гуадалест, который был основан маврами много столетий назад и откуда открываются завораживающие виды на горы и долины. Знакомство с самыми яркими достопримечательностями курорта Коста Бланка: живописные водопады горной реки Альгар с давних времен привлекали путников своими лечебными свойствами.Вы прогуляетесь по заповеднику с необычными растениями, искупаетесь в прохладной

Описание экскурсии Что вас ждёт:Путь от Бенидорма и близлежащих городов до достопримечательностей занимает примерно 30-40 минут. По пути гид расскажет историю тех мест, мимо которых мы будем проезжать, интересные факты о Испании, Каса Бланке и многое другое. Первая часть нашей экскурсии будет посвящена знакомству с самыми известными водопадами Испании. Река Альгар - это удивительный природный заповедник, с редкими птицами и цветами, настоящий природный оазис, который поражает своей неповторимой атмосферой. Гид проведет небольшую экскурсию и покажет самые известные каскады и легенды, связанные с ними. После у Вас будет свободное время для самостоятельных прогулок и купания в горной реке. Вторая часть маршрута будет посвящена знакомству со старинным замком Гуадалест - уникальной крепостью, которая длительное время использовалась для хранения налогов и сокровищ Испанской Короны. Вместе с гидом мы прогуляемся по крошечной деревушке под замком, поднимемся наверх через тунель - единственный вход в крепость, рассмотрим сторожевые башни, собор, тюрьму, водохранилище и последствия землетрясения, но а после экскурсии Вас ожидает небольшое свободное время для покупки сувениров и обеда. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.

