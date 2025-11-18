Знакомство с самыми яркими достопримечательностями курорта Коста Бланка: живописные водопады горной реки Альгар с давних времен привлекали путников своими лечебными свойствами.
Вы прогуляетесь по заповеднику с необычными растениями, искупаетесь в прохладной
Описание экскурсииЧто вас ждёт:Путь от Бенидорма и близлежащих городов до достопримечательностей занимает примерно 30-40 минут. По пути гид расскажет историю тех мест, мимо которых мы будем проезжать, интересные факты о Испании, Каса Бланке и многое другое. Первая часть нашей экскурсии будет посвящена знакомству с самыми известными водопадами Испании. Река Альгар - это удивительный природный заповедник, с редкими птицами и цветами, настоящий природный оазис, который поражает своей неповторимой атмосферой. Гид проведет небольшую экскурсию и покажет самые известные каскады и легенды, связанные с ними. После у Вас будет свободное время для самостоятельных прогулок и купания в горной реке. Вторая часть маршрута будет посвящена знакомству со старинным замком Гуадалест - уникальной крепостью, которая длительное время использовалась для хранения налогов и сокровищ Испанской Короны. Вместе с гидом мы прогуляемся по крошечной деревушке под замком, поднимемся наверх через тунель - единственный вход в крепость, рассмотрим сторожевые башни, собор, тюрьму, водохранилище и последствия землетрясения, но а после экскурсии Вас ожидает небольшое свободное время для покупки сувениров и обеда. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коста Бланка
- Бенидорм
- Алтея
- Гуадалест
- Водохранилище Гуадалест
- Маскарат
- Кальпе
- Альгар
- Водопады Альгар
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсии, описанные в программе
Что не входит в цену
- Входные билеты в некоторые музеи, природные достопримечательности и замки (1-6 евро/человек)
Место начала и завершения?
C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Выезд возможен из Бенидорма
- Финестрата
- Аликанте
- Кальпе
- Алтея
- Альбир
- Вила Хойоса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аликанте
