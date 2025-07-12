Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Маршрут экскурсии включает три пункта: деревня Гуадалест, мотомузей с рынком и на выбор водопады или парк динозавров. Подходит для всей семьи
«Последний пункт программы — на ваш выбор: водопады или парк движущихся динозавров»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
€230 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
«Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
30 июл в 09:15
€79 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Аликанте
Уникальная экскурсия на Коста Бланке: водопады Альгар и средневековый замок Гуадалест. Насладитесь природой и историей Испании в одном туре
Начало: C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
«Первая часть нашей экскурсии будет посвящена знакомству с самыми известными водопадами Испании»
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 июля 2025Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь. Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
- IInesa1 июля 2025Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и
- OOLGA24 июня 2025Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто! Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан! Мы очень довольны и рекомендуем!!!
- ИИрина31 мая 2023Нам очень понравилось. Живописная экскурсия! Ирина, много рассказывает о жизни страны, ее культуре и людях, это всегда очень познавательно.
- ККсения21 сентября 2021Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию по живописным местам!
- ВВиктория4 сентября 2021Очень крутая экскурсия. Наш гид Ирина профессионал в своём деле. Было интересно, комфортно, мы получили море эмоций, сделали классные фотографии, вкусно пообедали и узнали много интересного. Ирине респект. Супер
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июле 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 230. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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