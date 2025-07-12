О Ольга Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь. Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.

I Inesa Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте читать дальше современный быт Испании. Спасибо за Вашу заботу и поддержку, мы чувствовали себя в безопасности и отлично провели время в этой поездке. Рекомендую всем искупаться в водопадах и посетить замок. Это понравится всей семье. Все было чудесно, особенно прыжок в водопад - это запомнится навсегда! Спасибо! ☺️ Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и

O OLGA Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто! Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан! Мы очень довольны и рекомендуем!!!

И Ирина Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще Нам очень понравилось. Живописная экскурсия! Ирина, много рассказывает о жизни страны, ее культуре и людях, это всегда очень познавательно.

К Ксения Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию по живописным местам!