Познавательные экскурсии на природе в Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Аликанте на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день в прекрасной Мурсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Начало: У станции метро
«Морские пейзажи пляжа Сан Хуан»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
110 за всё до 2 чел.
Символы побережья Коста Бланка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
«Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • Ш
    Шумаева
    8 января 2023
    Один день в прекрасной Мурсии
    Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
  • Г
    Геннадий
    22 сентября 2019
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
  • А
    Альберт
    9 сентября 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
  • Е
    Евгений
    17 июля 2019
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Прекрасная прогулка на велосипеде. Подойдёт всем, кто умеет кататься на велосипеде.
  • И
    Инна
    16 июля 2019
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Спасибо Марии. Мария создаёт обстановку как встречу старых друзей, это круто. Супер экскурсия, было очень интересно, весело и познавательно)))
  • Н
    Наталия
    14 июля 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
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    и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

  • Е
    Елена
    9 июня 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
  • i
    irina
    17 марта 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 240. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 24 ⭐ отзыва, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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