1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Начало: У станции метро
«Морские пейзажи пляжа Сан Хуан»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
«Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ШШумаева8 января 2023Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
- ГГеннадий22 сентября 2019Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
- ААльберт9 сентября 2019Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
- ЕЕвгений17 июля 2019Прекрасная прогулка на велосипеде. Подойдёт всем, кто умеет кататься на велосипеде.
- ИИнна16 июля 2019Спасибо Марии. Мария создаёт обстановку как встречу старых друзей, это круто. Супер экскурсия, было очень интересно, весело и познавательно)))
- ННаталия14 июля 2019В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
- ЕЕлена9 июня 2019Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
- iirina17 марта 2019Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Природа и пейзажи»
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