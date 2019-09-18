4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка

Maria
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Maria – ваш гид
Город Гвадалест, возвышающийся на вершине скалы, с его узкими улочками и белыми домиками можно смело назвать одним из самых интересных и атмосферных мест на побережье Коста Бланка.

Вы прогуляетесь вдоль крепостных стен, заглядывая в местные ремесленные лавки, осмотрите окрестные горы и долины с крепости, окунетесь в повседневную размеренную жизнь городка и заглянете в его необычные музеи, созданные творческими местными жителями.
176 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча ЖД Станция RENFE, Alicante
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест

Что вас ожидает

Очарование средневекового городка
Невероятно атмосферный город Гвадалест, окруженный крепостной стеной, несмотря на многочисленные атаки и землетрясения, сохранил до наших дней свой средневековый колорит. Мы попадем сюда через 10-метровый тоннель, прорубленный в скале, а затем прогуляемся мимо ремесленных лавочек и рынков, разглядывая приютившиеся на скалах белоснежные домики. Вы узнаете об истории замка, который когда-то играл важную роль в судьбе Испании благодаря своему удачному расположению. И конечно, из Гвадалеста вам откроется потрясающий вид на окрестные долины, горные цепи и расположенное у подножья водохранилище изумрудного цвета.

Самобытные музеи Гвадалеста
В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гвадалесте аж 8 штук! На прогулке мы не сможем осмотреть все из них, но обязательно посетим 3-4 музея на ваш выбор:

  • Каса Ордунья — дом-музей губернатора крепости, который познакомит вас с бытом высших слоев испанского общества 17-19 веков. Из дома мы попадаем в замок Сан Хосе, расположенный на самой высокой части горы. Среди экспонатов музея стоит отметить дароносицу 17 века, коллекцию валенсийской и французской керамики и библиотеку, собрание которой насчитывает 1265 томов.
  • Музей транспортных средств. Вы отправитесь в прошлое и посмотрите, на чем ездили наши дедушки и бабушки: в коллекции музея 140 оригинальных мотоциклов и автомобилей 20-70 годов.
  • Музей пыток — здесь представлено более 70 инструментов пыток, которые использовала в средние века Святая Инквизиция.
  • Музей Антонио Марко Мартинеса. Антонио — настоящий человек-оркестр: художник, ремесленник, миниатюрист и коллекционер. В музее вы увидите коллекцию домов и церквей в масштабе 1:12, созданные из натуральных материалов. В домиках есть все удобства: ванная, салон, кухня, мебель и даже освещение. На втором этаже можно полюбоваться искусным Рождественским вертепом огромных размеров, плодом многолетнего труда его создателя. Здесь же представлена коллекция антикварных игрушек — старинные коляски, машинки, лошадки, лодки и куклы.
  • В Музее перечниц и солонок хранятся 20 тысяч солонок и перечниц всевозможных форм из различных уголков мира, которые хозяйка музея Андрея Людден собирал в течении 25 лет.
  • Музей миниатюр, в котором представлены уникальные работы Мануэля Усса — Статуя Свободы внутри игольного ушка, «Обнаженная Маха» Гойи, написанная на крылышке мухи, роза, выполненная на конском волосе и даже «Менины» Веласкеса, написанные на рисовом зернышке.
  • В музее Микрогигантов того же автора, сочетаются гигантские и микроскопические творения: здесь можно увидеть муравья, играющего на скрипке, храм Василия Блаженного, автопортрет выполненный на… песчинке и другие миниатюры, контрастирующие с гигантскими скульптурами.
  • Этнографический музей познакомит вас с бытом жителей равнины с 16 века до наших дней. Также здесь представлена большая коллекция старинного оружия.

Организационные детали

  • Стоимость входных билетов в музеи — 3-4 евро/взрослый или 2-3 евро/ребенок.
  • Стоимость экскурсии указана с учетом трансфера (автомобиль седан Volvo s40).
  • Экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в таком случае стоимость составит 85 евро за 1-3 человек.
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест
Город-крепость Гвадалест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ЖД Станция RENFE, Alicante.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария, и мне 40 лет. Последние 3 года я живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Мне хочется показать вам всю прелесть региона. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 сентября 2019
Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину , на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям.Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт , доброжелательность и за прекрасное настроение , которое не покидало нас всю поездку и весь день.
23 апреля 2019
Отличная экскурсия. Много нового посмотрели, узнали. Очень красивые виды. Спасибо, что
фотографировали нас и терпели все наши остановки))
17 февраля 2019
Экскурсия прошла очень легко и интересно. Мария замечательный экскурсовод - максимум живой и интересной информации. Рекомендую!!!
20 июля 2018
Мария Княжна!!! Спросите у неё сами! Прекраснаое путешествие с Марией! Переезд с пляжа в горы, да ещё в такой замечательный городок, как Гвадалест, маленькое приключение. Очень понравился музей микроскульптур, микро миниатюр и музей перечниц и солонок !!!!

Maria проводит ещё 5 экскурсий

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