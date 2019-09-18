4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Город-крепость Гуадалест

Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Город Гвадалест, расположенный на вершине скалы, предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу средневековья. Узкие улочки, белоснежные домики и крепостные стены создают неповторимый колорит.

Прогулка вдоль крепостных стен, посещение ремесленных лавок и
читать дальшеуменьшить

осмотр окрестных гор и долин с высоты крепости подарят незабываемые впечатления.

В городке также находятся необычные музеи, созданные местными творческими жителями, которые позволят вам лучше понять культуру и историю этого удивительного места

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная крепость на вершине скалы
  • 🛍️ Ремесленные лавки и рынки
  • 🎨 Необычные музеи
  • 🌄 Потрясающие виды на долины и горы
  • 🏡 Средневековый колорит
Город-крепость Гуадалест
Город-крепость Гуадалест
Город-крепость Гуадалест

Что можно увидеть

  • Крепость Гвадалест
  • Каса Ордунья
  • Музей транспортных средств
  • Музей пыток
  • Музей Антонио Марко Мартинеса
  • Музей перечниц и солонок
  • Музей миниатюр
  • Музей Микрогигантов

Описание экскурсии

Очарование средневекового городка

Невероятно атмосферный город Гуадалест, окружённый крепостной стеной, несмотря на многочисленные атаки и землетрясения, сохранил до наших дней свой средневековый колорит. Мы попадём сюда через 10-метровый тоннель, прорубленный в скале, а затем прогуляемся мимо ремесленных лавочек и рынков, разглядывая приютившиеся на скалах белоснежные домики. Вы узнаете об истории замка, который когда-то играл важную роль в судьбе Испании благодаря своему удачному расположению. И конечно, из Гуадалеста вам откроется потрясающий вид на окрестные долины, горные цепи и расположенное у подножья водохранилище изумрудного цвета.

Самобытные музеи Гуадалеста

В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гуадалесте аж 8 штук! На прогулке мы не сможем осмотреть все из них, но обязательно посетим 3-4 музея на ваш выбор:

  • Каса Ордунья — дом-музей губернатора крепости, который познакомит вас с бытом высших слоев испанского общества 17-19 веков. Из дома мы попадаем в замок Сан Хосе, расположенный на самой высокой части горы. Среди экспонатов музея стоит отметить дароносицу 17 века, коллекцию валенсийской и французской керамики и библиотеку, собрание которой насчитывает 1265 томов.
  • Музей транспортных средств. Вы отправитесь в прошлое и посмотрите, на чём ездили наши дедушки и бабушки: в коллекции музея 140 оригинальных мотоциклов и автомобилей 20-70 годов.
  • Музей пыток — здесь представлено более 70 инструментов пыток, которые использовала в средние века Святая Инквизиция.
  • Музей Антонио Марко Мартинеса. Антонио — настоящий человек-оркестр: художник, ремесленник, миниатюрист и коллекционер. В музее вы увидите коллекцию домов и церквей в масштабе 1:12, созданные из натуральных материалов. В домиках есть все удобства: ванная, салон, кухня, мебель и даже освещение. На втором этаже можно полюбоваться искусным Рождественским вертепом огромных размеров, плодом многолетнего труда его создателя. Здесь же представлена коллекция антикварных игрушек — старинные коляски, машинки, лошадки, лодки и куклы.
  • Музей миниатюр, в котором представлены уникальные работы Мануэля Усса — Статуя Свободы внутри игольного ушка, «Обнаженная Маха» Гойи, написанная на крылышке мухи, роза, выполненная на конском волосе и даже «Менины» Веласкеса, написанные на рисовом зернышке.
  • В музее Микрогигантов того же автора, сочетаются гигантские и микроскопические творения: здесь можно увидеть муравья, играющего на скрипке, храм Василия Блаженного, автопортрет выполненный на… песчинке и другие миниатюры, контрастирующие с гигантскими скульптурами.
  • Этнографический музей познакомит вас с бытом жителей равнины с 16 века до наших дней. Также здесь представлена большая коллекция старинного оружия.

Организационные детали

  • Стоимость входных билетов в музеи — 3-4 евро/взрослый или 2-3 евро/ребенок
  • Стоимость экскурсии указана с учётом трансфера (автомобиль седан Toyota Verso)
  • Экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в таком случае стоимость составит 140 евро за 1-3 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ЖД Станция RENFE, Alicante
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море,
читать дальшеуменьшить

песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Л
Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с
читать дальшеуменьшить

историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину, на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям. Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт, доброжелательность и за прекрасное настроение, которое не покидало нас всю поездку и весь день.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мария Княжна!!! Спросите у неё сами! Прекраснаое путешествие с Марией! Переезд с пляжа в горы, да ещё в такой замечательный городок, как Гвадалест, маленькое приключение. Очень понравился музей микроскульптур, микро миниатюр и музей перечниц и солонок!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Vladimir
Отличная экскурсия. Много нового посмотрели, узнали. Очень красивые виды. Спасибо, что фотографировали нас и терпели все наши остановки))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия прошла очень легко и интересно. Мария замечательный экскурсовод - максимум живой и интересной информации. Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Аликанте

Похожие экскурсии на «Город-крепость Гуадалест»

Топ-места Аликанте
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места Аликанте
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €220 за всё до 4 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
7 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 авг в 09:15
€85 за человека
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 авг в 09:15
€85 за человека
Символы побережья Коста Бланка
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €300 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Аликанте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аликанте
от €250 за экскурсию