4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

осмотр окрестных гор и долин с высоты крепости подарят незабываемые впечатления. В городке также находятся необычные музеи, созданные местными творческими жителями, которые позволят вам лучше понять культуру и историю этого удивительного места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Очарование средневекового городка

Невероятно атмосферный город Гуадалест, окружённый крепостной стеной, несмотря на многочисленные атаки и землетрясения, сохранил до наших дней свой средневековый колорит. Мы попадём сюда через 10-метровый тоннель, прорубленный в скале, а затем прогуляемся мимо ремесленных лавочек и рынков, разглядывая приютившиеся на скалах белоснежные домики. Вы узнаете об истории замка, который когда-то играл важную роль в судьбе Испании благодаря своему удачному расположению. И конечно, из Гуадалеста вам откроется потрясающий вид на окрестные долины, горные цепи и расположенное у подножья водохранилище изумрудного цвета.

Самобытные музеи Гуадалеста

В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гуадалесте аж 8 штук! На прогулке мы не сможем осмотреть все из них, но обязательно посетим 3-4 музея на ваш выбор:

Каса Ордунья — дом-музей губернатора крепости, который познакомит вас с бытом высших слоев испанского общества 17-19 веков. Из дома мы попадаем в замок Сан Хосе, расположенный на самой высокой части горы. Среди экспонатов музея стоит отметить дароносицу 17 века, коллекцию валенсийской и французской керамики и библиотеку, собрание которой насчитывает 1265 томов.

— дом-музей губернатора крепости, который познакомит вас с бытом высших слоев испанского общества 17-19 веков. Из дома мы попадаем в замок Сан Хосе, расположенный на самой высокой части горы. Среди экспонатов музея стоит отметить дароносицу 17 века, коллекцию валенсийской и французской керамики и библиотеку, собрание которой насчитывает 1265 томов. Музей транспортных средств . Вы отправитесь в прошлое и посмотрите, на чём ездили наши дедушки и бабушки: в коллекции музея 140 оригинальных мотоциклов и автомобилей 20-70 годов.

. Вы отправитесь в прошлое и посмотрите, на чём ездили наши дедушки и бабушки: в коллекции музея 140 оригинальных мотоциклов и автомобилей 20-70 годов. Музей пыток — здесь представлено более 70 инструментов пыток, которые использовала в средние века Святая Инквизиция.

— здесь представлено более 70 инструментов пыток, которые использовала в средние века Святая Инквизиция. Музей Антонио Марко Мартинеса . Антонио — настоящий человек-оркестр: художник, ремесленник, миниатюрист и коллекционер. В музее вы увидите коллекцию домов и церквей в масштабе 1:12, созданные из натуральных материалов. В домиках есть все удобства: ванная, салон, кухня, мебель и даже освещение. На втором этаже можно полюбоваться искусным Рождественским вертепом огромных размеров, плодом многолетнего труда его создателя. Здесь же представлена коллекция антикварных игрушек — старинные коляски, машинки, лошадки, лодки и куклы.

. Антонио — настоящий человек-оркестр: художник, ремесленник, миниатюрист и коллекционер. В музее вы увидите коллекцию домов и церквей в масштабе 1:12, созданные из натуральных материалов. В домиках есть все удобства: ванная, салон, кухня, мебель и даже освещение. На втором этаже можно полюбоваться искусным Рождественским вертепом огромных размеров, плодом многолетнего труда его создателя. Здесь же представлена коллекция антикварных игрушек — старинные коляски, машинки, лошадки, лодки и куклы. Музей миниатюр , в котором представлены уникальные работы Мануэля Усса — Статуя Свободы внутри игольного ушка, «Обнаженная Маха» Гойи, написанная на крылышке мухи, роза, выполненная на конском волосе и даже «Менины» Веласкеса, написанные на рисовом зернышке.

, в котором представлены уникальные работы Мануэля Усса — Статуя Свободы внутри игольного ушка, «Обнаженная Маха» Гойи, написанная на крылышке мухи, роза, выполненная на конском волосе и даже «Менины» Веласкеса, написанные на рисовом зернышке. В музее Микрогигантов того же автора, сочетаются гигантские и микроскопические творения: здесь можно увидеть муравья, играющего на скрипке, храм Василия Блаженного, автопортрет выполненный на… песчинке и другие миниатюры, контрастирующие с гигантскими скульптурами.

того же автора, сочетаются гигантские и микроскопические творения: здесь можно увидеть муравья, играющего на скрипке, храм Василия Блаженного, автопортрет выполненный на… песчинке и другие миниатюры, контрастирующие с гигантскими скульптурами. Этнографический музей познакомит вас с бытом жителей равнины с 16 века до наших дней. Также здесь представлена большая коллекция старинного оружия.

Организационные детали