4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Очарование средневекового городка

Невероятно атмосферный город Гвадалест, окруженный крепостной стеной, несмотря на многочисленные атаки и землетрясения, сохранил до наших дней свой средневековый колорит. Мы попадем сюда через 10-метровый тоннель, прорубленный в скале, а затем прогуляемся мимо ремесленных лавочек и рынков, разглядывая приютившиеся на скалах белоснежные домики. Вы узнаете об истории замка, который когда-то играл важную роль в судьбе Испании благодаря своему удачному расположению. И конечно, из Гвадалеста вам откроется потрясающий вид на окрестные долины, горные цепи и расположенное у подножья водохранилище изумрудного цвета.

Самобытные музеи Гвадалеста

В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гвадалесте аж 8 штук! На прогулке мы не сможем осмотреть все из них, но обязательно посетим 3-4 музея на ваш выбор: