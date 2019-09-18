4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Очарование средневекового городка
Невероятно атмосферный город Гвадалест, окруженный крепостной стеной, несмотря на многочисленные атаки и землетрясения, сохранил до наших дней свой средневековый колорит. Мы попадем сюда через 10-метровый тоннель, прорубленный в скале, а затем прогуляемся мимо ремесленных лавочек и рынков, разглядывая приютившиеся на скалах белоснежные домики. Вы узнаете об истории замка, который когда-то играл важную роль в судьбе Испании благодаря своему удачному расположению. И конечно, из Гвадалеста вам откроется потрясающий вид на окрестные долины, горные цепи и расположенное у подножья водохранилище изумрудного цвета.
Самобытные музеи Гвадалеста
В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гвадалесте аж 8 штук! На прогулке мы не сможем осмотреть все из них, но обязательно посетим 3-4 музея на ваш выбор:
- Каса Ордунья — дом-музей губернатора крепости, который познакомит вас с бытом высших слоев испанского общества 17-19 веков. Из дома мы попадаем в замок Сан Хосе, расположенный на самой высокой части горы. Среди экспонатов музея стоит отметить дароносицу 17 века, коллекцию валенсийской и французской керамики и библиотеку, собрание которой насчитывает 1265 томов.
- Музей транспортных средств. Вы отправитесь в прошлое и посмотрите, на чем ездили наши дедушки и бабушки: в коллекции музея 140 оригинальных мотоциклов и автомобилей 20-70 годов.
- Музей пыток — здесь представлено более 70 инструментов пыток, которые использовала в средние века Святая Инквизиция.
- Музей Антонио Марко Мартинеса. Антонио — настоящий человек-оркестр: художник, ремесленник, миниатюрист и коллекционер. В музее вы увидите коллекцию домов и церквей в масштабе 1:12, созданные из натуральных материалов. В домиках есть все удобства: ванная, салон, кухня, мебель и даже освещение. На втором этаже можно полюбоваться искусным Рождественским вертепом огромных размеров, плодом многолетнего труда его создателя. Здесь же представлена коллекция антикварных игрушек — старинные коляски, машинки, лошадки, лодки и куклы.
- В Музее перечниц и солонок хранятся 20 тысяч солонок и перечниц всевозможных форм из различных уголков мира, которые хозяйка музея Андрея Людден собирал в течении 25 лет.
- Музей миниатюр, в котором представлены уникальные работы Мануэля Усса — Статуя Свободы внутри игольного ушка, «Обнаженная Маха» Гойи, написанная на крылышке мухи, роза, выполненная на конском волосе и даже «Менины» Веласкеса, написанные на рисовом зернышке.
- В музее Микрогигантов того же автора, сочетаются гигантские и микроскопические творения: здесь можно увидеть муравья, играющего на скрипке, храм Василия Блаженного, автопортрет выполненный на… песчинке и другие миниатюры, контрастирующие с гигантскими скульптурами.
- Этнографический музей познакомит вас с бытом жителей равнины с 16 века до наших дней. Также здесь представлена большая коллекция старинного оружия.