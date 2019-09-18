4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Гвадалесту, средневековому городку на вершине скалы, с посещением музеев и ремесленных лавок. Откройте для себя историю и культуру Испании
Город Гвадалест, расположенный на вершине скалы, предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу средневековья. Узкие улочки, белоснежные домики и крепостные стены создают неповторимый колорит.
Прогулка вдоль крепостных стен, посещение ремесленных лавок и читать дальшеуменьшить
осмотр окрестных гор и долин с высоты крепости подарят незабываемые впечатления.
В городке также находятся необычные музеи, созданные местными творческими жителями, которые позволят вам лучше понять культуру и историю этого удивительного места
Невероятно атмосферный город Гуадалест, окружённый крепостной стеной, несмотря на многочисленные атаки и землетрясения, сохранил до наших дней свой средневековый колорит. Мы попадём сюда через 10-метровый тоннель, прорубленный в скале, а затем прогуляемся мимо ремесленных лавочек и рынков, разглядывая приютившиеся на скалах белоснежные домики. Вы узнаете об истории замка, который когда-то играл важную роль в судьбе Испании благодаря своему удачному расположению. И конечно, из Гуадалеста вам откроется потрясающий вид на окрестные долины, горные цепи и расположенное у подножья водохранилище изумрудного цвета.
Самобытные музеи Гуадалеста
В городке живет всего-то 240 человек, но среди них встречаются удивительные творческие личности: художники, ремесленники и основатели необычных музеев, которых в Гуадалесте аж 8 штук! На прогулке мы не сможем осмотреть все из них, но обязательно посетим 3-4 музея на ваш выбор:
Каса Ордунья — дом-музей губернатора крепости, который познакомит вас с бытом высших слоев испанского общества 17-19 веков. Из дома мы попадаем в замок Сан Хосе, расположенный на самой высокой части горы. Среди экспонатов музея стоит отметить дароносицу 17 века, коллекцию валенсийской и французской керамики и библиотеку, собрание которой насчитывает 1265 томов.
Музей транспортных средств. Вы отправитесь в прошлое и посмотрите, на чём ездили наши дедушки и бабушки: в коллекции музея 140 оригинальных мотоциклов и автомобилей 20-70 годов.
Музей пыток — здесь представлено более 70 инструментов пыток, которые использовала в средние века Святая Инквизиция.
Музей Антонио Марко Мартинеса. Антонио — настоящий человек-оркестр: художник, ремесленник, миниатюрист и коллекционер. В музее вы увидите коллекцию домов и церквей в масштабе 1:12, созданные из натуральных материалов. В домиках есть все удобства: ванная, салон, кухня, мебель и даже освещение. На втором этаже можно полюбоваться искусным Рождественским вертепом огромных размеров, плодом многолетнего труда его создателя. Здесь же представлена коллекция антикварных игрушек — старинные коляски, машинки, лошадки, лодки и куклы.
Музей миниатюр, в котором представлены уникальные работы Мануэля Усса — Статуя Свободы внутри игольного ушка, «Обнаженная Маха» Гойи, написанная на крылышке мухи, роза, выполненная на конском волосе и даже «Менины» Веласкеса, написанные на рисовом зернышке.
В музее Микрогигантов того же автора, сочетаются гигантские и микроскопические творения: здесь можно увидеть муравья, играющего на скрипке, храм Василия Блаженного, автопортрет выполненный на… песчинке и другие миниатюры, контрастирующие с гигантскими скульптурами.
Этнографический музей познакомит вас с бытом жителей равнины с 16 века до наших дней. Также здесь представлена большая коллекция старинного оружия.
Организационные детали
Стоимость входных билетов в музеи — 3-4 евро/взрослый или 2-3 евро/ребенок
Стоимость экскурсии указана с учётом трансфера (автомобиль седан Toyota Verso)
Экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в таком случае стоимость составит 140 евро за 1-3 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ЖД Станция RENFE, Alicante
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, читать дальшеуменьшить
песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Лариса
Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с читать дальшеуменьшить
историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину, на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям. Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт, доброжелательность и за прекрасное настроение, которое не покидало нас всю поездку и весь день.
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Е
Екатерина
Мария Княжна!!! Спросите у неё сами! Прекраснаое путешествие с Марией! Переезд с пляжа в горы, да ещё в такой замечательный городок, как Гвадалест, маленькое приключение. Очень понравился музей микроскульптур, микро миниатюр и музей перечниц и солонок!!!!
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Vladimir
Отличная экскурсия. Много нового посмотрели, узнали. Очень красивые виды. Спасибо, что фотографировали нас и терпели все наши остановки))
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А
Алена
Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
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А
Анна
Экскурсия прошла очень легко и интересно. Мария замечательный экскурсовод - максимум живой и интересной информации. Рекомендую!!!
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Е
Евгений
Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!