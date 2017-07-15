Собираетесь в Испанию на отдых, на работу или даже для переезда на ПМЖ? Обзор страны, всё что нужно знать каждому посещающему Испанию, чтобы получить максимальное наслаждение от испанского гостеприимства. Фото и карты прилагаются

Барселона, Испания

Испания является одной из самых красивых и манящих стран в мире. Наверное почти у всех она ассоциируется в первую очередь с солнечными пляжами и теплым-теплым морем.Это родина паэльи, корриды, кастаньетов и фламенко. Страна со своей богатой историей и культурой, на протяжении многих тысячелетий является одним из культурных центов Европы.

Испания сама по себе является особенной страной, обобщить ее как географически, так и культурно становится невыполнимой задачей. Миллионы людей посещают Испанию и нередко побывав тут один раз, они возвращаются снова. Ведь в настоящее время Испания располагает множеством современных курортов.Интересным фактом является то, что Испания вторая самая высокогорная страна в Европе после Швейцарии.

Испания постоянно входит в число четырех мировых туристических направлений и это неудивительно ведь она не оставляет равнодушными никого

Общая информация

Географическое положение

Испания(официально Королевство Испания) - расположено в Юго-Западной Европе, по площади занимает 504,782 км² за счёт чего она входит в число пятидесяти крупнейших стран мира. Большая часть Испании расположена на Пиренейском полуострове, остальная часть 12,500 км² это острова, плюс 32 км² суверенные территории города Сеута и Мелилья, расположенные на побережье Африки.

Столица, города

Мадрид. Крупные города: Барселона, Валенсия, Севилья, Сарагоса, Малага.

Карта Испании

Испания на карте мира

Климат

Пейзажи Испании

Учитывая масштабы Испании, климат сильно отличается от одного региона к другому. Например, к югу жарко (за исключением горных районов), северная прибрежная зона дождливая, но в тоже время достаточно тепло, а центр из-за его расположения на плато Старой и Новой Кастилии находящейся на большой высоте имеет экстремальные температуры, то есть очень холодно зимой и очень жарко летом. В средиземноморской прибрежной зоне тепло и приятно в течении все зимы, а летом не слишком жарко из-за влияния моря.

Количество солнечных дней в Испании составляет 260-285 :)

Население

В Испании проживает около 48-ми миллионов человек. Большая часть это баски, каталонцы и андулусийцы.

Язык

Флаг Испании на стене

Государственный язык: Испанский. Испанский является вторым наиболее распространенным языком в мире, с более чем 427 миллионов испаноговорящих. Но так же популярными языками на территории страны в ряде областей являются каталонский, баскский и галийский.

Форма правления

Коституционная монархия. Глава государства - король. Глава правительства - премьер-министр.

Религия

Большая часть испанцев исповедуют католицизм (75%), но не нужно забывать что Испания является светским государством, поэтому гарантирует свободу вероисповидания.

Валюта

В Испании, как и в других странах Европейского союза, используют евро.

Каждый евро делится на 100 центов.

8 различных монет: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1 и 2 евро.

7 различных банкнот следующего номинала: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Где обменять деньги?

Банк Испании

Вы можете обменять рубли на евро, в пунктах обмена валют, банкоматах и некоторых банках. Услуга также предлагается в большинстве отелей и туристических агентствах.

Всегда помните о том, что в местных банках, как правило будет самый невыгодный курс и скорее всего дополнительная комиссия. Так же не торопитесь обменивать деньги в обменниках и банкоматах в аэропортах и на вокзалах, тут тоже в большинстве случаев существует вероятность нарваться на невыгодный курс. Старайтесь обменивать валюту в городе в банкоматах, ну или на крайний случай в банках, это будет самый надежным способ не нарваться на фальшивые купюры, пусть вы немного переплатите, но зато ваш отдых точно не будет испорчен.

Телефонный код

+34

Телефоны экстренных служб

Скорая помощь 061 Пожарная охрана 085 Полиция (национальная) 091 Полиция (муниципальная) 092 Служба спасения 112 Испанский Красный Крест 222-222

Посольство и Консульство России в Испании

Посольство России в Испании

Адрес: 28002, Мадрид ул. Хоакин Коста (Joaquin Costa), 33

Экстренная связь: тел :(+34)-670-848-773 - круглосуточный телефон экстренной помощи российским гражданам – только в случае чрезвычайных ситуаций (в случае угрозы жизни, здоровью и утраты документов).

Время работы: с Понедельника по Пятницу (с 9:00 до 14:00 // с 16:00 до 19:00)

Традиционная испанская кухня

Наверное многие знают, что одними из самых известных и востребованных поваров по всему миру родом из Испании. В самой стране Басков и Каталонии есть рестораны которые вам нужно забронировать ни за неделю и даже ни за месяц вперед, а за год вперед. Это говорит о том, что Испанская кухня настолько вкусная и разнообразная, что её непременно стоит попробовать.

А теперь давайте подробнее рассмотрим самые популярные и традиционные Испанские блюда. Наверное будет правильно если мы начнем список традиционной Испанской кухни с Паэльи. Данное блюдо упоминается с середины 19-го века, принято считать что зародилось оно на берегу озера Альбуфера, поэтому для того чтобы попробовать паэлью, рекомендуем вам отправится в Валенсию. Основными ингредиентами являются кролик и курица, хотя версия с морепродуктами считается более традиционным в прибрежных районах.

Знаменитая паэлья из морепродуктов на испанском рынке

Следующее блюдо будет актуальным, если вы устали от прогулок под палящим солнцем и хотите перекусить чем-то легким. Отличным вариантом будет охлажденный Гаспачо. Это блюдо очень популярно в южном регионе Испании, Андалусии. Гаспачо содержит достаточно много ингредиентов, но в тоже время они настолько просты, что скорее всего вы оцените по достоинству это блюдо и еще ни раз его закажите.

Гаспачо

Если же вы не представляете своей жизни без мяса, не расстраивайтесь и для вас Испания приготовила огромный подарок. Зайдя в любой бар, не говоря уже о ресторанах, вы всегда увидите перед собой сыровяленый свиной окорок или Хамон.

Есть два вида хамона:

хамон серанно;

хамон иберико (более дорогой).

Отличаются они способами и длительностью приготовления, а самое главное породой свиней. По вашей просьбе, один из официантов бара, разрезает окорок на сочные кусочки, чтобы вы в полной мере насладились вкусом хамона и почувствовали Испанию изнутри.

Испания каждый год производит до 4-х миллионов окороков

Хамон на рынке