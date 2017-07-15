Испания является одной из самых красивых и манящих стран в мире. Наверное почти у всех она ассоциируется в первую очередь с солнечными пляжами и теплым-теплым морем.Это родина паэльи, корриды, кастаньетов и фламенко. Страна со своей богатой историей и культурой, на протяжении многих тысячелетий является одним из культурных центов Европы.
Испания сама по себе является особенной страной, обобщить ее как географически, так и культурно становится невыполнимой задачей. Миллионы людей посещают Испанию и нередко побывав тут один раз, они возвращаются снова. Ведь в настоящее время Испания располагает множеством современных курортов.Интересным фактом является то, что Испания вторая самая высокогорная страна в Европе после Швейцарии.
Испания постоянно входит в число четырех мировых туристических направлений и это неудивительно ведь она не оставляет равнодушными никого
Общая информация
Географическое положение
Испания(официально Королевство Испания) - расположено в Юго-Западной Европе, по площади занимает 504,782 км² за счёт чего она входит в число пятидесяти крупнейших стран мира. Большая часть Испании расположена на Пиренейском полуострове, остальная часть 12,500 км² это острова, плюс 32 км² суверенные территории города Сеута и Мелилья, расположенные на побережье Африки.
Столица, города
Мадрид. Крупные города: Барселона, Валенсия, Севилья, Сарагоса, Малага.
Климат
Учитывая масштабы Испании, климат сильно отличается от одного региона к другому. Например, к югу жарко (за исключением горных районов), северная прибрежная зона дождливая, но в тоже время достаточно тепло, а центр из-за его расположения на плато Старой и Новой Кастилии находящейся на большой высоте имеет экстремальные температуры, то есть очень холодно зимой и очень жарко летом. В средиземноморской прибрежной зоне тепло и приятно в течении все зимы, а летом не слишком жарко из-за влияния моря.
Количество солнечных дней в Испании составляет 260-285 :)
Население
В Испании проживает около 48-ми миллионов человек. Большая часть это баски, каталонцы и андулусийцы.
Язык
Государственный язык: Испанский. Испанский является вторым наиболее распространенным языком в мире, с более чем 427 миллионов испаноговорящих. Но так же популярными языками на территории страны в ряде областей являются каталонский, баскский и галийский.
Форма правления
Коституционная монархия. Глава государства - король. Глава правительства - премьер-министр.
Религия
Большая часть испанцев исповедуют католицизм (75%), но не нужно забывать что Испания является светским государством, поэтому гарантирует свободу вероисповидания.
Валюта
В Испании, как и в других странах Европейского союза, используют евро.
Каждый евро делится на 100 центов.
8 различных монет: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, а также 1 и 2 евро.
7 различных банкнот следующего номинала: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
Где обменять деньги?
- Вы можете обменять рубли на евро, в пунктах обмена валют, банкоматах и некоторых банках.
- Услуга также предлагается в большинстве отелей и туристических агентствах.
Всегда помните о том, что в местных банках, как правило будет самый невыгодный курс и скорее всего дополнительная комиссия. Так же не торопитесь обменивать деньги в обменниках и банкоматах в аэропортах и на вокзалах, тут тоже в большинстве случаев существует вероятность нарваться на невыгодный курс. Старайтесь обменивать валюту в городе в банкоматах, ну или на крайний случай в банках, это будет самый надежным способ не нарваться на фальшивые купюры, пусть вы немного переплатите, но зато ваш отдых точно не будет испорчен.
Телефонный код
+34
Телефоны экстренных служб
|Скорая помощь
|061
|Пожарная охрана
|085
|Полиция (национальная)
|091
|Полиция (муниципальная)
|092
|Служба спасения
|112
|Испанский Красный Крест
|222-222
Посольство и Консульство России в Испании
Адрес: 28002, Мадрид ул. Хоакин Коста (Joaquin Costa), 33
Телефон: тел.: (+34)-91-411-29-57, факс: (+34)-91-562-78-30, е-mail: consmd@arrakis.es
Экстренная связь: тел :(+34)-670-848-773 - круглосуточный телефон экстренной помощи российским гражданам – только в случае чрезвычайных ситуаций (в случае угрозы жизни, здоровью и утраты документов).
Время работы: с Понедельника по Пятницу (с 9:00 до 14:00 // с 16:00 до 19:00)
Традиционная испанская кухня
Наверное многие знают, что одними из самых известных и востребованных поваров по всему миру родом из Испании. В самой стране Басков и Каталонии есть рестораны которые вам нужно забронировать ни за неделю и даже ни за месяц вперед, а за год вперед. Это говорит о том, что Испанская кухня настолько вкусная и разнообразная, что её непременно стоит попробовать.
А теперь давайте подробнее рассмотрим самые популярные и традиционные Испанские блюда. Наверное будет правильно если мы начнем список традиционной Испанской кухни с Паэльи. Данное блюдо упоминается с середины 19-го века, принято считать что зародилось оно на берегу озера Альбуфера, поэтому для того чтобы попробовать паэлью, рекомендуем вам отправится в Валенсию. Основными ингредиентами являются кролик и курица, хотя версия с морепродуктами считается более традиционным в прибрежных районах.
Следующее блюдо будет актуальным, если вы устали от прогулок под палящим солнцем и хотите перекусить чем-то легким. Отличным вариантом будет охлажденный Гаспачо. Это блюдо очень популярно в южном регионе Испании, Андалусии. Гаспачо содержит достаточно много ингредиентов, но в тоже время они настолько просты, что скорее всего вы оцените по достоинству это блюдо и еще ни раз его закажите.
Если же вы не представляете своей жизни без мяса, не расстраивайтесь и для вас Испания приготовила огромный подарок. Зайдя в любой бар, не говоря уже о ресторанах, вы всегда увидите перед собой сыровяленый свиной окорок или Хамон.
Есть два вида хамона:
- хамон серанно;
- хамон иберико (более дорогой).
Отличаются они способами и длительностью приготовления, а самое главное породой свиней. По вашей просьбе, один из официантов бара, разрезает окорок на сочные кусочки, чтобы вы в полной мере насладились вкусом хамона и почувствовали Испанию изнутри.
Испания каждый год производит до 4-х миллионов окороков
Несомненно Испанская кухня не ограничивается паэльей, гаспачо и хамоном. Как правило от региона к региону существуют свои неповторимые блюда.