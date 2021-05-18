Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес

Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!