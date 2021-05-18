Полезная информация о Барселоне
Что нужно знать о Барселоне: 🌇 7 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Эль-Прат, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 313 экскурсий
Местное время в Барселоне
20:0101
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Барселона
|По-английски
|Barcelona
|Столица региона
|Барселона является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Барселоне
|Население города
|1 621 537 чел.
|Аэропорт
|Эль-Прат BCN
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|47 м. от уровня моря
Подробная статья
Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес
Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!
Где находится Барселона на карте
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