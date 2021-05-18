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Полезная информация о Барселоне

Что нужно знать о Барселоне: 🌇 7 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Эль-Прат, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 313 экскурсий
Местное время в Барселоне
20:0101
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаБарселона
По-английскиBarcelona
Столица регионаБарселона является столицей региона
Статья о городеСтатья о Барселоне
Население города1 621 537 чел.
АэропортЭль-Прат BCN
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота47 м. от уровня моря

Подробная статья

Барселона
Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес
Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!

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Большое количество карманников, которые не прочь поживиться за ваш счёт
Много туристов, а значит постоянный шум
Есть и проблемы с качеством предоставляемых услуг, но как правило испанцы не привередливы
Очереди в больницах, также является проблемой (но мы то с вами привыкшие 😬)
Языковой барьер, частая проблема при переезде
Проблема грязных улиц, не обошла стороной и Барселону
В Барселоне проводится большое количество стартапов
10-я линия метро Барселоны
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