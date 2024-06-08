Гуляя среди необычных работ Дали, Уорхола, Баския, хочется понять, в каком контексте они создавались. С этим поможет наш аудиогид. Он не будет давать справку о каждом шедевре, а грамотно погрузит в эпоху.
Вы научитесь разбираться в измах и проследите за ходом событий, который привёл современное искусство в ту точку, в которой оно находится сейчас.
Вы научитесь разбираться в измах и проследите за ходом событий, который привёл современное искусство в ту точку, в которой оно находится сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы увидите работы Сальвадора Дали, Энди Уорхола, Бэнкси и других творцов
- Поймёте, почему современные художники такие дорогие
- Узнаете, как из работ Ренуара искусство развилось до абстракции Жана-Мишеля Баския
- Откроете для себя прогрессивного современного художника Гильермо Лорка, который удивительным образом соединяет реальность и сон
- Поймёте, как писсуар может перевернуть историю искусства
- Услышите, что же скрыто за «Чёрным квадратом» Малевича
Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея. Эту работу уже проделали кураторы и снабдили шедевры подробными описаниями. Он погрузит вас в общий контекст, объяснит, как смотреть современное искусство, и оставит вас с ним наедине на личный диалог.
Организационные детали
Билеты в музей покупаются отдельно.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида-человека
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее MOCO
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 7492 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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