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Гуляя среди необычных работ Дали, Уорхола, Баския, хочется понять, в каком контексте они создавались. С этим поможет наш аудиогид. Он не будет давать справку о каждом шедевре, а грамотно погрузит в эпоху.



Вы научитесь разбираться в измах и проследите за ходом событий, который привёл современное искусство в ту точку, в которой оно находится сейчас.