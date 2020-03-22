57 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с Сальвадором Дали

Ваше погружение в удивительную жизнь знаменитого художника начнётся ещё на пути в Фигерас. Мы поговорим о сюрреализме и разберемся, что олицетворяли собой странные, порой жуткие образы в произведениях гения. Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали. Узнаете, из-за чего он боялся кузнечиков, кем, кроме жены Галы, вдохновлялся и почему решил открыть необычный музей 🖼.

Кроме того, мы побываем на выставке драгоценностей, созданных великим испанцем. Вы полюбуетесь роскошными творениями, а я расскажу, какие из них были выпущены серийно, а какие — существуют только в единичном экземпляре.

Древняя Жирона и ее история

После музея Дали отправимся в Жирону — город 🏙️ с богатой историей 📖 и сохранившимися постройками Средневековья. Вас ждёт прогулка 👣 по его исторической части, где я объясню, почему местный мост называют «родственником» Эйфелевой башни. Вы увидите жиронскую львицу, поймете, чем она знаменита и почему испанцы говорят, что её нужно поцеловать. Каталонские традиции, городские легенды и история местной еврейской общины — Жирона покорит вас шармом и самобытностью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало и конец в Барселоне

Наше путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а не на большом автобусе 🚌, поэтому нам не придется идти 1, 5 км пешком до старого города в Жироне

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены в стоимость

Дополнительные расходы: вход в театр-музей и на выставку драгоценностей — 15 евро с человека, напитки и обед — по желанию

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 420€ за 1-3 человек или €109 за человека, если вас больше. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.