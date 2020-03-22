57 отзывов оставили туристы

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Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе

Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе

5
57 отзывов
Кирилл
Кирилл – Гид из Барселоны
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали.

Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы.

Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм».

А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €99 за человека

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Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе

Что вас ожидает

Знакомство с Сальвадором Дали
Ваше погружение в удивительную жизнь знаменитого художника начнётся ещё на пути в Фигерас. Мы поговорим о сюрреализме и разберемся, что олицетворяли собой странные, порой жуткие образы в произведениях гения. Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали. Узнаете, из-за чего он боялся кузнечиков, кем, кроме жены Галы, вдохновлялся и почему решил открыть необычный музей 🖼.

Кроме того, мы побываем на выставке драгоценностей, созданных великим испанцем. Вы полюбуетесь роскошными творениями, а я расскажу, какие из них были выпущены серийно, а какие — существуют только в единичном экземпляре.

Древняя Жирона и ее история
После музея Дали отправимся в Жирону — город 🏙️ с богатой историей 📖 и сохранившимися постройками Средневековья. Вас ждёт прогулка 👣 по его исторической части, где я объясню, почему местный мост называют «родственником» Эйфелевой башни. Вы увидите жиронскую львицу, поймете, чем она знаменита и почему испанцы говорят, что её нужно поцеловать. Каталонские традиции, городские легенды и история местной еврейской общины — Жирона покорит вас шармом и самобытностью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало и конец в Барселоне
  • Наше путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а не на большом автобусе 🚌, поэтому нам не придется идти 1, 5 км пешком до старого города в Жироне

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в театр-музей и на выставку драгоценностей — 15 евро с человека, напитки и обед — по желанию

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 420€ за 1-3 человек или €109 за человека, если вас больше. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.

Начало и место завершения
🚩 — Passeig de Gracia
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

57 отзывов оставили туристы

22 марта 2020
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, особенно начало рассказа на пути к театру-музею Дали. Если есть возможность, то замените фотографию гида, так как вживую не очень на нее похож Кирилл, и на месте встречи было трудновато узнать. Есть замечание по поводу продолжительности экскурсии в 10 часов, а у нас получилось и того 11 часов, учитывая что дороги были свободны. Это было тяжело. Можно в некоторых местах урезать время стоянок (иногда они были не нужны), а также нахождение в музее с 2, 5 часов до 1, 5 ч, так как там нет такого количества работ, чтобы ходить 2, 5 часа. В целом все было здорово, но вот длительность хотелось бы уменьшить, и есть возможность это сделать. Спасибо!
14 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Начиная от организации и маршрута заканчивая самим наполнением! Кирилл очень интересно и познавательно рассказывает, получили море интересной и любопытной информации. Очень довольны и всем бы порекомендовали бы эту экскурсию и Кирилла как гида! Влюбились в Дали и его творчество!
Татьяна
9 марта 2020
Огромное спасибо Кириллу за отличную экскурсию по знаковым городам Каталонии и отдельное за музей Сальвадора Дали! Все продумано до мелочей, интересно и насыщенно! Однозначно рекомендую!
8 марта 2020
Замечательная экскурсия с великолепным гидом
24 февраля 2020
Экскурсия началась с внезапной замены экскурсовода с Кирилла на Марину, но это не отразилось на ее качестве. Марина эрудированный, прекрасно знающий и любящий тему экскурсовод. Было очень интересно как в музее Сальвадора Дали так и в прогулке по Жироне. Спасибо за прекрасно прведенный день.
24 февраля 2020
Интересная экскурсия и повезло с гидом. Все было очень здорово!
22 февраля 2020
Потрясающе интересная экскурсия!!! Гид Кирилл — замечательный рассказчик, отлично владеющий необходимыми знаниями и умениями, чтобы подавать информацию доступно, в формате дружеской беседы. !!! Обязательно буду рекомендовать друзьям!
10 февраля 2020
Кирилл, спасибо большое за прекрасную поездку. Отличное владение материалом, внимание к туристам, продуманный маршрут и тайминг - все совпало, и мы получили настоящее удовольствие. Рекомендую всем, кто неравнодушен к творчеству Дали экскурсию с Кириллом.
8 февраля 2020
Незабываемые впечатления от поездки! Замечательный гид Кирилл-доброжелательный, знающий, прекрасный рассказчик. Невероятный театр-музей Дали и средневековая Жирона! Будкм рекомендовать эту экскусию всем своим многочисленным друзьям
8 февраля 2020
Замечательная экскурсия, Кирилл - эрудированный, вежливый человек, прекрасный рассказчик. Экскурсия отлично организована. Было очень интересно. Без сомнения - это один из лучших дней моей жизни. Всецело рекомендую!!!
1 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Узнала много нового о творчестве Дали. Экскурсия прошла легко, весело и познавательно.
30 января 2020
Улучшить ее невозможно, т. к. гид у нас вел экскурсию потрясающе, всем рекомендуем!!!
26 января 2020
Поездка в музей Дали и город Жирону удалась. Экскурсовод Кирилл корректный, пунктуальный у него расчитано правильно время, нигде никаких сбоев все вовремя. Информации достаточно, он вполне в теме о чем рассказывал. Подсказал где вкусно покушать.. Автомобиль комфортный, даже предусмотрел бутылочки с питьевой водой. Из минусов хотелось бы побродить по старинным улочкам Жироны подольше. День 17 янв. 20г оставил замечательные впечатления.
24 января 2020
Замечательная поездка в музей Дали и Жирону! Комфортная машина, отличный гид, хорошая дорога. Кирилл прекрасно знает материал и интересно рассказывает, очень приятный в общении человек, спасибо ему. Не было никаких рекламных туров в магазины, как это часто бывает. Пообедать предложил два варианта, в итоге все выбрали один и остались довольны. В общем, время пролетело незаметно, несмотря на то, что уехали в 9 утра и вернулись тоже в 9, только вечером. Единственное, чего не хватило, это времени на Жирону. В 6 вечера стемнело и остаток времени гуляли хоть и по красиво освещённому городу, но подробности разглядеть было сложно. Очень красивый городок, хочется вернуться. С удовольствием поехала бы с Кириллом на другие экскурсии, рекомендую от души.
11 января 2020
Прекрасная экскурсия. Кирилл один из лучших рассказчиков, с которыми я сталкивался. Очень рекомендую.
Ещё 42 отзыва

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