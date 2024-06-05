🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества Начало: У метро Vallcarca от € 90 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами Начало: На площади Испании «По желанию заглянем в музей исполненных чудес» € 184 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды Начало: У входа на кладбище Монтжуик «Это место — настоящий музей под открытым небом» от € 134 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 10 часов 77 отзывов Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны Начало: Passeig de Gracia «Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали» € 389 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера Начало: на площади Испании € 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Устричные фермы во Франции. Тур одного дня Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара «Шато Пьера Ришара или музей Фигейрас» € 479 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 45 отзывов Барселона римская, средневековая, модернистская Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии Начало: У собора Саграда-Фамилия «Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шедевры каталонского модернизма в Барселоне Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле Начало: У больницы Св. Петра и Павла «Также в программе недавно открытый в качестве музея госпиталь Сан-Пау» Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер... «Пройдясь вдоль моря до городского кладбища, вы откроете настоящий музей под открытым небом, где я познакомлю вас с работами лучших каталонских скульпторов начала 20 века» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города Начало: на улице Parallel «Эпицентр ночной жизни начала 20 века, сейчас — арт-центр с театром, превратившимся в галерею уличного искусства» € 67 за человека

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Забыть о времени в квартале Эль Борн И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны Начало: У входа во Дворец каталонской музыки «Заглянете в необычные внутренние дворики легендарного музея Барселоны — Пикассо» 250 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Мистика и очарование Готического квартала Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали Начало: напротив дома Каса Бальо «Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое» 250 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Душа Барселоны. Вкусно и интересно Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон... «Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны» € 157 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 11 отзывов Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи Начало: По договоренности «Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом» от € 400 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Мир сюрреализма - это Я! Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане Начало: По договоренности «В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей» от € 400 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана Познакомиться с жизнью в каталонской провинции «Прогуляетесь по чудесным пляжам с мелкой прозрачной водой и шелковистым песком, посетите музей искусств (с картинами Пикассо и египетской мумией) и морской музей» € 105 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 39 отзывов Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи Начало: В районе метро Jaume I «На вершине нас ждет средневековая крепость Монтжуик с самыми настоящими оборонительными функциями, музей времен 18 века и прекрасное кафе, в котором вам будет предложен второй завтрак» от € 180 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 6 отзывов В Княжество Андорра на весь день Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество Начало: В вашем отеле «При желании покатаемся на лошадях, порыбачим, посетим музей автомобилей, оздоровительный комплекс Кальдеа и многое другое» от € 600 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны Начало: В районе метро Arc de Triumf «Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада» от € 267 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Тайны Сальвадора Дали Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника Начало: Отель клиента «Экскурсия длится 6 часов: 2 часа на дорогу туда и обратно и 2 часа в музее с объяснениями его картин» € 399 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие Начало: В районе метро Passeig de Gracia «Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва» € 389 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Театр-музей Дали в Фигерасе Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора Начало: По договорённости «Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки» € 214 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Парк Гуэль - открытая книга природы Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида Начало: У входа в парк (сторона Кармело) € 181 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 9 часов 258 отзывов Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу «Даже если вы не увлекаетесь творчеством Сальвадора Дали, посетить музей этого противоречивого испанского сюрреалиста хотя бы один раз просто необходимо» Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Тайны Готического квартала. Полная версия Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны Начало: районе площади Каталонии «Закончим экскурсию по вашему желанию: или на улице Рамбла у памятника Колумбу, или у Музея марихуаны» от € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва С горы к морю и обратно на гору на автомобиле Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов «Старый Город, пожалуй, самое насыщенное музеями место в Барселоне» € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 5 отзывов Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21) «Увлекательная экскурсия в глубины истории Барселоны с посещением музея Пабло Пикассо, располагающемся в комплексе старинных готических дворцов и хранящем шедевры голубого и розового периода, детские рисунки, вариации на тему «Менин» Веласкеса» Расписание: воскресенье, среда 15:00 € 48 за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение Начало: Около храма Саграда Фамилия «Для полноценного понимания «Библии в камне» я предлагаю вам изучить фасады Рождества и Страстей, внутренние помещения и музей» 181 € 172 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Рисовальный тур по Барселоне Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом € 260 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Пешеходное знакомство с Барселоной Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Прогулка по музею MOCO: современное искусство в Барселоне Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола Начало: На Placeta de Montcada «Дополнительные расходы: билет в музей — от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения» € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO Начало: Placeta de Montcada, 14 «Сразу предупреждаю, мы не будем говорить отдельно о каждом экспонате музея, эту работу проделали за нас кураторы и снабдили шедевры подробными описаниями» Расписание: ежедневно с 11 до 18 от € 100 за всё до 2 чел.

Аудиогид 1 час Аудиогид по музею МОСО Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате Начало: в музее MOCO «Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея» € 15 за человека