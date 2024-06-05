Музеи и искусство Барселоны

Найдено 34 экскурсии в категории «Музеи» в Барселоне на русском языке, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
«По желанию заглянем в музей исполненных чудес»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 5 чел.
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
«Это место — настоящий музей под открытым небом»
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от 134 за всё до 10 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
«Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали»
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
196 за всё до 4 чел.
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Шато Пьера Ришара или музей Фигейрас»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
45 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
«Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
50 за человека
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле
Начало: У больницы Св. Петра и Павла
«Также в программе недавно открытый в качестве музея госпиталь Сан-Пау»
Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
«Пройдясь вдоль моря до городского кладбища, вы откроете настоящий музей под открытым небом, где я познакомлю вас с работами лучших каталонских скульпторов начала 20 века»
Сегодня в 10:30
13 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
«Эпицентр ночной жизни начала 20 века, сейчас — арт-центр с театром, превратившимся в галерею уличного искусства»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
67 за человека
Забыть о времени в квартале Эль Борн
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
«Заглянете в необычные внутренние дворики легендарного музея Барселоны — Пикассо»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
250150 за всё до 4 чел.
Мистика и очарование Готического квартала
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
«Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250150 за всё до 4 чел.
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
157 за всё до 4 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 400 за всё до 15 чел.
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
«В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
«Прогуляетесь по чудесным пляжам с мелкой прозрачной водой и шелковистым песком, посетите музей искусств (с картинами Пикассо и египетской мумией) и морской музей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
105 за всё до 10 чел.
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«На вершине нас ждет средневековая крепость Монтжуик с самыми настоящими оборонительными функциями, музей времен 18 века и прекрасное кафе, в котором вам будет предложен второй завтрак»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«При желании покатаемся на лошадях, порыбачим, посетим музей автомобилей, оздоровительный комплекс Кальдеа и многое другое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 6 чел.
Тайны Сальвадора Дали
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
«Экскурсия длится 6 часов: 2 часа на дорогу туда и обратно и 2 часа в музее с объяснениями его картин»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
399 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
«Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва»
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
«Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
214 за всё до 5 чел.
Парк Гуэль - открытая книга природы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
181 за всё до 7 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
258 отзывов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Даже если вы не увлекаетесь творчеством Сальвадора Дали, посетить музей этого противоречивого испанского сюрреалиста хотя бы один раз просто необходимо»
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
70 за человека
Тайны Готического квартала. Полная версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Тайны Готического квартала. Полная версия
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
Начало: районе площади Каталонии
«Закончим экскурсию по вашему желанию: или на улице Рамбла у памятника Колумбу, или у Музея марихуаны»
Сегодня в 07:30
11 июня в 04:00
от 130 за всё до 3 чел.
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«Старый Город, пожалуй, самое насыщенное музеями место в Барселоне»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
240 за всё до 3 чел.
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
5 отзывов
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
«Увлекательная экскурсия в глубины истории Барселоны с посещением музея Пабло Пикассо, располагающемся в комплексе старинных готических дворцов и хранящем шедевры голубого и розового периода, детские рисунки, вариации на тему «Менин» Веласкеса»
Расписание: воскресенье, среда 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
48 за человека
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
«Для полноценного понимания «Библии в камне» я предлагаю вам изучить фасады Рождества и Страстей, внутренние помещения и музей»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181172 за всё до 9 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Как смотреть современное искусство: прогулка по музею MOCO
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по музею MOCO: современное искусство в Барселоне
Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола
Начало: На Placeta de Montcada
«Дополнительные расходы: билет в музей — от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
120 за всё до 4 чел.
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Начало: Placeta de Montcada, 14
«Сразу предупреждаю, мы не будем говорить отдельно о каждом экспонате музея, эту работу проделали за нас кураторы и снабдили шедевры подробными описаниями»
Расписание: ежедневно с 11 до 18
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 100 за всё до 2 чел.
Аудиогид по музею МОСО
Аудиогид
1 час
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: в музее MOCO
«Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Из Барселоны сквозь сюрреализм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
«Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Забыть о времени в квартале Эль Борн
    Спасибо за экскурсию
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
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    творческого изучения и эстетического мероприятия!! Невероятно гостеприимный прием, как будто мы оказались в доме старого друга. За бокалом вина мы слушали экскурс биографии и становления Мастера Пабло Пикассо. А потом и сами создали под чутким руководством Саши свои первые «творения» в стиле кубизма! Непередаваемый опыт и прекрасные эмоции были у всей нашей компании!!! Спасибо огромное Александре!! Успехов и достижений в творчестве!! И…. Мы не прощаемся!!)

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Забыть о времени в квартале Эль Борн
    Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность
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    насладиться районом Эль Борн. мы узнали много нового, попробовали замечательные круассаны, прогулялись по парку Сьютаделла, и еще было много всего:) Мария - замечательный, внимательный человек, поздравила мою маму с наступающим ДР и была очень внимательна ко всем нашим просьбам и вопросам. Безоговорочно рекомндую!

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Мистика и очарование Готического квартала
    Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,
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    когда всех не пускали:) информация подавалась легко, было интересно и, при этом, не перегружено. это был мой третий визит в Барселону, но я узнала от Марии много нового. настоятельно рекомендую:)

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    В Монтсеррат - монастырь у самого неба
    Забрались на гору ногами, без фуникулера, под интересный рассказ Людмилы. Спускались чудесной тропой в отсутствие толпы людей и с незабываемым
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    видом. Только благодаря практичному уму Людмилы удалось вовремя посетить и увидеть нежное пение хора мальчиков, и прикоснуться к статуи Черной Мадонны. Если на Монсеррат, то только с Людмилой!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
  2. В Монтсеррат - монастырь у самого неба
  3. Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
  4. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
  5. Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Музеи" можно забронировать 34 экскурсии от 15 до 600 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 648 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 34 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 648 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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