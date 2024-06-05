1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
«По желанию заглянем в музей исполненных чудес»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
«Это место — настоящий музей под открытым небом»
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
«Вы исследуете все уголки театра-музея и рассмотрите лучшие работы Дали»
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Шато Пьера Ришара или музей Фигейрас»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Начало: У собора Саграда-Фамилия
«Музей истории города — здесь поговорим о зарождении Барселоны»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
3 часа
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле
Начало: У больницы Св. Петра и Павла
«Также в программе недавно открытый в качестве музея госпиталь Сан-Пау»
Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
«Пройдясь вдоль моря до городского кладбища, вы откроете настоящий музей под открытым небом, где я познакомлю вас с работами лучших каталонских скульпторов начала 20 века»
Сегодня в 10:30
13 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
«Эпицентр ночной жизни начала 20 века, сейчас — арт-центр с театром, превратившимся в галерею уличного искусства»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€67 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
«Заглянете в необычные внутренние дворики легендарного музея Барселоны — Пикассо»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
250€150 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
«Среди других достопримечательностей, о которых вы услышите яркие рассказы, будет Площадь Рамона Беренгера, Королевский дворец и Площадь Короля, Исторический музей, Архив короны Арагона, Мост поцелуев, Еврейский квартал и многое другое»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Вы увидите средневековые дворцы самых разных стилей, комплекс зданий музея Пикассо и кафе, где вечерами собирается богема Барселоны»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Это часть той зоны комплекса Монсеррат, которую принято называть музеем под открытым небом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
«В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
«Прогуляетесь по чудесным пляжам с мелкой прозрачной водой и шелковистым песком, посетите музей искусств (с картинами Пикассо и египетской мумией) и морской музей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«На вершине нас ждет средневековая крепость Монтжуик с самыми настоящими оборонительными функциями, музей времен 18 века и прекрасное кафе, в котором вам будет предложен второй завтрак»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«При желании покатаемся на лошадях, порыбачим, посетим музей автомобилей, оздоровительный комплекс Кальдеа и многое другое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
«Экскурсия длится 6 часов: 2 часа на дорогу туда и обратно и 2 часа в музее с объяснениями его картин»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
«Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва»
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
«Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€214 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
€181 за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Даже если вы не увлекаетесь творчеством Сальвадора Дали, посетить музей этого противоречивого испанского сюрреалиста хотя бы один раз просто необходимо»
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайны Готического квартала. Полная версия
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
Начало: районе площади Каталонии
«Закончим экскурсию по вашему желанию: или на улице Рамбла у памятника Колумбу, или у Музея марихуаны»
Сегодня в 07:30
11 июня в 04:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«Старый Город, пожалуй, самое насыщенное музеями место в Барселоне»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€240 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
«Увлекательная экскурсия в глубины истории Барселоны с посещением музея Пабло Пикассо, располагающемся в комплексе старинных готических дворцов и хранящем шедевры голубого и розового периода, детские рисунки, вариации на тему «Менин» Веласкеса»
Расписание: воскресенье, среда 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
€48 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
«Для полноценного понимания «Библии в камне» я предлагаю вам изучить фасады Рождества и Страстей, внутренние помещения и музей»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181€172 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по музею MOCO: современное искусство в Барселоне
Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола
Начало: На Placeta de Montcada
«Дополнительные расходы: билет в музей — от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Начало: Placeta de Montcada, 14
«Сразу предупреждаю, мы не будем говорить отдельно о каждом экспонате музея, эту работу проделали за нас кураторы и снабдили шедевры подробными описаниями»
Расписание: ежедневно с 11 до 18
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €100 за всё до 2 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: в музее MOCO
«Аудиогид не дает академической справки об отдельно взятых экспонатах музея»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
«Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо за экскурсию
- ННадежда19 мая 2024Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
- ООлеся13 мая 2024Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
- ААнастасия12 мая 2024Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
- ЖЖанна10 мая 2024Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
- ННаталья7 мая 2024Замечательная экскурсия от прекрасного гида Марии! Она учла все наши просьбы, построила маршрут с учетом наших интересов и дала возможность
- ННаталья7 мая 2024Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,
- ММаксим6 мая 2024Забрались на гору ногами, без фуникулера, под интересный рассказ Людмилы. Спускались чудесной тропой в отсутствие толпы людей и с незабываемым
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музеи»
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