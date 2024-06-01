читать дальше

творческого изучения и эстетического мероприятия!! Невероятно гостеприимный прием, как будто мы оказались в доме старого друга. За бокалом вина мы слушали экскурс биографии и становления Мастера Пабло Пикассо. А потом и сами создали под чутким руководством Саши свои первые «творения» в стиле кубизма! Непередаваемый опыт и прекрасные эмоции были у всей нашей компании!!! Спасибо огромное Александре!! Успехов и достижений в творчестве!! И…. Мы не прощаемся!!)