9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Все самое-самое с ветерком
Старт вело-знакомства с Барселоной — у ее символа, храма Саграда Фамилия. Я расскажу главное из его «биографии», и на прогулке первый, но не последний раз прозвучит имя великого Гауди. Мы проедем мимо его домов Мила и Бальо, по красивейшей улице Пасео-де-Грасия и мимо дома с шипами. А еще:
Кроме того, по пути я покажу вам лучшие точки для фотографий.
Яркие моменты Барселоны вчера и сегодня
Велопрогулка пройдет в легком темпе — мы будем останавливаться у всех знаковых мест. Они не останутся для вас лишь точками на карте: я наполню прогулку нескучными историями и легендами, ориентируясь на ваши интересы. Вы узнаете об истоках города, о соперничестве архитекторов и о хозяевах знаменитых домов. Откроете секрет названия «Квартал раздора», услышите о появлении парка Сьютаделья и Олимпийского порта. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о барселонцах и дам полезные советы как местный житель.
Конечно, активным путешественникам, но не только: велопрогулка — способ сэкономить силы и увидеть намного больше, чем за трехчасовую пешую экскурсию.
Аренда велосипедов оплачивается отдельно (5-9€ с человека). Можно также взять электровелосипеды или электросамокаты (20€ с человека).