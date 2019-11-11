9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер

Мирам
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Мирам – ваш гид
На велосипедах вы за 3 с небольшим часа увидите то, что не обойти пешком за 2 дня! Рассекая по одному из самых велосипедных городов Европы, вы проедете мимо знаменитых домов и Саграда Фамилии, через квартал раздора, по парку Сьютаделья и вдоль моря.

На память о таком знакомстве с Барселоной у вас останутся ее нескучные сюжеты и фото с лучших ракурсов.
От 79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Встреча в районе метро Саграда Фамилия
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У этой экскурсии9 отзывов
4.56
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне

Что вас ожидает

Все самое-самое с ветерком
Старт вело-знакомства с Барселоной — у ее символа, храма Саграда Фамилия. Я расскажу главное из его «биографии», и на прогулке первый, но не последний раз прозвучит имя великого Гауди. Мы проедем мимо его домов Мила и Бальо, по красивейшей улице Пасео-де-Грасия и мимо дома с шипами. А еще:

  • посмотрим на акробатов и музыкантов возле Триумфальной арки;
  • полюбуемся фонтанами в парке Сьютаделья;
  • вдохнем морской ветер на набережной Барселонеты;
  • заедем в Олимпийский порт, где любят отдыхать и жители, и гости города;
  • найдем барселонские башни-близнецы, монумент Колумбу и необычные памятники Смеющийся омар и Семь лиц Барселоны.

Кроме того, по пути я покажу вам лучшие точки для фотографий.

Яркие моменты Барселоны вчера и сегодня
Велопрогулка пройдет в легком темпе — мы будем останавливаться у всех знаковых мест. Они не останутся для вас лишь точками на карте: я наполню прогулку нескучными историями и легендами, ориентируясь на ваши интересы. Вы узнаете об истоках города, о соперничестве архитекторов и о хозяевах знаменитых домов. Откроете секрет названия «Квартал раздора», услышите о появлении парка Сьютаделья и Олимпийского порта. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о барселонцах и дам полезные советы как местный житель.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, активным путешественникам, но не только: велопрогулка — способ сэкономить силы и увидеть намного больше, чем за трехчасовую пешую экскурсию.

Организационные детали

Аренда велосипедов оплачивается отдельно (5-9€ с человека). Можно также взять электровелосипеды или электросамокаты (20€ с человека).

Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне
Велокалейдоскоп в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Саграда Фамилия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мирам
Мирам
Меня зовут Мирам. Первый раз я приехал в Барселону в 2012 году и тогда же приобрел здесь квартиру. С тех пор я приезжал сюда постоянно 3 раза в год из Петербурга. Одновременно изучал испанский язык и историю этого прекрасного города. С 2018 года живу в Барселоне постоянно. Могу предложить экскурсии по Готическому кварталу, по району Эшампле — это дома Гауди и других великих зодчих; в монастырь Монтсеррат, обзорные прогулки по городу на велосипедах и, конечно, экскурсию вокруг Саграда Фамилии.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Мирам - отличный рассказчик, увлечен архитектурой, показал самые знаковые места Барселоны, познавательно и интересно рассказал о них. Передвижение велосипедом - оптимальный вариант для этого города, выделенные полосы идут через весь центр, Мирам хорошо знает город и дал несколько полезных лайфхаков за рамками темы экскурсии.
20 октября 2019
Прекрасная экскурсия с Мирамом! Вело Барселона это супер!!! Рекомендуем
15 октября 2019
Я первый раз в Барселоне и хотела увидеть в первый день как можно больше, чтобы потом уже спокойно обойти то, что понравится, уже пешком. Мирам мне очень помог в этом. Он много показывал и рассказывал о Гауди, о Барселоне. Велопрогулка была совсем не напряжной, хотя мы проехали много, я совсем не устала за все время экскурсии, мы часто останавливались, и Мирам фотографировал меня на фоне красоты и рассказывал о Барселоне. Все было замечательно , я получила много впечатлений .
14 октября 2019
Когда я выбирал экск­урсию, мне нужна была именно такая, пото­му что я приплыл на круизном лайнере и у меня было всего пять часов чистого врем­ени. Хотелось увидеть как можно больше в Барселоне за это вр­емя. Это прекрасно удалось сделать с гид­ом Мирамом. Он рассч­итал мое время буква­льно по минутам. Мы​ провели три с поло­виной часа на великах и очень много успе­ли увидеть.​ Я был немного подготовлен, почитал интернет, но Мирам ​ рассказал много интересных факт­ов о городе , об его истории, то чего я не знал. Мы даже усп­ели купить небольшие сувенирчики. Вобщем​ все мое время про­шло здесь с пользой для меня. Еще раз сп­асибо Мираму!
13 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Мирам не только показал очень много мест в Барселоне, я даже сбилась со счета, но и очень много рассказал интересного об истории города, о Гауди, о Саграде. Чудесная архитектура и история домов, парк Сьютадель с прудиками и утками, велопрогулка по набережной, когда видишь море, вдыхаешь его, и морской ветер тебя обдувает!. Понравилась абсолютно все! Это действительно одна из лучших экскурсий в моей жизни, потому что за 3,5 часа я увидела почти все достопримечательности города! Мирам дал много советов, куда еще можно сходить в оставшиеся мои три дня, где можно покушать недорого и вкусно . Мы еще сделали кучу удачных фотографий, Мирам прекрасно выбирает места для съемок. Эмоции и впечатления останутся еще надолго! Спасибо большое!
11 октября 2019
Встретились с экскурсоводом и он активно начал уговаривать взять другую экскурсию или объединить две, это ещё в переписке началось, уже тогда я хотела отказать, но муж сказал, надо все же время с пользой провести. Ждали какую-то Наташу, для чего и кто это вообще я так и не поняла! Пошли брать велосипеды, в описании написано 5 €, по факту 10€! Ну как бы и напишите тогда, что от 5 до 10€! Поехали, рассказ как таковой не о чем! Вот это набережная, вот это памятник, вот про этот памятник я не знаю, но скорее всего это какому-то знаменитому человеку... что касается рассказов, то прям неинтересно! Единственный плюс, как навигатор домчал нас до Саграда Фамилия и обратно. Он ещё предлагал нам вокруг Саграда экскурсию, прям настаивал, хорошо, что мы не согласились!!!
5 октября 2019
Понравилась экскурсия на велосипедах с Мирамом. Одно удовольствие ездить по городу с развитой велоинфраструктурой. Мирам удачно подобрал маршрут и мы всегда ехали или с горки или по равнине. Фотографировал нас, рассказывал интересные вещи, давал подсказки и советы.
29 сентября 2019
Мирам прекрасно владеет информацией об архитектурных памятниках Барселоны, знает велосипедные маршруты и кулинарные особенности города.
Велосипедная экскурсия позволяет за непродолжительное время осмотреть много мест, в которые потом можно вернуться.
Доброжелательный и внимательный собеседник.
В качестве бонуса - фотоснимки от его партнера.
Рекомендую :))
15 сентября 2019
Мирам - отличный экскурсовод, очень много знает, отвечал на все вопросы, которые возникали в течении экскурсии. Как человек - общительный, внимательный и хороший собеседник. Мы выбрали экскурсию на велосипедах и не разу не пожалели, за несколько часов мы посетили много достопримечательностей Барселоны, пешком на это пошло б намного больше времени и сил. Сразу видно - человек любит свою работу, профессионал своего дела!

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