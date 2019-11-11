9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все самое-самое с ветерком

Старт вело-знакомства с Барселоной — у ее символа, храма Саграда Фамилия. Я расскажу главное из его «биографии», и на прогулке первый, но не последний раз прозвучит имя великого Гауди. Мы проедем мимо его домов Мила и Бальо, по красивейшей улице Пасео-де-Грасия и мимо дома с шипами. А еще:

посмотрим на акробатов и музыкантов возле Триумфальной арки;

полюбуемся фонтанами в парке Сьютаделья;

вдохнем морской ветер на набережной Барселонеты;

заедем в Олимпийский порт, где любят отдыхать и жители, и гости города;

найдем барселонские башни-близнецы, монумент Колумбу и необычные памятники Смеющийся омар и Семь лиц Барселоны.

Кроме того, по пути я покажу вам лучшие точки для фотографий.

Яркие моменты Барселоны вчера и сегодня

Велопрогулка пройдет в легком темпе — мы будем останавливаться у всех знаковых мест. Они не останутся для вас лишь точками на карте: я наполню прогулку нескучными историями и легендами, ориентируясь на ваши интересы. Вы узнаете об истоках города, о соперничестве архитекторов и о хозяевах знаменитых домов. Откроете секрет названия «Квартал раздора», услышите о появлении парка Сьютаделья и Олимпийского порта. А еще я с радостью поделюсь наблюдениями о барселонцах и дам полезные советы как местный житель.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, активным путешественникам, но не только: велопрогулка — способ сэкономить силы и увидеть намного больше, чем за трехчасовую пешую экскурсию.