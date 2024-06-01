1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€67 за человека
Индивидуальная
7 часов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€214 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
€181 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по музею MOCO: современное искусство в Барселоне
Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола
Начало: На Placeta de Montcada
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: в музее MOCO
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- ННадежда19 мая 2024Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
- ААнастасия12 мая 2024Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
- ЖЖанна10 мая 2024Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
- ЮЮлия17 апреля 2024Все просто супер! Очень комфортно и интересно провели день с Кириллом. Столько интересных деталей про Дали, его творчество и жизнь.
- ААнастасия14 апреля 2024Экскурсия яркая, впечатляющая, легкая, дружеская и веселая как и экскурсовод. Третий раз в Барселоне и благодаря этой экскурсии увидела Барселону в другом ракурсе.
- ИИгорь7 апреля 2024Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
- ООльга24 марта 2024Были на экскурсии 17 марта 2024 года. Несмотря на то, с Барселоны до Фигераса более 100 км, и дорога и
- ССветлана17 марта 2024Очень понравлюсь!!! Превосходное знание предмета и отличная подача! Кирил, огромное Вам спасибо за прекрасно и познавательно проведенный день! Мы в восторге!!!
- ААлександр27 февраля 2024Все очень понравилось! Увидел город с необычной стороны, воспоминания точно останутся надолго. И гид очень приятный. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Искусство»
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