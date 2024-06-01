Искусство – экскурсии в Барселоне

Найдено 13 экскурсий в категории «Искусство» в Барселоне на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Стрит-арт и секреты Барселоны: от уличного искусства до криминальных историй
Откройте для себя неизведанные страницы Барселоны через стрит-арт и скульптуры, погрузитесь в криминальные истории города
Начало: на улице Parallel
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
67 за человека
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
105 за всё до 10 чел.
Тайны Сальвадора Дали
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Тайны Сальвадора Дали
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Начало: Отель клиента
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
399 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
214 за всё до 5 чел.
Парк Гуэль - открытая книга природы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
181 за всё до 7 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Как смотреть современное искусство: прогулка по музею MOCO
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по музею MOCO: современное искусство в Барселоне
Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола
Начало: На Placeta de Montcada
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
120 за всё до 4 чел.
Аудиогид по музею МОСО
Аудиогид
1 час
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: в музее MOCO
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Из Барселоны сквозь сюрреализм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
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    творческого изучения и эстетического мероприятия!! Невероятно гостеприимный прием, как будто мы оказались в доме старого друга. За бокалом вина мы слушали экскурс биографии и становления Мастера Пабло Пикассо. А потом и сами создали под чутким руководством Саши свои первые «творения» в стиле кубизма! Непередаваемый опыт и прекрасные эмоции были у всей нашей компании!!! Спасибо огромное Александре!! Успехов и достижений в творчестве!! И…. Мы не прощаемся!!)

  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Все просто супер! Очень комфортно и интересно провели день с Кириллом. Столько интересных деталей про Дали, его творчество и жизнь.
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    Жирона - очень уютный и колоритный город. Попробовали там самые вкусные в мире бутерброды «бикини», купили милые сувениры на память по рекомендации Кирилла. Дети 10 и 14 лет не устали за целый день, слушали, задавали вопросы! В общем, очень рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    14 апреля 2024
    Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
    Экскурсия яркая, впечатляющая, легкая, дружеская и веселая как и экскурсовод. Третий раз в Барселоне и благодаря этой экскурсии увидела Барселону в другом ракурсе.
  • И
    Игорь
    7 апреля 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
    Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма
  • О
    Ольга
    24 марта 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Были на экскурсии 17 марта 2024 года. Несмотря на то, с Барселоны до Фигераса более 100 км, и дорога и
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    сама экскурсия были очень насыщенны. Кирилл очень хороший рассказчик, материал преподносит легко, иногда с совершенно необычных ракурсов, отвечает на все вопросы. На некоторые экспонаты музея и замка без Кирилла лично я либо не обратила внимание, либо просто не поняла их смысл или, скажем так, их оригинальность. Очень важный момент при длительных экскурсиях это определенный комфорт. Кирилл предусматривает все. Где остановиться, где и когда перекусить, выпить кофе. Рекомендую!!

  • С
    Светлана
    17 марта 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Очень понравлюсь!!! Превосходное знание предмета и отличная подача! Кирил, огромное Вам спасибо за прекрасно и познавательно проведенный день! Мы в восторге!!!
  • А
    Александр
    27 февраля 2024
    Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
    Все очень понравилось! Увидел город с необычной стороны, воспоминания точно останутся надолго. И гид очень приятный. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Искусство»

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  1. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
  2. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
  3. Стрит-арт, скульптуры и убийцы Барселоны
  4. Мир сюрреализма - это Я!
  5. Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
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  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Искусство" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 15 до 400. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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