1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€60 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
€27 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€249 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Теплая пленочная фотосессия в уникальных уголках Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€62 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Свобода и творчество в Грасии
Авангард и традиции, изящная архитектура и тайные места, жизнь богемной Барселоны и взгляд изнутри
Начало: на улице Пасео де Сан Хуан
Сегодня в 21:00
10 июня в 18:00
от €50 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Привидения Барселоны
Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события
Сегодня в 07:00
11 июня в 00:30
от €94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Район Раваль, зловещий и притягательный
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Готического квартала. Полная версия
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
Начало: районе площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 04:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: в музее MOCO
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175€132 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- ППетр27 мая 2024Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
- ТТатьяна26 мая 2024Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- AAliona21 мая 2024Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
- ААлексей20 мая 2024Воспользовался услугой трансфера. Всё прошло отлично! Спасибо 🤝
- PPavel18 мая 2024Все прошло великолепно!
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Ночные»
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