A Anna Экотур в каталонских горах Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!

Е Елена В сказочный Монтсеррат - из Барселоны Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.

A Anton Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.

П Петр Добро пожаловать в Барселону читать дальше форме познакомил нас с шедеврами Гауди-Сограда Фамилия,Домами Бальё и Мила! рассказал интересную и известную только ему информацию! Потом мы отправились в Готический район и прикоснулись к тысячелетней истории в прямом смысле этого слова! Спасибо,Евгений за глубокие знания и непринуждённую атмосферу! Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной

Т Татьяна Вся Барселона за один день Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)

А Анатолий С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.

A Aliona Гении и злодеи - герои Барселоны читать дальше с легкостью поменяла направление и тему. Показала нам места недоступные для туристов, раскрыла секреты величайших людей Барселоны, дала подсказки по следующим объектам нашего путешествия . Мы с мужем остались под впечатлением от проведенного времени. Искренне рекомендуем любую предложенную ее программу. Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая

А Алексей Трансфер из аэропорта Барселоны Воспользовался услугой трансфера. Всё прошло отлично! Спасибо 🤝

P Pavel В сказочный Монтсеррат - из Барселоны Все прошло великолепно!