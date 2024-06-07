Ночные прогулки и экскурсии Барселоны

Найдено 33 экскурсии в категории «Ночные» в Барселоне на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Легенды старинной и современной Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
133 за всё до 10 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от 100 за всё до 5 чел.
Экотур в каталонских горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
80 за человека
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
60 за всё до 3 чел.
Хроники преступной Барселоны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
33 отзыва
Хроники преступной Барселоны
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Начало: На площади Каталонии
Расписание: во вторник в 21:00, в пятницу в 20:00
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
27 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 99 за всё до 4 чел.
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от 91 за всё до 10 чел.
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
249 за всё до 6 чел.
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Теплая пленочная фотосессия в уникальных уголках Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
156 за всё до 10 чел.
Кошмары Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
от 134 за всё до 10 чел.
Мистическая Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистическая Барселона
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
62 за человека
Свобода и творчество в Грасии
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Свобода и творчество в Грасии
Авангард и традиции, изящная архитектура и тайные места, жизнь богемной Барселоны и взгляд изнутри
Начало: на улице Пасео де Сан Хуан
Сегодня в 21:00
10 июня в 18:00
от 50 за всё до 5 чел.
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
134 за всё до 10 чел.
Привидения Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Привидения Барселоны
Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события
Сегодня в 07:00
11 июня в 00:30
от 94 за всё до 10 чел.
Район Раваль, зловещий и притягательный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Район Раваль, зловещий и притягательный
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
от 80 за всё до 5 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Тайны Готического квартала. Полная версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Тайны Готического квартала. Полная версия
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
Начало: районе площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 04:00
от 130 за всё до 3 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.
Аудиогид по музею МОСО
Аудиогид
1 час
Аудиогид по музею МОСО
Познакомиться с современным искусством в непринуждённом формате
Начало: в музее MOCO
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Арт-Барселона: история и легенды
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175132 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    7 июня 2024
    Экотур в каталонских горах
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • П
    Петр
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Барселону
    Искали с другом экскурсию,в которой можно было совместить Готический район и основные творения Гауди! Евгений в очень доступной и наглядной
    читать дальше

    форме познакомил нас с шедеврами Гауди-Сограда Фамилия,Домами Бальё и Мила! рассказал интересную и известную только ему информацию! Потом мы отправились в Готический район и прикоснулись к тысячелетней истории в прямом смысле этого слова! Спасибо,Евгений за глубокие знания и непринуждённую атмосферу!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вся Барселона за один день
    Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
  • А
    Анатолий
    26 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
  • A
    Aliona
    21 мая 2024
    Гении и злодеи - герои Барселоны
    Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
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    с легкостью поменяла направление и тему. Показала нам места недоступные для туристов, раскрыла секреты величайших людей Барселоны, дала подсказки по следующим объектам нашего путешествия . Мы с мужем остались под впечатлением от проведенного времени. Искренне рекомендуем любую предложенную ее программу.

  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Барселоны
    Воспользовался услугой трансфера. Всё прошло отлично! Спасибо 🤝
  • P
    Pavel
    18 мая 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Все прошло великолепно!
  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Гении и злодеи - герои Барселоны
  2. Добро пожаловать в Барселону
  3. Обзорная Барселона: детская версия
  4. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
  5. Легенды старинной и современной Барселоны
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Ночные" можно забронировать 33 экскурсии от 15 до 389 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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