Не упустите возможность отправиться на вдохновляющую морскую прогулку в сопровождении опытного местного моряка.
Вы сможете полюбоваться Барселоной с воды, поплавать в Средиземном море, прочувствовать морской бриз и умиротворяющую атмосферу, насладиться приятными напитками и вкусными закусками и, конечно, сделать суперфотографии на память!
Вы сможете полюбоваться Барселоной с воды, поплавать в Средиземном море, прочувствовать морской бриз и умиротворяющую атмосферу, насладиться приятными напитками и вкусными закусками и, конечно, сделать суперфотографии на память!
Описание водной прогулкиОтправьтесь в мини-путешествие на комфортабельной лодке, чтобы увидеть горизонт Барселоны, познакомиться с единомышленниками, поплавать в Средиземном море, насладиться видами, приятными напитками и музыкой! Я расскажу вам интересные исторические факты о Барселоне и дам вам несколько рекомендаций о том, как лучше познакомиться с городом. Буду открыт к вам в течение всего пути, сделаю вашу прогулку максимально комфортной, поведаю вам, как управлять парусной лодкой. Если нам повезет, мы даже увидим дельфинов и других морских обитателей! Краткая программа:
- Сбор группы;
- Парусный спорт/отдых (30 минут);
- Плавание в Средиземном море (30 минут);
- Остановка для фото, осмотр достопримечательностей (30 минут);
- Парусный спорт/ отдых (30 минут);
• Возвращение к пристани. Важная информация:
- Возьмите с собой купальник, солнцезащитные очки и крем, полотенце;
- Прогулки проводятся ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере).
Ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средиземное море
- Барселона с воды
Что включено
- Прогулка на парусной лодке с капитаном
- Напитки
- Закуски.
Место начала и завершения?
Olimpic Harbour of Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальник, солнцезащитные очки и крем, полотенце
- Прогулки проводятся ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
Прогулка по тапас-барам
Станьте частью каталонской культуры, посещая уникальные тапас-бары Барселоны. Узнайте о традициях и насладитесь аппетитными закусками в непринужденной атмосфере
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 17:00
13 ноя в 17:00
от €120 за человека
Индивидуальная
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 20:30
13 ноя в 20:30
от €120 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Завтра в 20:30
13 ноя в 20:30
€120 за человека