Мои заказы

Барселона: парусная прогулка с открытым баром и закусками

Не упустите возможность отправиться на вдохновляющую морскую прогулку в сопровождении опытного местного моряка.

Вы сможете полюбоваться Барселоной с воды, поплавать в Средиземном море, прочувствовать морской бриз и умиротворяющую атмосферу, насладиться приятными напитками и вкусными закусками и, конечно, сделать суперфотографии на память!
Барселона: парусная прогулка с открытым баром и закусками
Барселона: парусная прогулка с открытым баром и закусками
Барселона: парусная прогулка с открытым баром и закусками
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 13:30, 17:30, 19:30

Описание водной прогулки

Отправьтесь в мини-путешествие на комфортабельной лодке, чтобы увидеть горизонт Барселоны, познакомиться с единомышленниками, поплавать в Средиземном море, насладиться видами, приятными напитками и музыкой! Я расскажу вам интересные исторические факты о Барселоне и дам вам несколько рекомендаций о том, как лучше познакомиться с городом. Буду открыт к вам в течение всего пути, сделаю вашу прогулку максимально комфортной, поведаю вам, как управлять парусной лодкой. Если нам повезет, мы даже увидим дельфинов и других морских обитателей! Краткая программа:
  • Сбор группы;
  • Парусный спорт/отдых (30 минут);
  • Плавание в Средиземном море (30 минут);
  • Остановка для фото, осмотр достопримечательностей (30 минут);
  • Парусный спорт/ отдых (30 минут);

• Возвращение к пристани. Важная информация:

  • Возьмите с собой купальник, солнцезащитные очки и крем, полотенце;
  • Прогулки проводятся ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере).

Ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере).

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средиземное море
  • Барселона с воды
Что включено
  • Прогулка на парусной лодке с капитаном
  • Напитки
  • Закуски.
Место начала и завершения?
Olimpic Harbour of Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальник, солнцезащитные очки и крем, полотенце
  • Прогулки проводятся ежедневно. Время начала вечерних прогулок может корректироваться в зависимости от сезона и светового дня (точное время в ваучере)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Прогулка по тапас-барам Барселоны
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по тапас-барам
Станьте частью каталонской культуры, посещая уникальные тапас-бары Барселоны. Узнайте о традициях и насладитесь аппетитными закусками в непринужденной атмосфере
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 17:00
13 ноя в 17:00
от €120 за человека
Уникальные бары Барселоны
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
Завтра в 20:30
13 ноя в 20:30
от €120 за человека
Уникальные бары Барселоны
Пешая
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Завтра в 20:30
13 ноя в 20:30
€120 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне