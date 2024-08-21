Это необычный способ познакомиться с Барселоной и его богемным районом.
Вы узнаете историю и любопытные факты о городе и получите гастрономическое удовольствие от лучших коктейлей.
Вы узнаете историю и любопытные факты о городе и получите гастрономическое удовольствие от лучших коктейлей.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку с богемного района, где жил Пикассо, а сейчас живут и творят местные артисты и дизайнеры
- Заглянем в первый коктейльный бар, который был вдохновлён Михаилом Булгаковым и его самым известным произведением. А ещё все напитки здесь приготовлены из местных продуктов
- Второй бар заметить довольно сложно, если не знать, где он находится. Потому что он секретный!
- А в третьем и финальном баре мы отправимся в путешествие по страницам книги испанского автора Карлоса Руиса Сафона, действия которой происходят в Барселоне. О чём эта книга? Расскажу вам, пока вы будете наслаждаться напитками
И, само собой, коктейлями мы не ограничимся. Я покажу вам Старый город и поделюсь его историями.
Вы узнаете:
- Какое отношение Булгаков имеет к коктейльной культуре Барселоны
- Кто занимался экзорцизмом на улицах Борна
- Как легко превратить крошечный супермаркет в популярный бар
- Кто создал первый коктейль и при чём здесь мёд и вино
- Где находится лучший коктейльный бар в мире
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Коктейли в барах оплачиваются отдельно (около €15 за 1 шт)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Correos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 20 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне 6 лет и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю: — Нишевые темы — 100% индивидуальный подход — Необычный взгляд на привычные достопримечательности Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте одну из экскурсий и до скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
21 авг 2024
Я заказал сразу два тура с Лилией и ни разу не пожалел. Коктейльный тур классно сочетает в себе историю города, достопримечательности нескольких районов и классные бары с коктейлями. Мы посетили в итоге 4 бара. Понравилось, что Лилия очень гибкая и адаптировала тур с учетом моих пожеланий. А еще она нереальный собеседник и знает много о городе.
Входит в следующие категории Барселоны
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