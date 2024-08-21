А Александр

Я заказал сразу два тура с Лилией и ни разу не пожалел. Коктейльный тур классно сочетает в себе историю города, достопримечательности нескольких районов и классные бары с коктейлями. Мы посетили в итоге 4 бара. Понравилось, что Лилия очень гибкая и адаптировала тур с учетом моих пожеланий. А еще она нереальный собеседник и знает много о городе.