Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.

Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.

Такое теплое (искренне) отношение редко встретишь! Несколько экскурсий прошли с ней. Всегда переживала и интересовалась, что нам хочется, шла на встречу, подстраивалась, порекомендовала замечательные места и дала полезные рекомендации! Отношение, как к родственнице:))) Очень душевный гид! Спасибо огромное!🤗🤗🤗

Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!

Н Натали

Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали