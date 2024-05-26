Экскурсии по воде в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Барселоне на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
«Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    26 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
    читать дальше

    Такое теплое (искренне) отношение редко встретишь! Несколько экскурсий прошли с ней. Всегда переживала и интересовалась, что нам хочется, шла на встречу, подстраивалась, порекомендовала замечательные места и дала полезные рекомендации! Отношение, как к родственнице:))) Очень душевный гид! Спасибо огромное!🤗🤗🤗

    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гидаНаталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
  • Н
    Натали
    4 мая 2024
    С корабля - по Барселоне
    Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
  2. С корабля - по Барселоне
  3. Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Водные экскурсии в Барселоне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам