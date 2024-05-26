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Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
«Барселона не просто станет одним из портов круиза, а запомнится как ярчайший момент вашего путешествия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- ММария17 мая 2024Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
- ДДенис13 мая 2024Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно! Наталья - специалист с большой буквы, за 4 часа сделала невозможное, показала и раскрыла перед нами Барселону, в которую мы влюбились с первого взгляда, учла все наши пожелания. Спасибо!!!
- ННатали4 мая 2024Спасибо, Наталье, за интересную экскурсию и подробную информацию. Мы вернется обязательно еще раз в Барселону, чтоб побольше провести время в этом замечательном городе и уделить ему больше времени, потому как у нас его, к сожалению, было немного. Натали
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Водные развлечения»
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