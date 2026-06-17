19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона никогда не спит — вечером для путешественников и каталонцев открывают двери концептуальные бары и клубы, где можно танцевать, наслаждаться традиционными закусками и напитками и находить новых друзей. На прогулке

я проведу вас по секретным барам Старого города, о которых не пишут в путеводителях. Вы попробуете местное крафтовое пиво, посидите за столиком, где отдыхали Дали и Пикассо, заглянете в самые модные или «злачные» заведения города. А по пути от бара к бару — узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Готическом квартале.

Описание экскурсии

Лучшие бары Барселоны

Вы пройдете по самым аутентичным старинным пабам столицы Каталонии, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Кроме того, у меня есть и другие концептуальные маршруты по барам и «злачным» местам Барселоны, из которых вы можете выбрать тот, что придется по душе: если хотите, мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, или пройдем по модным и стильным барам с шикарными интерьерами, а если вы ценитель крафтового пива — я проведу вас по лучшим пивным района Эшампль.

Прогулка по Готическому кварталу

Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях.

А после прогулки вы сможете остаться в одном из понравивишихся баров и продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!

Организационные детали