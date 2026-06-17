19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Окунуться в ночную жизнь столицы Каталонии и пройти по её самым интересным заведениям
Барселона никогда не спит — вечером для путешественников и каталонцев открывают двери концептуальные бары и клубы, где можно танцевать, наслаждаться традиционными закусками и напитками и находить новых друзей. На прогулке читать дальшеуменьшить
я проведу вас по секретным барам Старого города, о которых не пишут в путеводителях.
Вы попробуете местное крафтовое пиво, посидите за столиком, где отдыхали Дали и Пикассо, заглянете в самые модные или «злачные» заведения города. А по пути от бара к бару — узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Готическом квартале.
Вы пройдете по самым аутентичным старинным пабам столицы Каталонии, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Кроме того, у меня есть и другие концептуальные маршруты по барам и «злачным» местам Барселоны, из которых вы можете выбрать тот, что придется по душе: если хотите, мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, или пройдем по модным и стильным барам с шикарными интерьерами, а если вы ценитель крафтового пива — я проведу вас по лучшим пивным района Эшампль.
Прогулка по Готическому кварталу
Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях.
А после прогулки вы сможете остаться в одном из понравивишихся баров и продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!
Организационные детали
Маршрут включает в себя посещение 3-4 уникальных баров
Все напитки оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€110
Группы от 3 человек
€85
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Готическом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 159 туристов
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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2
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Татьяна
Классная экскурсия, отличный гид. Рекомендую 👍🏻
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Владимир
Очень интересная экскурсия, интересные и вкусные места, прекрасный рассказчик!!!
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А
Анна
Алексей изрядно выручил меня с этой экскурсией: было мое ДР, а знания Барселоны не было=)) Мы прошлись по замечательным местам, довольно близко расположенным друг от друга, но только если знаешь читать дальшеуменьшить
дорогу. Где-то был интересный антураж, где-то потрясающие оригинальные коктейли, и самое главное - Алексей знал в каких барах первое, а в каких второе, и составил нам отличную компанию, у него в запасе сотни забавных историй и общаться было одно удовольствие, мы смеялись пол вечера, это точно! Видно, когда человеку нравиться его работа, его дело, никакой грузливости или занудности, это был замечательный вечер, спасибо!
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О
Ольга
Экскурсия была просто супер! Время пролетело незаметно, весело и динамично. Прогуляться ночью по Готическому кварталу - очень прикольно. За время экскурсии мы посетили три бара (гид готов был показать больше, читать дальшеуменьшить
если бы какой-то из них нам не понравился). Каждый из баров имеет свою историю и свои оригинальные коктейли, которые мы конечно же попробовали. Алексей хороший рассказчик, интеллигентный и приятный собеседник, не навязывающий свою точку зрения. Мы узнали много интересного о Барселоне и ее жителях, прониклись атмосферой ночного города. Алексей знал ответы на все вопросы, которые мы ему задавали. Рекомендую всем эту экскурсию. Мы с подругой обе были очень рады, что не ошиблись в выборе. Из большого разнообразия вроде бы разных, но по сути одинаковых программ, мы выбрали именно эту. Вряд ли кто-то сможет посетить эти места и окунуться в такой аутентичный мир местных баров самостоятельно, тем более - при первой поездке в Барселону,. И еще пару слов про гида. Алексей замечательный человек, располагает к себе сразу, так что через 10 мин мы почувствовали себя так, как будто давно и хорошо знакомы. Про Барселону знает много. Сориентировал нас по достопримечательностям и ресторанам, которые мы хотели посетить. И впоследствии, пока мы были в Барселоне, мы периодически спрашивали у него совета. Спасибо ему большое за интересную экскурсию и классное настроение!
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А
Александр
Первый опыт посещения питейных заведений с гидом))). В компании прогуливаться по барам интересней, особенно, когда твой сопровождающий уже знает, куда интересней заглянуть, что выбрать и почему. В старой Барселоне многие читать дальшеуменьшить
места имеют кроме своего неповторимого стиля, ещё и историю. Так что удалось вкусить и типичный дух каталонского общества и погрузиться во времена великих художников начала 20 века. Рекомендую, после дневных посещений музеев, прогуляться вечером в компании Алексея
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И
Ирина
Это было очень здорово! Алексей знает любит и чувствует Барселону. Он показывает такие места, про которые сам никогда не узнаешь. Прекрасный рассказчик, тонко участвующий собеседника. Если вы понимаете, что идёте по барам, а не по музеям (т. е., готовы на маршруте пить), вам несомненно понравится. Любителям нестандартных впечатлений однозначно рекомендую.