19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в ночную жизнь столицы Каталонии и пройти по её самым интересным заведениям

Алексей
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Алексей – ваш гид
Барселона никогда не спит — вечером для путешественников и каталонцев открывают двери концептуальные бары и клубы, где можно танцевать, наслаждаться традиционными закусками и напитками и находить новых друзей.

На прогулке я проведу вас по секретным барам Старого города, о которых не пишут в путеводителях.

Вы попробуете местное крафтовое пиво, посидите за столиком, где отдыхали Дали и Пикассо, заглянете в самые модные или «злачные» заведения города.

А по пути от бара к бару — узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Готическом квартале.
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Встреча в Готическом квартале
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны

Что вас ожидает

Лучшие бары Барселоны
Вы пройдете по самым аутентичным старинным пабам столицы Каталонии, каждый из которых находится в стороне от протоптанных туристических маршрутов, имеет свою любопытную историю и отличается интересным дизайном, об особенностях которого я вам обязательно расскажу. Кроме того, у меня есть и другие концептуальные маршруты по барам и «злачным» местам Барселоны, из которых вы можете выбрать тот, что придется по душе: если хотите, мы заглянем в старинные богемные пабы, где когда-то проводили вечера Дали и Пикассо, или пройдем по модным и стильным барам с шикарными интерьерами, а если вы ценитель крафтового пива — я проведу вас по лучшим пивным района Эшампль.

Прогулка по Готическому кварталу
Все бары основного маршрута спрятаны в закоулках Старого города, поэтому вы обязательно пройдете по атмосферному Готическому кварталу и увидите главные объекты исторического центра Барселоны. Мы прогуляемся по шумной Ла Рамбле и старинным улицам квартала Раваль, а по пути поговорим об истории города, его знаковых фигурах и главных достопримечательностях.

А после прогулки вы сможете остаться в одном из понравивишихся баров и продолжить исследовать яркую и насыщенную ночную жизнь прекрасной Барселоны!

Организационные детали

  • Каждый из маршрутов включает в себя 3-4 бара
  • В стоимость экскурсии включено по одному напитку в первом баре нашего маршрута (пиво, сидр, вино, вермут или шот на ваш выбор)
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны
Уникальные бары Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Готическом квартале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Леонид
11 декабря 2019
Как будто к старому другу приехал в город, где он живёт всю жизнь. Никогда бы не подумал, что буду по барам с гидом ходить, но это было очень круто. Если снова заеду в Барселону, обязательно пройдусь ещё раз. Ну и конечно порекомендую эту экскурсию друзьям - Алексей отличный гид, рассказчик и собеседник.
Анна
11 ноября 2019
Мне все очень понравилось! Гид великолепный!
8 сентября 2019
Всё супер отлично, совсем не классическая экскурсия! Но очень рекомендую всем! Если хотите весело и познавательно провести вечер.
17 августа 2019
Это было очень здорово! Алексей знает любит и чувствует Барселону. Он показывает такие места, про которые сам никогда не узнаешь. Прекрасный рассказчик, тонко участвующий собеседника. Если вы понимаете, что идёте по барам, а не по музеям (т.е., готовы на маршруте пить), вам несомненно понравится. Любителям нестандартных впечатлений однозначно рекомендую.
10 августа 2019
Весело провели вечер в компании Алексея. Бары очень колоритные, но такие, что, если честно, то я бы не вернулась туда ещё раз. Не понравилось, что в выбранных барах вообще практически не было народу. Соответственно, атмосферы «веселья» особо нет. Коктейли не особо вкусные. Понравился и запомнился только один коктейль: на основе абсента в самом старом баре Барселоны. Такой коктейль сама я бы не заказали никогда. А так было неожиданно вкусно!
Между барами Алексей рассказывал о городе. В общем и целом неплохо!
18 июня 2019
Очень понравилось! Алексей молодец! Сами бы такие бары не нашли! Круто! Леша, спасибо, ещё раз!
2 мая 2019
Классный гид!
11 апреля 2019
Алексей изрядно выручил меня с этой экскурсией: было мое ДР, а знания Барселоны не было=)) Мы прошлись по замечательным местам, довольно близко расположенным друг от друга, но только если знаешь дорогу. Где-то был интересный антураж, где-то потрясающие оригинальные коктейли, и самое главное - Алексей знал в каких барах первое, а в каких второе, и составил нам отличную компанию, у него в запасе сотни забавных историй и общаться было одно удовольствие, мы смеялись пол вечера, это точно! Видно, когда человеку нравиться его работа, его дело, никакой грузливости или занудности, это был замечательный вечер, спасибо!
15 марта 2019
Экскурсия с Алексеем "Уникальные бары Барселоны" очень понравилась! Алексей очень энергичный и открытый человек, знает Барселону как свои 5 пальцев, у него всегда наготове шутка или интересный факт из жизни города! Вечер пролетел незаметно, как в компании очень хорошего друга! Всем рекомендую Алексеея, если хотите провести время весело и необычно!
14 декабря 2018
Это работа мечты!
Ходить по интересным барам, выпивать там с разными людьми и за это получать деньги!)
Но надо отдать должное, Алексей это делает с удовольствием и со знанием дела))
Было интересно.
Плюс помог по вопросам не касающимся экск!
Ещё 9 отзывов

Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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