4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаю вам на один вечер стать настоящим каталонцем и приобщиться к популярной городской культуре тапас-баров, которые необычайно популярны в Барселоне. На этой барно-гастрономической прогулке вы откроете для себя несколько оригинальных нетуристических заведений, попробуете самые аппетитные тапас, разберетесь в их особенностях и погрузитесь в непринужденную атмосферу каталонской жизни. Весело и вкусно будет всем!

Описание экскурсии

Кое-что о гастрономических привычках каталонцев

Жители Барселоны обожают в течение вечера переходить с друзьями из одного бара в другой, чтобы выпить, съесть несколько вкусных закусок-тапас и, конечно, пообщаться: в испанском языке даже существует слово tapear, означающее такое времяпрепровождение. Культура тапас-баров — это отражение целой философии, образа жизни и привычек коренных испанцев. На прогулке я расскажу и покажу вам, какое место занимают тапас в повседневной гастрономической жизни Барселоны: откуда взялось название этих закусок, как их едят, каких размеров и видов они бывают. Например, вам наверняка придутся по вкусу пинчос — мини-бутерброды с различными ингредиентами, наколотые на шпажку.

Попробовать традиционные тапас

Самые интересные и любимые местными жителями тапас-бары города ждут нас на улочках района Эль Борн и Готического квартала — обычно это небольшие и шумные заведения, где тапас поедаются прямо за барной стойкой. Здесь нет меню, а весь ассортимент представлен на витрине, глядя на которую, у вас неминуемо проснется аппетит! За вечер мы побываем в 3 — 4 тапас-барах, а по пути от одного вкусного места к другому я расскажу несколько любопытных фактов о невероятной Барселоне.

Организационные детали

Напитки и заказанные порции тапас оплачиваются вами отдельно.