4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Попробовать вкуснейшие испанские закуски и приобщиться к гастро-культуре каталонцев
Предлагаю вам на один вечер стать настоящим каталонцем и приобщиться к популярной городской культуре тапас-баров, которые необычайно популярны в Барселоне.
На этой барно-гастрономической прогулке вы откроете для себя несколько оригинальных нетуристических заведений, попробуете самые аппетитные тапас, разберетесь в их особенностях и погрузитесь в непринужденную атмосферу каталонской жизни. Весело и вкусно будет всем!
Жители Барселоны обожают в течение вечера переходить с друзьями из одного бара в другой, чтобы выпить, съесть несколько вкусных закусок-тапас и, конечно, пообщаться: в испанском языке даже существует слово tapear, означающее такое времяпрепровождение. Культура тапас-баров — это отражение целой философии, образа жизни и привычек коренных испанцев. На прогулке я расскажу и покажу вам, какое место занимают тапас в повседневной гастрономической жизни Барселоны: откуда взялось название этих закусок, как их едят, каких размеров и видов они бывают. Например, вам наверняка придутся по вкусу пинчос — мини-бутерброды с различными ингредиентами, наколотые на шпажку.
Попробовать традиционные тапас
Самые интересные и любимые местными жителями тапас-бары города ждут нас на улочках района Эль Борн и Готического квартала — обычно это небольшие и шумные заведения, где тапас поедаются прямо за барной стойкой. Здесь нет меню, а весь ассортимент представлен на витрине, глядя на которую, у вас неминуемо проснется аппетит! За вечер мы побываем в 3 — 4 тапас-барах, а по пути от одного вкусного места к другому я расскажу несколько любопытных фактов о невероятной Барселоне.
Организационные детали
Напитки и заказанные порции тапас оплачиваются вами отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€110
Группа от 3 человек
€85
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Готическом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 159 туристов
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
1
Алишер
Мне экскурсия очень понравилась. Алексей рассказал про топас и ресторанную культуру Испании. По пути маршрута Алексей показывал исторические места и факты связанные с ними. Так что экскурсия позволяет познакомиться с местной кухней и историей одновременно. Очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Хочу с радостью поделиться впечатлениями об экскурсии. Хотя это не экскурсия- это приятный вечер в тусовочной Барселоне. Алексей показывает свой взгляд на город как-будто изнутри, и это самое "вкусное". Я давно мечтала увидеть Барселону именно так. Алексей, спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Димитрий
Алексей отличный собеседник, который охватил, помимо темы экскурсии, наверное, всё, что может волновать туриста в незнакомом городе. Ещё дополнительно ссылок с нужной информацией накидал. Огромное тебе, Алексей,спасибо! Нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Алексей- именно тот парень, кто может заявлять такие Замечательные темы! Абсолютно в Барселоне, её жизни, пропитан любовью к этому Городу, Стране и щедро делится своим богатством! Одно жаль- встреча была коротка…
Вам был полезен этот отзыв?
S
Svetlana
Провели прекрасный вечер с Алексеем. Он принимал нас с мужем как дорогих и ожидаемых гостей. Алексей невероятно приятен в общении. Очень любит Барселону и умеет передать это своим гостям.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дима
Алексей, спасибо за экскурсию, узнали и открыли много нового для себя, в один из баров даже вернулись. В общем, эта экскурсия была тем самым, что нужно, чтобы начать знакомство с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Прогулка по тапас-барам Барселоны»