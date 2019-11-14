4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать вкуснейшие испанские закуски и приобщиться к гастро-культуре каталонцев

Алексей
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Алексей – ваш гид
Предлагаю вам на один вечер стать настоящим каталонцем и приобщиться к популярной городской культуре тапас-баров, которые необычайно популярны в Барселоне.

На этой барно-гастрономической прогулке вы откроете для себя несколько оригинальных нетуристических заведений, попробуете самые аппетитные тапас, разберетесь в их особенностях и погрузитесь в непринужденную атмосферу каталонской жизни.

Весело и вкусно будет всем!
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Готическом квартале
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны

Что вас ожидает

Кое-что о гастрономических привычках каталонцев
Жители Барселоны обожают в течение вечера переходить с друзьями из одного бара в другой, чтобы выпить, съесть несколько вкусных закусок-тапас и, конечно, пообщаться: в испанском языке даже существует слово tapear, означающее такое времяпрепровождение. Культура тапас-баров — это отражение целой философии, образа жизни и привычек коренных испанцев. На прогулке я расскажу и покажу вам, какое место занимают тапас в повседневной гастрономической жизни Барселоны: откуда взялось название этих закусок, как их едят, каких размеров и видов они бывают. Например, вам наверняка придутся по вкусу пинчос — мини-бутерброды с различными ингредиентами, наколотые на шпажку.

Попробовать традиционные тапас
Самые интересные и любимые местными жителями тапас-бары города ждут нас на улочках района Эль Борн и Готического квартала — обычно это небольшие и шумные заведения, где тапас поедаются прямо за барной стойкой. Здесь нет меню, а весь ассортимент представлен на витрине, глядя на которую, у вас неминуемо проснется аппетит! За вечер мы побываем в 3 — 4 тапас-барах, а по пути от одного вкусного места к другому я расскажу несколько любопытных фактов о невероятной Барселоне.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено приветственное угощение в первом тапас-баре нашего маршрута. Напитки и дополнительные порции тапас оплачиваются вами отдельно.

Прогулка по тапас-барам Барселоны
Прогулка по тапас-барам Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Готическом квартале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, и я живу в Барселоне уже около 5 лет. Обожаю музыку, ночную жизнь и искренне радуюсь каждому прожитому дню! Обожаю Испанию и испанскую культуру, готов помочь вам всем, что в моих силах, чтобы ваша поездка стала незабываемой. Добро пожаловать в Барселону!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
14 ноября 2019
Все очень понравилось! Было всего много и вкусно! Алексей очень интересный рассказчик, было ощущение, что мы знакомы что лет)
20 сентября 2019
Алексей отличный собеседник, который охватил, помимо темы экскурсии, наверное, всё, что может волновать туриста в незнакомом городе. Ещё дополнительно ссылок с нужной информацией накидал. Огромное тебе, Алексей,спасибо! Нам очень понравилось!
25 марта 2019
Хочу с радостью поделиться впечатлениями об экскурсии. Хотя это не экскурсия- это приятный вечер в тусовочной Барселоне. Алексей показывает свой взгляд на город как-будто изнутри, и это самое "вкусное". Я давно мечтала увидеть Барселону именно так.
Алексей, спасибо огромное!
20 июля 2018
Алексей- именно тот парень, кто может заявлять такие Замечательные темы! Абсолютно в Барселоне, её жизни, пропитан любовью к этому Городу, Стране и щедро делится своим богатством!
Одно жаль- встреча была коротка…

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