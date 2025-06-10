Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на частной яхте с напитками
Начало: Meet at Moll de Gregal, 08005 Barcelona
«Получите незабываемые впечатления от вдохновляющей прогулки на яхте, отдохните от городского шума, расслабьтесь и насладитесь морским бризом и видами, поплавайте в бирюзовой воде и опробуйте парусный спорт»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
€250 за экскурсию
Круиз
Барселона: круиз на яхте на закате или днем с напитками
Начало: De Joan de Borbó, 103, Slip 80, 08039 Barcelona, S...
«Прогулка проводится на комфортабельной итальянской яхте с широкой палубой и удобными зонами для отдыха, где можно, как приять солнечные ванны, так и отдохнуть в тени»
Сегодня в 19:30
Завтра в 12:00
€49 за человека
Водная прогулка
Барселона: парусная прогулка с открытым баром и закусками
Начало: Olimpic Harbour of Barcelona
«Буду открыт к вам в течение всего пути, сделаю вашу прогулку максимально комфортной, поведаю вам, как управлять парусной лодкой»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
€49 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На яхте»
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