Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Барселоне на русском языке, цены от €49. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На яхте 2 часа Водная прогулка Индивидуальная прогулка на частной яхте с напитками Начало: Meet at Moll de Gregal, 08005 Barcelona «Получите незабываемые впечатления от вдохновляющей прогулки на яхте, отдохните от городского шума, расслабьтесь и насладитесь морским бризом и видами, поплавайте в бирюзовой воде и опробуйте парусный спорт» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 €250 за экскурсию На яхте Музыкальные теплоходы 2 часа Круиз Барселона: круиз на яхте на закате или днем с напитками Начало: De Joan de Borbó, 103, Slip 80, 08039 Barcelona, S... «Прогулка проводится на комфортабельной итальянской яхте с широкой палубой и удобными зонами для отдыха, где можно, как приять солнечные ванны, так и отдохнуть в тени» €49 за человека На яхте 2 часа Водная прогулка Барселона: парусная прогулка с открытым баром и закусками Начало: Olimpic Harbour of Barcelona «Буду открыт к вам в течение всего пути, сделаю вашу прогулку максимально комфортной, поведаю вам, как управлять парусной лодкой» €49 за человека Другие экскурсии Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На яхте»

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