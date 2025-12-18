Барселона в кадре: индивидуальная фотопрогулка по ключевым локациям

Фотопрогулка по Барселоне предлагает вам выбрать конкретную локацию, такую как Готический квартал, парк «Лабиринтов», Баррио Борн, Порт Велл или «Еврейский квартал», и исследовать её с фотоаппаратом. Я расскажу об этом месте и создам фоторепортаж или видеоклип.
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка по Барселоне: откройте город через объектив Фотопрогулка по Барселоне предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города, выбрав конкретную локацию для исследования. Вы можете выбрать такие исторические места, как Готический квартал, парк «Лабиринтов», Баррио Борн, Порт Велл или «Еврейский квартал». Мы будем гулять по этим живописным улицам с фотоаппаратом, запечатлевая их красоту и характер. Я поделюсь интересными фактами и историями о выбранном месте, чтобы сделать вашу прогулку ещё более увлекательной. Важная информация:
Фотопрогулка длится 1 час и независимо от количества участников стоит 200€.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фото-, видеосъемка
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
