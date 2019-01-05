10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы подойдём к самому старому сооружению в городе — ему две тысячи лет! Вы узнаете, почему Барселону называли коронованным городом. Мы зайдём в самую древнюю лавку города — здесь торговали свечами ещё в XVIII веке и продолжают торговать сейчас. Мы побываем на площади, где проводились первые городские собрания, где рубили головы преступникам и сжигали ведьм. Пройдёмся по тем самым камням, по которым шел Христофор Колумб докладывать Фердинанду и Изабелле об открытии новых земель.

В переулочках Готического квартала мы отыщем остатки храма римского императора Августа — прямое доказательство того, что жизнь в Барселоне кипела ещё две тысячи лет назад. Мы зайдём в самый старинный ресторан города, построенный в 1786 году, — при желании вы сможете там пообедать. Посмотрим на самый старый жилой дом Барселоны и я расскажу вам, почему у него такие покосившиеся стены.

Вы увидите — а при желании и посетите — самую старую в Европе синагогу. Здесь хранится свиток Торы. Мы побываем на самом старом кладбище Барселоны и вы узнаете, почему римлян хоронили с двумя кувшинами в руках. Мы погуляем во внутреннем дворике самой старой больницы города. Здесь стоит каменный крест, который датируется X веком. Именно в этой больнице и умер Антонио Гауди. Завершим нашу прогулку у стен самого древнего (из сохранившихся) христианского храма.