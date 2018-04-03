10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За час мы обойдём 10 старинных локаций Барселоны и ощутим дыхание её многовековой истории. Вы узнаете, почему город называли коронованным и где ушёл из жизни Антонио Гауди. Отыщете следы разных конфессий и культур и прикоснётесь к древним камням.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самое старое сооружение города — ему две тысячи лет.
- древнюю лавку, где торговали свечами ещё в 18 веке и продолжают торговать сейчас.
- площадь, где проходили первые городские собрания, рубили головы преступникам и сжигали ведьм; по этим камням шёл Христофор Колумб, чтобы доложить Фердинанду и Изабелле об открытии новых земель.
- остатки храма римского императора Августа — прямое доказательство того, что жизнь в Барселоне кипела ещё две тысячи лет назад.
- старинный ресторан 1786 года — при желании сможете там пообедать.
- самый старый жилой дом города, я расскажу, почему его стены покосились.
- старейшую в Европе синагогу — здесь хранится свиток Торы.
- древнейшее кладбище Барселоны — ответим на вопрос, почему римлян хоронили с двумя кувшинами в руках.
- внутренний дворик самой старой больницы города с каменным крестом 10 века.
- стены древнейшего из сохранившихся христианских храмов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Во-первых, огромное спасибо Евгению за незабываемые впечатления, очень интересные факты, нестандартную, запоминающуюся экскурсию! Даже наши непростого возраста взрослые дети были заинтригованы и ходили с нами с большим удовольствием.
Во-вторых, раз тут
Во-вторых, раз тут
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Две экскурсии, объединённые в одну-10 самых древних мест и район Раваль-прошли исключительно интересно. Умный и ироничный Евгений нас просто покорил! Это было не только информативное путешествие- Евгений делился с нами своей любовью к Барселоне. С благодарностью -Ирина Василий.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо Евгению, мы не в первый раз в Барселоне, и нас интересовала глубинная история и точное знание исторических подробностей средневекового города. Все увидели и услышали, с великим множеством деталей и историческтх персоналий. Очень довольны, рекомендую. Капитооина
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Очень понравилась экскурсия! Выбрали время для экскурсии 20 ч и не пожалели, так как увидели дневной и ночной Старый город! Евгений замечательный рассказчик! Если Вы хотите прочувствовать Барселону, то Евгений Вам в этом непременно поможет!
Вам был полезен этот отзыв?
Насыщенная интересными местами и фактами экскурсия от самого необычного гида, которого я встречал.
Жалею, что удалось посетить лишь одну экскурсию в этот приезд в Барселону, но в следующий раз - обязательно к Евгению на другие экскурсии!
Жалею, что удалось посетить лишь одну экскурсию в этот приезд в Барселону, но в следующий раз - обязательно к Евгению на другие экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень понравилось. Готический квартал, вообще, интересен, а с этим гидом приобрёл мистическую окраску, что придало экскурсии свой шарм.
Рекомендую.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «10 самых древних мест Барселоны»
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории старой Барселоны
Пройти по узким улочкам и проследить историю города от римлян до католических королей
Начало: На Passeig de Gracia
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Что скрывает старый город: истории, легенды и тайные знаки
Познакомиться со знаменитыми памятниками Барселоны и малоизвестными фактами о ней
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистическая Барселона: тайны, легенды и призраки
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
от €168 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Барселоны: тайны, загадки, легенды, мифы и предания
Начало: Каррер Портал дель Анхель, под большим градусником
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
от €139 за группу