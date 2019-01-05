10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы подойдём к самому старому сооружению в городе — ему две тысячи лет! Вы узнаете, почему Барселону называли коронованным городом. Мы зайдём в самую древнюю лавку города — здесь торговали свечами ещё в XVIII веке и продолжают торговать сейчас. Мы побываем на площади, где проводились первые городские собрания, где рубили головы преступникам и сжигали ведьм. Пройдёмся по тем самым камням, по которым шел Христофор Колумб докладывать Фердинанду и Изабелле об открытии новых земель.
В переулочках Готического квартала мы отыщем остатки храма римского императора Августа — прямое доказательство того, что жизнь в Барселоне кипела ещё две тысячи лет назад. Мы зайдём в самый старинный ресторан города, построенный в 1786 году, — при желании вы сможете там пообедать. Посмотрим на самый старый жилой дом Барселоны и я расскажу вам, почему у него такие покосившиеся стены.
Вы увидите — а при желании и посетите — самую старую в Европе синагогу. Здесь хранится свиток Торы. Мы побываем на самом старом кладбище Барселоны и вы узнаете, почему римлян хоронили с двумя кувшинами в руках. Мы погуляем во внутреннем дворике самой старой больницы города. Здесь стоит каменный крест, который датируется X веком. Именно в этой больнице и умер Антонио Гауди. Завершим нашу прогулку у стен самого древнего (из сохранившихся) христианского храма.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Спасибо Евгению, мы не в первый раз в Барселоне, и нас интересовала глубинная история и точное знание исторических подробностей средневекового города. Все увидели и услышали, с великим множеством деталей и историческтх персоналий. Очень довольны, рекомендую. Капитооина
Анастасия
3 апреля 2018
Во-первых, огромное спасибо Евгению за незабываемые впечатления, очень интересные факты, нестандартную, запоминающуюся экскурсию! Даже наши непростого возраста взрослые дети были заинтригованы и ходили с нами с большим удовольствием.
Во-вторых, раз тут просят сказать, каким людям подойдет экскурсия, отвечу так - эта экскурсия точно не подойдет людям, которые хотят слышать "посмотрите направо, посмотрите налево")), то есть людям, которые ждут обычную историю города, классические рассказы о достопримечательностях, не выходящие за рамки привычного. Если же вы ищете экскурсовода, способного заинтересовать, зажечь, заставить работать ваше воображение - тогда вам точно к Евгению!
Еще раз спасибо, Евгений! Было очень приятно погулять с Вами по этому замечательному городу. В который мы теперь, благодаря Вам, очень хотим вернуться!
Eкатерина
30 августа 2017
Динамично, весело, содержательно
Дина
12 июня 2017
Очень понравилось. Готический квартал, вообще, интересен, а с этим гидом приобрёл мистическую окраску, что придало экскурсии свой шарм.
Рекомендую.
Наталья
1 мая 2017
Интересно и увлекательно прошел вечер на старых улицах Барселоны с Евгением. Большое ему спасибо! Рекомендую от души. Человеку не просто есть что рассказать. Он делает это увлеченно и с удовольствием. Время пролетает очень быстро. Одного часа, конечно, мало. Надо минимум 2-2,5 часа на старый город.
Людмила
1 мая 2017
Очень понравилась экскурсия! Выбрали время для экскурсии 20 ч и не пожалели, так как увидели дневной и ночной Старый город! Евгений замечательный рассказчик! Если Вы хотите прочувствовать Барселону, то Евгений Вам в этом непременно поможет!
Роман
5 января 2017
Все прошло достаточно обыденно и сухо.Гид сделал 5 небольших остановок ,в процессе экскурсии отвечал на звонки ,при переходе от одного к другому месту молчал .Не интересно .
Дмитрий
22 сентября 2016
Насыщенная интересными местами и фактами экскурсия от самого необычного гида, которого я встречал.
Жалею, что удалось посетить лишь одну экскурсию в этот приезд в Барселону, но в следующий раз - обязательно к Евгению на другие экскурсии!
Александра
18 августа 2016
Прекрасная экскурсия. Все отлично спланировано. Интересный рассказ, ориентированный на все возраста! Спасибо! Рекомендуем!
Эйсман
21 января 2015
Две экскурсии, объединённые в одну-10 самых древних мест и район Раваль-прошли исключительно интересно.Умный и ироничный Евгений нас просто покорил! Это было не только информативное путешествие- Евгений делился с нами своей любовью к Барселоне. С благодарностью -Ирина Василий.
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию. Сами посудите: разве детям интересно слушать про какие-то памятники, стили архитектуры и самих архитекторов? Все эти даты, имена, события… Это же невозможно запомнить! Совсем другое дело — оказаться там, где проводили турниры настоящие рыцари, где живут привидения и исполняются самые невероятные желания! Всего за несколько часов (а можем растянуть прогулку и до 6и, правда, за дополнительную стоимость) в моей компании вы и ваши дети побываете в самых волшебных местах и услышите самые необыкновенные истории Барселоны.
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
За время экскурсии мы пройдём большую часть Готического квартала, побываем на самых старых площадях, проникнем в самые древние храмы, наполненные легендами — как ужасающими, так и радостными. Пройдемся по тем же самым булыжникам, по которым ходили и Христофор Колумб, и Вуди Аллен, и Лионель Месси.
Захватывающее шестичасовое приключение с испытаниями для маленьких чад
Уникальная возможность для родителей — шесть часов отдыха от своего чада. Эта экскурсия только для детей! В течение шести часов маленькие разбойники могут прыгать, смеяться, куролесить и бедокурить (в рамках приличия).
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне. За несколько часов вы сможете увидеть не только разрекламированные Саграду Фамилию, парк Гуэль, Дом Мила и Дом Бальо, но и восемь других выдающихся творений Антонио Гауди, о большинстве из которых многие туристы и не подозревают.
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
Мы отправимся в самое сердце Каталонии, в маленький городок Кардона, который расположился менее чем в в 100 километрах от Барселоны. Всего пять тысяч человек населения. И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом.
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
Сейчас Барселона — город миролюбивый. Здесь никого не обидят. Но за две тысячи лет в Барселоне произошло множество жутких историй. Ритуальные убийства. Бытовые расправы. Жестокие пытки. Коварные отравления. Я проведу вас по местам, связанным с самыми кошмарными историями прошлого.
Прогулка по следам работы и отдыха знаменитых режиссеров, актеров и их персонажей
Все фильмы, которые снимались в Барселоне и всех звезд мирового масштаба, которые здесь бывали, перечислить сложно, но я выбрал самые интересные точки города для того, чтобы рассказать о его фильмах и сенсациях.
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Раваль — самый зловещий, и в то же время — самый притягательный район Барселоны. По нему интересно не просто гулять. Его нужно впитать в себя — увидеть, услышать, принюхаться к местным запахам. Наконец, его нужно потрогать. Ведь, через тактильные ощущения мы получаем дополнительную информацию о предмете. Я предлагаю «трогательную» экскурсию по Равалю. За два часа вы сможете потрогать самые знаковые вещи в этом районе.
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Приглашаю в одно из самых удивительных мест Барселоны, расположенное на красивом склоне горы Монтжуик. Отсюда открывается завораживающий вид на море. Но любознательных людей привлекает не это. Пятиэтажные многоквартирные дома, семейные особняки, величественные памятники, чистые улицы, кипарисы, тень от которых спасает редких путников от изнуряющей жары. Настоящий город. Только это город мёртвых на кладбище Монтжуик.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.