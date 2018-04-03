10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

просят сказать, каким людям подойдет экскурсия, отвечу так - эта экскурсия точно не подойдет людям, которые хотят слышать "посмотрите направо, посмотрите налево")), то есть людям, которые ждут обычную историю города, классические рассказы о достопримечательностях, не выходящие за рамки привычного. Если же вы ищете экскурсовода, способного заинтересовать, зажечь, заставить работать ваше воображение - тогда вам точно к Евгению!

Еще раз спасибо, Евгений! Было очень приятно погулять с Вами по этому замечательному городу. В который мы теперь, благодаря Вам, очень хотим вернуться!