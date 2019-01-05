10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. 10 самых древних мест Старой Барселоны

Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды

Евгений
Задать вопрос
Евгений – ваш гид
Я предлагаю вам посетить 10 самых древних мест Барселоны.

Всего за один час вы увидите и сможете потрогать своими руками памятники истории, многие века хранящие легенды.
От 78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.6
10 самых древних мест Старой Барселоны
10 самых древних мест Старой Барселоны

Программа

Мы подойдём к самому старому сооружению в городе — ему две тысячи лет! Вы узнаете, почему Барселону называли коронованным городом. Мы зайдём в самую древнюю лавку города — здесь торговали свечами ещё в XVIII веке и продолжают торговать сейчас. Мы побываем на площади, где проводились первые городские собрания, где рубили головы преступникам и сжигали ведьм. Пройдёмся по тем самым камням, по которым шел Христофор Колумб докладывать Фердинанду и Изабелле об открытии новых земель.

В переулочках Готического квартала мы отыщем остатки храма римского императора Августа — прямое доказательство того, что жизнь в Барселоне кипела ещё две тысячи лет назад. Мы зайдём в самый старинный ресторан города, построенный в 1786 году, — при желании вы сможете там пообедать. Посмотрим на самый старый жилой дом Барселоны и я расскажу вам, почему у него такие покосившиеся стены.

Вы увидите — а при желании и посетите — самую старую в Европе синагогу. Здесь хранится свиток Торы. Мы побываем на самом старом кладбище Барселоны и вы узнаете, почему римлян хоронили с двумя кувшинами в руках. Мы погуляем во внутреннем дворике самой старой больницы города. Здесь стоит каменный крест, который датируется X веком. Именно в этой больнице и умер Антонио Гауди. Завершим нашу прогулку у стен самого древнего (из сохранившихся) христианского храма.

10 самых древних мест Старой Барселоны
10 самых древних мест Старой Барселоны
10 самых древних мест Старой Барселоны
10 самых древних мест Старой Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2019
Спасибо Евгению, мы не в первый раз в Барселоне, и нас интересовала глубинная история и точное знание исторических подробностей средневекового города. Все увидели и услышали, с великим множеством деталей и историческтх персоналий. Очень довольны, рекомендую. Капитооина
3 апреля 2018
Во-первых, огромное спасибо Евгению за незабываемые впечатления, очень интересные факты, нестандартную, запоминающуюся экскурсию! Даже наши непростого возраста взрослые дети были заинтригованы и ходили с нами с большим удовольствием.
Во-вторых, раз тут просят сказать, каким людям подойдет экскурсия, отвечу так - эта экскурсия точно не подойдет людям, которые хотят слышать "посмотрите направо, посмотрите налево")), то есть людям, которые ждут обычную историю города, классические рассказы о достопримечательностях, не выходящие за рамки привычного. Если же вы ищете экскурсовода, способного заинтересовать, зажечь, заставить работать ваше воображение - тогда вам точно к Евгению!
Еще раз спасибо, Евгений! Было очень приятно погулять с Вами по этому замечательному городу. В который мы теперь, благодаря Вам, очень хотим вернуться!
30 августа 2017
Динамично, весело, содержательно
12 июня 2017
Очень понравилось. Готический квартал, вообще, интересен, а с этим гидом приобрёл мистическую окраску, что придало экскурсии свой шарм.
Рекомендую.
1 мая 2017
Интересно и увлекательно прошел вечер на старых улицах Барселоны с Евгением. Большое ему спасибо! Рекомендую от души. Человеку не просто есть что рассказать. Он делает это увлеченно и с удовольствием. Время пролетает очень быстро. Одного часа, конечно, мало. Надо минимум 2-2,5 часа на старый город.
1 мая 2017
Очень понравилась экскурсия! Выбрали время для экскурсии 20 ч и не пожалели, так как увидели дневной и ночной Старый город! Евгений замечательный рассказчик! Если Вы хотите прочувствовать Барселону, то Евгений Вам в этом непременно поможет!
5 января 2017
Все прошло достаточно обыденно и сухо.Гид сделал 5 небольших остановок ,в процессе экскурсии отвечал на звонки ,при переходе от одного к другому месту молчал .Не интересно .
22 сентября 2016
Насыщенная интересными местами и фактами экскурсия от самого необычного гида, которого я встречал.
Жалею, что удалось посетить лишь одну экскурсию в этот приезд в Барселону, но в следующий раз - обязательно к Евгению на другие экскурсии!
Александра
18 августа 2016
Прекрасная экскурсия. Все отлично спланировано. Интересный рассказ, ориентированный на все возраста! Спасибо! Рекомендуем!
21 января 2015
Две экскурсии, объединённые в одну-10 самых древних мест и район Раваль-прошли исключительно интересно.Умный и ироничный Евгений нас просто покорил! Это было не только информативное путешествие- Евгений делился с нами своей любовью к Барселоне. С благодарностью -Ирина Василий.

Евгений проводит ещё 15 экскурсий

Готическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечером
19 за человека
2 часа
173 отзыва
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Обзорная Барселона: детская версияОбзорная Барселона: детская версияОбзорная Барселона: детская версия
130 за экскурсию
2 часа
225 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Для знакомства маленького путешественника с городом не стоит выбирать серьёзную, «взрослую» экскурсию. Сами посудите: разве детям интересно слушать про какие-то памятники, стили архитектуры и самих архитекторов? Все эти даты, имена, события… Это же невозможно запомнить! Совсем другое дело — оказаться там, где проводили турниры настоящие рыцари, где живут привидения и исполняются самые невероятные желания! Всего за несколько часов (а можем растянуть прогулку и до 6и, правда, за дополнительную стоимость) в моей компании вы и ваши дети побываете в самых волшебных местах и услышите самые необыкновенные истории Барселоны.
Священная гора ТибидабоСвященная гора ТибидабоСвященная гора Тибидабо
От 104 за экскурсию
2.5 часа
46 отзывов
Забраться на самую высокую гору Барселоны с Храмом Святого Сердца и великолепным видом на город
Побывать в Барселоне и не забраться на самую высокую гору в городе — большая ошибка. Я предлагаю путешествие к Храму Святого Сердца, который расположен на вершине Тибидабо.
Хроники преступной БарселоныХроники преступной БарселоныХроники преступной Барселоны
13 за человека
2 часа
7 отзывов
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Вся Барселона за один деньВся Барселона за один деньВся Барселона за один день
От 234 за экскурсию
6 часов
106 отзывов
Обзорная экскурсия по самым впечатляющим местам города
Эта экскурсия идеально подходит тем, кто собирается провести в столице Каталонии всего один день. Я покажу вам самые впечатляющие места города.
Привидения БарселоныПривидения БарселоныПривидения Барселоны
От 78 за экскурсию
1.5 часа
13 отзывов
Экскурсия по городским зданиям, в которых живут зловещие привидения и происходят мистические события
Я покажу вам те дома Барселоны, в которых происходят странные вещи — внезапно загорается свет, появляются призраки, зловещие привидения пугают детей и их родителей.
Тайны Готического квартала. Полная версияТайны Готического квартала. Полная версияТайны Готического квартала. Полная версия
От 100 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
За время экскурсии мы пройдём большую часть Готического квартала, побываем на самых старых площадях, проникнем в самые древние храмы, наполненные легендами — как ужасающими, так и радостными. Пройдемся по тем же самым булыжникам, по которым ходили и Христофор Колумб, и Вуди Аллен, и Лионель Месси.
Квест «Спасение мира» на горе МонтжуикКвест «Спасение мира» на горе МонтжуикКвест «Спасение мира» на горе Монтжуик
130 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Это уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением. Вам представится возможность самостоятельно или в составе команды спасти жителей наши планеты от захвата Тёмными силами.
Невероятные приключения детей в БарселонеНевероятные приключения детей в БарселонеНевероятные приключения детей в Барселоне
От 208 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Захватывающее шестичасовое приключение с испытаниями для маленьких чад
Уникальная возможность для родителей — шесть часов отдыха от своего чада. Эта экскурсия только для детей! В течение шести часов маленькие разбойники могут прыгать, смеяться, куролесить и бедокурить (в рамках приличия).
Весь Гауди за 5 часовВесь Гауди за 5 часовВесь Гауди за 5 часов
От 209 за экскурсию
5 часов
18 отзывов
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне
Экспресс-путешествие по абсолютно всем шедеврам мастера в Барселоне. За несколько часов вы сможете увидеть не только разрекламированные Саграду Фамилию, парк Гуэль, Дом Мила и Дом Бальо, но и восемь других выдающихся творений Антонио Гауди, о большинстве из которых многие туристы и не подозревают.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора СолиТайны замка Кардона и волшебная Гора СолиТайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
192 за экскурсию
6 часов
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
Мы отправимся в самое сердце Каталонии, в маленький городок Кардона, который расположился менее чем в в 100 километрах от Барселоны. Всего пять тысяч человек населения. И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом.
Кошмары Старого городаКошмары Старого городаКошмары Старого города
От 104 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
Сейчас Барселона — город миролюбивый. Здесь никого не обидят. Но за две тысячи лет в Барселоне произошло множество жутких историй. Ритуальные убийства. Бытовые расправы. Жестокие пытки. Коварные отравления. Я проведу вас по местам, связанным с самыми кошмарными историями прошлого.
Барселона кинозвёздБарселона кинозвёздБарселона кинозвёзд
От 60 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Прогулка по следам работы и отдыха знаменитых режиссеров, актеров и их персонажей
Все фильмы, которые снимались в Барселоне и всех звезд мирового масштаба, которые здесь бывали, перечислить сложно, но я выбрал самые интересные точки города для того, чтобы рассказать о его фильмах и сенсациях.
Район Раваль, зловещий и притягательныйРайон Раваль, зловещий и притягательныйРайон Раваль, зловещий и притягательный
От 130 за экскурсию
2 часа
10 отзывов
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Раваль — самый зловещий, и в то же время — самый притягательный район Барселоны. По нему интересно не просто гулять. Его нужно впитать в себя — увидеть, услышать, принюхаться к местным запахам. Наконец, его нужно потрогать. Ведь, через тактильные ощущения мы получаем дополнительную информацию о предмете. Я предлагаю «трогательную» экскурсию по Равалю. За два часа вы сможете потрогать самые знаковые вещи в этом районе.
Город Мёртвых. Кладбище МонтжуикГород Мёртвых. Кладбище МонтжуикГород Мёртвых. Кладбище Монтжуик
От 130 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Приглашаю в одно из самых удивительных мест Барселоны, расположенное на красивом склоне горы Монтжуик. Отсюда открывается завораживающий вид на море. Но любознательных людей привлекает не это. Пятиэтажные многоквартирные дома, семейные особняки, величественные памятники, чистые улицы, кипарисы, тень от которых спасает редких путников от изнуряющей жары. Настоящий город. Только это город мёртвых на кладбище Монтжуик.

Исторические экскурсии в Барселоне

Пешком по БарселонеПешком по БарселонеПешком по Барселоне
От 110 за экскурсию
6 часов
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Барселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не только
От 75 за экскурсию
3.5 часа
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Всё о ГаудиВсё о ГаудиВсё о Гауди
164 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Гауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гением
150 за экскурсию
7 часов
13 отзывов
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
От 59 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные