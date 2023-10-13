Составить адекватное представление о городе — задача не из лёгких. Поэтому я разработал маршрут, в котором будет всё: и ключевые достопримечательности, и менее туристические, но очаровательные уголки Барселоны, и гастропаузы (кто откажется от самого вкусного круассана в Испании?). Я проведу вас по местам Гауди, Готическому и еврейскому кварталам, расскажу о прошлом, не перегружая датами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История Барселоны от появления римлян до современного мегаполиса

Готический и еврейский кварталы, центр от площади Каталонии до порта

Самые вкусные круассаны и не менее вкусное пирожное

Храмы, вписанные в маленькие переулки

Следы Гауди

Одно из самых красивых строений Барселоны

Вам предстоит:

найти пупок Барселоны, единорога и средневекового слона

узнать, из чего построили Дворец наместника

увидеть, как выглядел в 17 веке инновационный город

разобраться, почему современные дома строили прямо на римских развалинах

погулять в тех местах, где снимали фильм «Парфюмер», где был приход Антонио Гауди и где остался кровавый след в истории города

пройти через самую короткую улицу Барселоны

получить приятный гастрономический опыт и не только

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями — не стесняйтесь мне о них написать!

Организационные детали

Если вы планируете пойти на экскурсию с детьми, сообщите мне об этом, чтобы я подготовил для них игровые элементы.