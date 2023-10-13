Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Составить адекватное представление о городе — задача не из лёгких.
Поэтому я разработал маршрут, в котором будет всё: и ключевые достопримечательности, и менее туристические, но очаровательные уголки Барселоны, и гастропаузы (кто откажется от самого вкусного круассана в Испании?).
Я проведу вас по местам Гауди, Готическому и еврейскому кварталам, расскажу о прошлом, не перегружая датами.
Поэтому я разработал маршрут, в котором будет всё: и ключевые достопримечательности, и менее туристические, но очаровательные уголки Барселоны, и гастропаузы (кто откажется от самого вкусного круассана в Испании?).
Я проведу вас по местам Гауди, Готическому и еврейскому кварталам, расскажу о прошлом, не перегружая датами.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- История Барселоны от появления римлян до современного мегаполиса
- Готический и еврейский кварталы, центр от площади Каталонии до порта
- Самые вкусные круассаны и не менее вкусное пирожное
- Храмы, вписанные в маленькие переулки
- Следы Гауди
- Одно из самых красивых строений Барселоны
Вам предстоит:
- найти пупок Барселоны, единорога и средневекового слона
- узнать, из чего построили Дворец наместника
- увидеть, как выглядел в 17 веке инновационный город
- разобраться, почему современные дома строили прямо на римских развалинах
- погулять в тех местах, где снимали фильм «Парфюмер», где был приход Антонио Гауди и где остался кровавый след в истории города
- пройти через самую короткую улицу Барселоны
- получить приятный гастрономический опыт и не только
Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями — не стесняйтесь мне о них написать!
Организационные детали
Если вы планируете пойти на экскурсию с детьми, сообщите мне об этом, чтобы я подготовил для них игровые элементы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Привет! Я туристический гид и фотограф. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне нравится делиться своим опытом жизни в Барселоне, рассказывать историю города и погружать путешественников в особенности культуры и традиций Каталонии. Я разработал уникальные программы, в которых сочетаются достопримечательности, история, фотографии и рекомендации по проведению свободного времени. Ваш друг в Барселоне, Александр.
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