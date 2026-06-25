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Пешеходное знакомство с Барселоной

Увлекательная прогулка по Барселоне: Гауди, кварталы и гастрономия. Узнайте историю города без перегрузки датами
Индивидуальная экскурсия по Барселоне - это возможность увидеть ключевые достопримечательности и скрытые уголки города.

Путешественники смогут насладиться архитектурой Гауди, прогуляться по Готическому и еврейскому кварталам, а также попробовать лучшие круассаны в Испании.

Маршрут адаптируется под ваши пожелания, что делает его идеальным для всех, кто хочет глубже понять Барселону. Не упустите шанс узнать, как современные здания соседствуют с древними римскими развалинами
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Гауди
  • 🏙️ Прогулка по историческим кварталам
  • 🥐 Вкусные гастрономические паузы
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
Пешеходное знакомство с Барселоной
Пешеходное знакомство с Барселоной
Пешеходное знакомство с Барселоной

Что можно увидеть

  • Готический квартал
  • Еврейский квартал
  • Площадь Каталонии
  • Порт Барселоны

Описание экскурсии

  • История Барселоны от появления римлян до современного мегаполиса
  • Готический и еврейский кварталы, центр от площади Каталонии до порта
  • Самые вкусные круассаны и не менее вкусное пирожное
  • Храмы, вписанные в маленькие переулки
  • Следы Гауди
  • Одно из самых красивых строений Барселоны

Вам предстоит:

  • найти пупок Барселоны, единорога и средневекового слона
  • узнать, из чего построили Дворец наместника
  • увидеть, как выглядел в 17 веке инновационный город
  • разобраться, почему современные дома строили прямо на римских развалинах
  • погулять в тех местах, где снимали фильм «Парфюмер», где был приход Антонио Гауди и где остался кровавый след в истории города
  • пройти через самую короткую улицу Барселоны
  • получить приятный гастрономический опыт и не только

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями — не стесняйтесь мне о них написать!

Организационные детали

Если вы планируете пойти на экскурсию с детьми, сообщите мне об этом, чтобы я подготовил для них игровые элементы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 480 туристов
Привет! Я туристический гид и фотограф. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне нравится делиться своим опытом жизни в Барселоне, рассказывать историю города и погружать путешественников в особенности культуры и традиций Каталонии. Я разработал уникальные программы, в которых сочетаются достопримечательности, история, фотографии и рекомендации по проведению свободного времени. Ваш друг в Барселоне, Александр.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
А
20.06.2026 посетили пешую экскурсию по Барселоне, организатором которой является Александр, а нашим гидом был Алексей.

От экскурсии остались самые приятные впечатления! Алексей оказался именно тем экскурсоводом, о котором мечтает каждый турист.
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Его речь была очень интересной и увлекательной, а объем знаний по-настоящему впечатлял. Он полностью учел все наши пожелания и рассказывал настолько захватывающе, что время пролетело совершенно незаметно.

Выбор экскурсовода всегда своего рода лотерея, но в нашем случае это был настоящий джекпот. Мы даже не ожидали такого уровня вовлеченности и искреннего желания сделать экскурсию максимально комфортной и интересной для гостей.

Алексей — очень эрудированный, тактичный, доброжелательный и веселый человек. Видно, что он любит свое дело и умеет увлечь рассказом. Особенно хочется отметить его ответственность и пунктуальность — все было организовано четко и без малейших задержек.

Однозначно рекомендую эту экскурсию. Если у вас будет возможность выбрать гидом Алексея — даже не сомневайтесь. Благодаря ему наше знакомство с Барселоной стало по-настоящему ярким и запоминающимся!

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Ю
Отличная прогулка за приятной беседой!
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