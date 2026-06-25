Индивидуальная экскурсия по Барселоне - это возможность увидеть ключевые достопримечательности и скрытые уголки города. Путешественники смогут насладиться архитектурой Гауди, прогуляться по Готическому и еврейскому кварталам, а также попробовать лучшие круассаны в Испании. Маршрут адаптируется под ваши пожелания, что делает его идеальным для всех, кто хочет глубже понять Барселону. Не упустите шанс узнать, как современные здания соседствуют с древними римскими развалинами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Барселоны от появления римлян до современного мегаполиса

Готический и еврейский кварталы, центр от площади Каталонии до порта

Самые вкусные круассаны и не менее вкусное пирожное

Храмы, вписанные в маленькие переулки

Следы Гауди

Одно из самых красивых строений Барселоны

Вам предстоит:

найти пупок Барселоны, единорога и средневекового слона

узнать, из чего построили Дворец наместника

увидеть, как выглядел в 17 веке инновационный город

разобраться, почему современные дома строили прямо на римских развалинах

погулять в тех местах, где снимали фильм «Парфюмер», где был приход Антонио Гауди и где остался кровавый след в истории города

пройти через самую короткую улицу Барселоны

получить приятный гастрономический опыт и не только

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями — не стесняйтесь мне о них написать!

Организационные детали

Если вы планируете пойти на экскурсию с детьми, сообщите мне об этом, чтобы я подготовил для них игровые элементы.