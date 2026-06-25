Индивидуальная экскурсия по Барселоне - это возможность увидеть ключевые достопримечательности и скрытые уголки города.
Путешественники смогут насладиться архитектурой Гауди, прогуляться по Готическому и еврейскому кварталам, а также попробовать лучшие круассаны в Испании.
Маршрут адаптируется под ваши пожелания, что делает его идеальным для всех, кто хочет глубже понять Барселону. Не упустите шанс узнать, как современные здания соседствуют с древними римскими развалинами
Путешественники смогут насладиться архитектурой Гауди, прогуляться по Готическому и еврейскому кварталам, а также попробовать лучшие круассаны в Испании.
Маршрут адаптируется под ваши пожелания, что делает его идеальным для всех, кто хочет глубже понять Барселону. Не упустите шанс узнать, как современные здания соседствуют с древними римскими развалинами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Гауди
- 🏙️ Прогулка по историческим кварталам
- 🥐 Вкусные гастрономические паузы
- 📜 Интересные исторические факты
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Еврейский квартал
- Площадь Каталонии
- Порт Барселоны
Описание экскурсии
- История Барселоны от появления римлян до современного мегаполиса
- Готический и еврейский кварталы, центр от площади Каталонии до порта
- Самые вкусные круассаны и не менее вкусное пирожное
- Храмы, вписанные в маленькие переулки
- Следы Гауди
- Одно из самых красивых строений Барселоны
Вам предстоит:
- найти пупок Барселоны, единорога и средневекового слона
- узнать, из чего построили Дворец наместника
- увидеть, как выглядел в 17 веке инновационный город
- разобраться, почему современные дома строили прямо на римских развалинах
- погулять в тех местах, где снимали фильм «Парфюмер», где был приход Антонио Гауди и где остался кровавый след в истории города
- пройти через самую короткую улицу Барселоны
- получить приятный гастрономический опыт и не только
Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями — не стесняйтесь мне о них написать!
Организационные детали
Если вы планируете пойти на экскурсию с детьми, сообщите мне об этом, чтобы я подготовил для них игровые элементы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 480 туристов
Привет! Я туристический гид и фотограф. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне нравится делиться своим опытом жизни в Барселоне, рассказывать историю города и погружать путешественников в особенности культуры и традиций Каталонии. Я разработал уникальные программы, в которых сочетаются достопримечательности, история, фотографии и рекомендации по проведению свободного времени. Ваш друг в Барселоне, Александр.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
20.06.2026 посетили пешую экскурсию по Барселоне, организатором которой является Александр, а нашим гидом был Алексей.
От экскурсии остались самые приятные впечатления! Алексей оказался именно тем экскурсоводом, о котором мечтает каждый турист.
От экскурсии остались самые приятные впечатления! Алексей оказался именно тем экскурсоводом, о котором мечтает каждый турист.
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Ю
Отличная прогулка за приятной беседой!
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