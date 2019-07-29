4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Захватывающее шестичасовое приключение с испытаниями для маленьких чад

Евгений
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Евгений – ваш гид
Уникальная возможность для родителей — шесть часов отдыха от своего чада.

Эта экскурсия только для детей! В течение шести часов маленькие разбойники могут прыгать, смеяться, куролесить и бедокурить (в рамках приличия).
От 208 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне

Программа

Экскурсия проходит в виде захватывающего приключения, в ходе которого ребятам нужно преодолеть несколько испытаний. Кто выдержит их — будет посвящен в звание Каталонского Рыцаря (мальчики) или в Принцессы Каталонии (девочки).

Количество испытаний зависит от предварительной договоренности с родителями.

  • Первое испытание ждёт детей в парке Цитадель. Ребятам предстоит переплыть волшебное озеро, поздороваться с мамонтом и найти секретное послание в стене Замка трёх драконов.
  • Второе испытание — изучить язык необычных животных в Зоопарке Барселоны. Здесь живут звери и птицы со всего мира. И у каждого зверя — свои повадки и свой язык. В послании, которое дети найдут на выходе из зоопарка, будет задание с названиями тех животных, которых ребята должны будут изобразить.
  • Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада. Кто справится с этим — получит сладкий приз и ключ к следующему конкурсу (четвертое испытание): карту города, по которой нужно дойти до Кота Ботеро и погладить ему усы. По пути необходимо съесть волшебное пирожное безе, дающее дополнительные силы. Дойти до Кота Ботеро — это и есть четвёртое задание.
  • Задание пятое — выучить три фразы на испанском языке и с их помощью заказать себе в местном кафе мороженое или пирожное.
  • Шестое задание — разобраться в трёх секретах нашего мира в Музее Науки (CosmoCaixa), где все экспонаты можно трогать руками (этот музей признан лучшим музеем для детей в Европе). После этого нужно будет описать познанные секреты — за обедом в местном детском кафе.
  • Седьмое испытание. Мы поедем за сокровищами на гору Тибидабо. Путь будет с препятствиями, но в конце концов наши герои на старинном голубом трамвайчике доберутся до парка развлечений. Там задача ребят — преодолеть страх и проехать на одном из аттракционов.
  • Восьмое испытание. Юные искатели приключений отправятся в подводное царство («Аквариум Барселоны»), чтобы посчитать тамошних обитателей и, опять таки, преодолев страх, посмотреть в глаза царице подводного мира — акуле.

Эти приключения обязательно понравятся вашим детям. Мои трое — а им 4, 11 и 16 лет — были в восторге от каждого из заданий. Помните: детский гид — не аниматор! Он не развлекает детей, а проводит для них экскурсию таким образом, чтобы это время ребята запомнили как самый счастливый день в жизни.

Организационные детали

В это городское приключение принимаются дети от 6 до 14 лет как без родителей, так и вместе с ними (в этом случае родитель оплачивает на себя полную стоимость экскурсии).

Каждое из испытаний требует дополнительных расходов и заранее обговаривается с родителями. Необходимо выбрать как минимум пять испытаний.

Дополнительно оплачиваются:

  • Испытание 1. Аренда вёсельной лодки на озере в парке Цитадель — 8 евро.
  • Испытание 2. Билет в Зоопарк Барселоны — 20 евро.
  • Испытание 3. Билет в Музей шоколада — 5 евро;
  • Испытание 4. Без дополнительных затрат.
  • Испытание 5. Без дополнительных затрат.
  • Испытание 6. Билет в Музей науки — 4 евро.
  • Испытание 7. Билет в Парк развлечений Тибидабо — 25,60 евро.
  • Испытание 8. Билет в «Аквариум Барселоны» — 15-20 евро (зависит от роста ребенка).
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне
Невероятные приключения детей в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2019
Евгений прекрасен. Очаровал и увлек детей с первых минут и на все шесть часов. Экскурсия - в форме интерактивного квеста, где дети чувствуют себя первооткрывателями и в восторге от тех игр, историй и заданий, что им предоставлены. Мы в Барселоне 4 дня, и эти шесть часов с Евгением, по-моему, лучшая из возможных инвестиций для родителей в поездке.
Татьяна
4 апреля 2019
Насыщенная программа с самым активным участием ребенка! Внимательный экскурсовод, интересный квест. Задумка шикарная! Спасибо Евгению за помощь в стрессовой ситуации (украли телефон)! Несмотря ни на что воспоминания самые светлые о нашем приключении.
14 ноября 2016
Евгений провел с детьми шесть часов, за это время устроил им квест в парке, показал музей шоколада и пквариум, они прошли в общей сложности 11 км! Были к вечеру усталые, но очень довольные, много нам рассказывали потом. Гид им очень понравился! Спрашивали, встретятся ли они с ним еще))
27 октября 2016
Большое спасибо за экскурсии! Наш визит в Барселону был первым. Программу изначально планировали так, чтобы было интересно нашим детям (6 и 9 лет). Мы все вместе получили огромное удовольствие! Дети до сих пор вспоминают, как здорово было на квесте. Мы успели посетить за 6 часов множество чудесных и красивых мест. Дети были заняты преодолением испытаний. Эмоций много. Впечатления самые светлые! Евгений, огромное спасибо! Всем очень рекомендуем!

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