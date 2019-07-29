4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Экскурсия проходит в виде захватывающего приключения, в ходе которого ребятам нужно преодолеть несколько испытаний. Кто выдержит их — будет посвящен в звание Каталонского Рыцаря (мальчики) или в Принцессы Каталонии (девочки).

Количество испытаний зависит от предварительной договоренности с родителями.

Первое испытание ждёт детей в парке Цитадель. Ребятам предстоит переплыть волшебное озеро, поздороваться с мамонтом и найти секретное послание в стене Замка трёх драконов.

ждёт детей в парке Цитадель. Ребятам предстоит переплыть волшебное озеро, поздороваться с мамонтом и найти секретное послание в стене Замка трёх драконов. Второе испытание — изучить язык необычных животных в Зоопарке Барселоны. Здесь живут звери и птицы со всего мира. И у каждого зверя — свои повадки и свой язык. В послании, которое дети найдут на выходе из зоопарка, будет задание с названиями тех животных, которых ребята должны будут изобразить.

— изучить язык необычных животных в Зоопарке Барселоны. Здесь живут звери и птицы со всего мира. И у каждого зверя — свои повадки и свой язык. В послании, которое дети найдут на выходе из зоопарка, будет задание с названиями тех животных, которых ребята должны будут изобразить. Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада. Кто справится с этим — получит сладкий приз и ключ к следующему конкурсу (четвертое испытание): карту города, по которой нужно дойти до Кота Ботеро и погладить ему усы. По пути необходимо съесть волшебное пирожное безе, дающее дополнительные силы. Дойти до Кота Ботеро — это и есть четвёртое задание.

— запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада. Кто справится с этим — получит сладкий приз и ключ к следующему конкурсу (четвертое испытание): карту города, по которой нужно дойти до Кота Ботеро и погладить ему усы. По пути необходимо съесть волшебное пирожное безе, дающее дополнительные силы. Дойти до Кота Ботеро — это и есть четвёртое задание. Задание пятое — выучить три фразы на испанском языке и с их помощью заказать себе в местном кафе мороженое или пирожное.

— выучить три фразы на испанском языке и с их помощью заказать себе в местном кафе мороженое или пирожное. Шестое задание — разобраться в трёх секретах нашего мира в Музее Науки (CosmoCaixa), где все экспонаты можно трогать руками (этот музей признан лучшим музеем для детей в Европе). После этого нужно будет описать познанные секреты — за обедом в местном детском кафе.

— разобраться в трёх секретах нашего мира в Музее Науки (CosmoCaixa), где все экспонаты можно трогать руками (этот музей признан лучшим музеем для детей в Европе). После этого нужно будет описать познанные секреты — за обедом в местном детском кафе. Седьмое испытание . Мы поедем за сокровищами на гору Тибидабо. Путь будет с препятствиями, но в конце концов наши герои на старинном голубом трамвайчике доберутся до парка развлечений. Там задача ребят — преодолеть страх и проехать на одном из аттракционов.

. Мы поедем за сокровищами на гору Тибидабо. Путь будет с препятствиями, но в конце концов наши герои на старинном голубом трамвайчике доберутся до парка развлечений. Там задача ребят — преодолеть страх и проехать на одном из аттракционов. Восьмое испытание. Юные искатели приключений отправятся в подводное царство («Аквариум Барселоны»), чтобы посчитать тамошних обитателей и, опять таки, преодолев страх, посмотреть в глаза царице подводного мира — акуле.

Эти приключения обязательно понравятся вашим детям. Мои трое — а им 4, 11 и 16 лет — были в восторге от каждого из заданий. Помните: детский гид — не аниматор! Он не развлекает детей, а проводит для них экскурсию таким образом, чтобы это время ребята запомнили как самый счастливый день в жизни.