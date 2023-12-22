4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прыгать, смеяться, куролесить и бедокурить (в рамках приличия, конечно), преодолевать страхи и узнавать много нового — сколько же всего интересного будет в этом городском приключении! Ребята побывают в зоопарке, Музее шоколада, на горе Тибидабо и в других местах. Кто выдержит все испытания, будет удостоен звания Каталонского Рыцаря или Принцессы Каталонии.
Описание экскурсии
Количество испытаний зависит от предварительной договорённости с родителями (минимум 5):
- Парк Цитадели. Ребятам предстоит переплыть волшебное озеро, поздороваться с мамонтом и найти секретное послание в стене Замка трёх драконов.
- Зоопарк Барселоны. Здесь живут звери и птицы со всего мира. У каждого животного — свои повадки и язык. В послании, которое дети найдут на выходе из зоопарка, будет задание — изобразить некоторых зверей.
- Музей шоколада. Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада. Кто справится, получит сладкий приз и ключ к следующему конкурсу.
- Кот Ботеро. Четвёртое задание — по карте города дойти до кота Ботеро и погладить ему усы, а по пути съесть волшебное безе, которое даёт дополнительные силы.
- Три фразы на испанском языке. Пятое испытание — выучить фразы и с их помощью заказать в местном кафе мороженое или пирожное.
- Музей Науки. Здесь все экспонаты можно трогать руками. Ребятам нужно будет разобраться в трёх секретах нашего мира, а затем подробно рассказать о них — за обедом в местном детском кафе.
- Гора Тибидабо. Путь будет с препятствиями, но в конце концов наши герои на старинном голубом трамвайчике доберутся до парка развлечений. Там задача ребят — преодолеть страх и проехать на одном из аттракционов.
- Аквариум Барселоны. Юные искатели приключений отправятся в подводное царство, чтобы посчитать его обитателей и посмотреть в глаза царице подводного мира — акуле.
Организационные детали
- Эта экскурсия для детей от 6 до 14 лет. Можно провести её как без родителей, так и вместе с ними (в этом случае родитель оплачивает для себя полную стоимость экскурсии).
- Каждое из испытаний требует дополнительных расходов и заранее обговаривается с родителями. Необходимо выбрать как минимум пять испытаний.
Дополнительно оплачиваются:
- аренда вёсельной лодки на озере в парке Цитадель — €8.
- билет в зоопарк Барселоны — €20.
- билет в Музей шоколада — €5.
- билет в Музей науки — €4.
- билет в парк развлечений «Тибидабо» — €25,6.
- билет в Аквариум Барселоны — €15-20 (зависит от роста ребёнка).
- обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Arc de Triumf
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в течение уже нескольких лет постоянный участник мероприятий, который организует Евгений.
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Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
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В
Большое спасибо за экскурсии! Наш визит в Барселону был первым. Программу изначально планировали так, чтобы было интересно нашим детям (6 и 9 лет). Мы все вместе получили огромное удовольствие! Дети
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С
Евгений прекрасен. Очаровал и увлек детей с первых минут и на все шесть часов. Экскурсия - в форме интерактивного квеста, где дети чувствуют себя первооткрывателями и в восторге от тех игр, историй и заданий, что им предоставлены. Мы в Барселоне 4 дня, и эти шесть часов с Евгением, по-моему, лучшая из возможных инвестиций для родителей в поездке.
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Ю
Евгений провел с детьми шесть часов, за это время устроил им квест в парке, показал музей шоколада и пквариум, они прошли в общей сложности 11 км! Были к вечеру усталые, но очень довольные, много нам рассказывали потом. Гид им очень понравился! Спрашивали, встретятся ли они с ним еще))
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Насыщенная программа с самым активным участием ребенка! Внимательный экскурсовод, интересный квест. Задумка шикарная! Спасибо Евгению за помощь в стрессовой ситуации (украли телефон)! Несмотря ни на что воспоминания самые светлые о нашем приключении.
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