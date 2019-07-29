4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа
Экскурсия проходит в виде захватывающего приключения, в ходе которого ребятам нужно преодолеть несколько испытаний. Кто выдержит их — будет посвящен в звание Каталонского Рыцаря (мальчики) или в Принцессы Каталонии (девочки).
Количество испытаний зависит от предварительной договоренности с родителями.
- Первое испытание ждёт детей в парке Цитадель. Ребятам предстоит переплыть волшебное озеро, поздороваться с мамонтом и найти секретное послание в стене Замка трёх драконов.
- Второе испытание — изучить язык необычных животных в Зоопарке Барселоны. Здесь живут звери и птицы со всего мира. И у каждого зверя — свои повадки и свой язык. В послании, которое дети найдут на выходе из зоопарка, будет задание с названиями тех животных, которых ребята должны будут изобразить.
- Третье испытание — запомнить технологию изготовления шоколада в Музее шоколада. Кто справится с этим — получит сладкий приз и ключ к следующему конкурсу (четвертое испытание): карту города, по которой нужно дойти до Кота Ботеро и погладить ему усы. По пути необходимо съесть волшебное пирожное безе, дающее дополнительные силы. Дойти до Кота Ботеро — это и есть четвёртое задание.
- Задание пятое — выучить три фразы на испанском языке и с их помощью заказать себе в местном кафе мороженое или пирожное.
- Шестое задание — разобраться в трёх секретах нашего мира в Музее Науки (CosmoCaixa), где все экспонаты можно трогать руками (этот музей признан лучшим музеем для детей в Европе). После этого нужно будет описать познанные секреты — за обедом в местном детском кафе.
- Седьмое испытание. Мы поедем за сокровищами на гору Тибидабо. Путь будет с препятствиями, но в конце концов наши герои на старинном голубом трамвайчике доберутся до парка развлечений. Там задача ребят — преодолеть страх и проехать на одном из аттракционов.
- Восьмое испытание. Юные искатели приключений отправятся в подводное царство («Аквариум Барселоны»), чтобы посчитать тамошних обитателей и, опять таки, преодолев страх, посмотреть в глаза царице подводного мира — акуле.
Эти приключения обязательно понравятся вашим детям. Мои трое — а им 4, 11 и 16 лет — были в восторге от каждого из заданий. Помните: детский гид — не аниматор! Он не развлекает детей, а проводит для них экскурсию таким образом, чтобы это время ребята запомнили как самый счастливый день в жизни.
В это городское приключение принимаются дети от 6 до 14 лет как без родителей, так и вместе с ними (в этом случае родитель оплачивает на себя полную стоимость экскурсии).
Каждое из испытаний требует дополнительных расходов и заранее обговаривается с родителями. Необходимо выбрать как минимум пять испытаний.
Дополнительно оплачиваются:
- Испытание 1. Аренда вёсельной лодки на озере в парке Цитадель — 8 евро.
- Испытание 2. Билет в Зоопарк Барселоны — 20 евро.
- Испытание 3. Билет в Музей шоколада — 5 евро;
- Испытание 4. Без дополнительных затрат.
- Испытание 5. Без дополнительных затрат.
- Испытание 6. Билет в Музей науки — 4 евро.
- Испытание 7. Билет в Парк развлечений Тибидабо — 25,60 евро.
- Испытание 8. Билет в «Аквариум Барселоны» — 15-20 евро (зависит от роста ребенка).