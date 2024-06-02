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взрослых и 3-е детей (8, 10 и 12 лет) Мы очень рады что выбрали именно Дмитрия! Прекрасный гид и фотограф, без понтов, без пафоса, без занудства и с отличным чувством юмора! Профессионал, с глубоким знанием истории и политики Испании и Барселоны в частности. Дмитрий быстро почувствовал, что конкретно НАМ было более интересно и очень быстро адаптировался под нас. Показал много интересных мест, рассказал много интересных историй и отвечал на все наши вопросы, даже совсем не по теме. Фотографии отличные, даже умудрился незаметно сделать шикарный снимок нашей младшей дочери, которая просто ненавидит фотографироваться 😊 Еще было очень приятно, что в то время, на которое была назначена встреча, шел дождь. Попросили перенести на попозже по возможности. Дмитрий отнёсся с полным пониманием и пошел нам на встречу. За это дополнительный респект! Вобщем, мы просто прекрасно провели время и теперь у нас есть еще и красивые фотографии на память! Нам очень понравилось, всем! И детям тоже! 10 из 10! Рекомендуем!!!