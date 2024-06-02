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Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
«Наша фотопрогулка начнется на площади Каталонии — это место встречи Старого и Нового города»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
«Фотопрогулку лучше всего проводить вечером, перед закатом»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от €49 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Теплая пленочная фотосессия в уникальных уголках Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
«Индивидуальный подбор маршрутаВ Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€156 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
«Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
«Я устрою для вас фотосессию в самых необычных, красочных и фотогеничных местах города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€139 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
Совместить приятное с приятным и полезное с полезным:
Начало: На Placa de l’Angel
«Эта экскурсия-фотосессия подойдёт для девушек, пар и небольших компаний друзей/подруг»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
«Также мы обязательно сделаем замечательные фотографии на всем нашем пути следования»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€380 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Барселоне: интересные истории + яркие снимки
Отправимся в один из атмосферных районов города, непринуждённо поговорим о Каталонии и поделаем фото
«В день прогулки я пришлю вам фотографии в цветокоррекции (от 50 до 500 штук в зависимости от ваших пожеланий во время фотосессии) ссылкой на файлообменник»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMATILDA2 июня 2024Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
- ВВиталий12 мая 2024Нам очень все понравилось! Рекомендую!
- AAnna29 апреля 2024Спасибо Асе за проделанную работу. Всё получилось отлично. Привезли из Барселоны стильные снимки и незабываемые впечатления. Сама Ася - невероятно позитивный и лёгкий в общении человек. Рекомендую.
- ООльга28 марта 2024Спасибо за море впечатлений и шикарные фотографии! Мне очень понравилась экскурсия, было интересно и познавательно. Хочу ещё!
- NNatalja15 марта 2024Обычно не оставляю отзывы, но тут я просто не смогла пройти мимо! Были в Барселоне в начале марта, 2 семьи: 4
- ААнастасия5 марта 2024Наш семейный отдых в Барселоне теперь навсегда сохранится в памяти благодаря Саше и её тёплой-тёплой фотосессии ☺️ с двумя малышами
- YYulia21 февраля 2024Фотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4е человека, включая именинницу. Ася
- ММарина10 февраля 2024Фотографии получились шикарные! Рекомендую брать и цветную и чб пленку тк кадров не так много, чтобы получить более интересные и
- MMarina22 января 2024Как же здорово все прошло! Солнечная Барселона, сказочная красота и чудесный фотограф Ася. Все было весело, непринужденно и органично. Ася
- ААнастасия29 ноября 2023В жизни случаются моменты, которые особо хочется оставить в своих воспоминаниях. В один из таких моментов я обратилась к Александре
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Фотопрогулки»
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