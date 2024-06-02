Фотосессии в Барселоне с личным фотографом

Найдено 9 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Барселоне на русском языке, цены от €49, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
87 отзывов
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
«Наша фотопрогулка начнется на площади Каталонии — это место встречи Старого и Нового города»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
«Фотопрогулку лучше всего проводить вечером, перед закатом»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 49 за всё до 4 чел.
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Теплая пленочная фотосессия в уникальных уголках Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
«Индивидуальный подбор маршрутаВ Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
156 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
196 за всё до 5 чел.
Фотосессия в живописных местах Барселоны
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
«Мы прогуляемся по Готическому кварталу, где царит атмосфера старинных зданий и есть особый колорит для фотосессий»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
«Я устрою для вас фотосессию в самых необычных, красочных и фотогеничных местах города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185139 за всё до 5 чел.
Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия-экскурсия в самых красивых местах Барселоны
Совместить приятное с приятным и полезное с полезным:
Начало: На Placa de l’Angel
«Эта экскурсия-фотосессия подойдёт для девушек, пар и небольших компаний друзей/подруг»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
200 за всё до 5 чел.
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
«Также мы обязательно сделаем замечательные фотографии на всем нашем пути следования»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
380 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Барселоне: интересные истории + яркие снимки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Барселоне: интересные истории + яркие снимки
Отправимся в один из атмосферных районов города, непринуждённо поговорим о Каталонии и поделаем фото
«В день прогулки я пришлю вам фотографии в цветокоррекции (от 50 до 500 штук в зависимости от ваших пожеланий во время фотосессии) ссылкой на файлообменник»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    MATILDA
    2 июня 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
  • В
    Виталий
    12 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
    Нам очень все понравилось! Рекомендую!
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Атмосферная фотосессия в Барселоне
    Спасибо Асе за проделанную работу. Всё получилось отлично. Привезли из Барселоны стильные снимки и незабываемые впечатления. Сама Ася - невероятно позитивный и лёгкий в общении человек. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Спасибо за море впечатлений и шикарные фотографии! Мне очень понравилась экскурсия, было интересно и познавательно. Хочу ещё!
  • N
    Natalja
    15 марта 2024
    Фотопрогулка по Старому городу
    Обычно не оставляю отзывы, но тут я просто не смогла пройти мимо! Были в Барселоне в начале марта, 2 семьи: 4
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    взрослых и 3-е детей (8, 10 и 12 лет) Мы очень рады что выбрали именно Дмитрия! Прекрасный гид и фотограф, без понтов, без пафоса, без занудства и с отличным чувством юмора! Профессионал, с глубоким знанием истории и политики Испании и Барселоны в частности. Дмитрий быстро почувствовал, что конкретно НАМ было более интересно и очень быстро адаптировался под нас. Показал много интересных мест, рассказал много интересных историй и отвечал на все наши вопросы, даже совсем не по теме. Фотографии отличные, даже умудрился незаметно сделать шикарный снимок нашей младшей дочери, которая просто ненавидит фотографироваться 😊 Еще было очень приятно, что в то время, на которое была назначена встреча, шел дождь. Попросили перенести на попозже по возможности. Дмитрий отнёсся с полным пониманием и пошел нам на встречу. За это дополнительный респект! Вобщем, мы просто прекрасно провели время и теперь у нас есть еще и красивые фотографии на память! Нам очень понравилось, всем! И детям тоже! 10 из 10! Рекомендуем!!!

  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
    Наш семейный отдых в Барселоне теперь навсегда сохранится в памяти благодаря Саше и её тёплой-тёплой фотосессии ☺️ с двумя малышами
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    провернуть это было не очень просто, но нам было всё понятно и приятно:) с Сашей еще до живого знакомства мы нашли много общего, она поделилась с нами волшебным местом для съемки, и время там пролетело так быстро и совсем незаметно) фото были готовы буквально через пару дней, за что отдельное спасибо! - и каждый кадр оказался наполнен любовью, очень ценно 🥰 Съемка на плёнку оказалась отдельным видом искусства:) Теперь всем эту фотосессию с Сашей советуем и рекомендуем брать с 2 плёнками) Благодарим тебя, желаем мягкого света и передаем привет четвероногому помощнику!) П. с. фото мое с морского места съемки)

    Наш семейный отдых в Барселоне теперь навсегда сохранится в памяти благодаря Саше и её тёплой-тёплой фотосессии
  • Y
    Yulia
    21 февраля 2024
    Атмосферная фотосессия в Барселоне
    Фотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4е человека, включая именинницу. Ася
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    - очень открытая и приятная в общении. Контакт сложился сразу, с момента, когда мы только начали обсуждать заказ. Узнав, что это наш первый визит в Барселону, Ася подсказала нам интересные места и кафе. Мы были в городе всего 5 дней, и эти советы мне очень пригодились при составлении маршрутов исследования Барселоны 🙂 Сама съемка прошла в форме непринужденной прогулки. Уже на следующий день я получила ссылку на все фотографии с цветокоррекцией. Результат превзошел наши ожидания, именинница была в восторге! Я очень рекомендую обратиться к Асе, если Вы хотите получить на память стильные фотографии в красивых локациях Барселоны + приятно провести время, открывая для себя столицу Каталонии ☀️🌴🥘⛰️ 🌊

    Фотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4е
  • М
    Марина
    10 февраля 2024
    Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
    Фотографии получились шикарные! Рекомендую брать и цветную и чб пленку тк кадров не так много, чтобы получить более интересные и
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    разнообразные снимки) Очень рада, что так сделала) Александра очень приятная девушка, учла все пожелания по съемке, давала советы и рекомендации. Радуюсь красивым фото из поездки и надеюсь на повторные фотосеты от Саши! пс большой плюс, что фотки ты получаешь очень быстро🔥

  • M
    Marina
    22 января 2024
    Атмосферная фотосессия в Барселоне
    Как же здорово все прошло! Солнечная Барселона, сказочная красота и чудесный фотограф Ася. Все было весело, непринужденно и органично. Ася
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    посоветовала как правильно одеться, Быстро выстраивала кадр и советовала неожиданные ракурсы. Чудо, а не фото сессия. Сделайте себе подарок в Барселоне и это будет лучший сувенир, который останется с вами навсегда.

  • А
    Анастасия
    29 ноября 2023
    Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
    В жизни случаются моменты, которые особо хочется оставить в своих воспоминаниях. В один из таких моментов я обратилась к Александре
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    - фотосессия отличный способ придать бесконечную жизнь ситуации) А фотосессия на пленку так и вовсе обладает особым шармом. Александра оперативно ответила, услышала пожелания, предложила возможные варианты. Как результат - прекрасные теплые памятные фото) Отдельно хочется отметить, что Александра не только чуткий творец, но и крайне приятный и отзывчивый человек. Большое спасибо ей за всё!)

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Фотопрогулки»

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  1. Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
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  4. Фотопрогулка по Старому городу
  5. Фотосессия в живописных местах Барселоны
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 49 до 380 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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