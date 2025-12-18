Пешеходная экскурсия по малоизвестным уголкам Барселоны, куда не доходят туристические толпы.
Вы посетите легендарное кафе «Четыре кота», скрытые дворики, Еврейский квартал и другие места, где сохранилась аутентичная атмосфера города.
Описание экскурсии
Открывая другую Барселону:
- тайные уголки и живые истории.
- Эта экскурсия знакомит с Барселоной, которую редко видят туристы — городом скрытых двориков, местных легенд и аутентичной атмосферы. Маршрут проходит вдали от основных туристических потоков и раскрывает подлинный характер каталонской столицы.
- Богемное наследие и художественные тайны.
- Мы посетим легендарное кафе «Четыре кота», где начинал свой творческий путь Пабло Пикассо, и увидим здание Коллегии архитекторов Каталонии с фризом работы Пикассо. Вы узнаете историю о том, почему художник отказался от оплаты за свою работу.
- Скрытые дворики и улочки.
- Маршрут включает дворик Правосудия со следами римских стен, улицу Петрищоль с ее шоколадными традициями и дворик музея Фредерика Мареса — оазис тишины с апельсиновыми деревьями. Эти места хранят атмосферу старого города.
- Историческое сердце и легенды.
- Вы побываете на площади Святого Якова — политическом центре Каталонии, в Еврейском квартале с его древними легендами и на площади Короля, где разворачивались важные исторические события. Завершится экскурсия у дворца Моксо с его призрачными историями.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафе «Четыре кота»
- Коллегия архитекторов Каталонии
- Дворик Правосудия
- Улица Петрищоль
- Площадь Святого Якова
- Еврейский квартал
- Дворик музея Фредерика Мареса
- Площадь Короля
- Дворец Моксо
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaça de la Universitat
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
