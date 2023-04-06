Давайте-ка мы устроим пешую прогулку по главным достопримечательностям города. Никакой другой способ знакомства с городом, не сравнится с этим.



Особенности таких прогулок состоят ещё и в том, что в сотый раз проходя по одному и тому же месту, открываешь для себя что-то новое и удивительное!