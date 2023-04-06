Давайте-ка мы устроим пешую прогулку по главным достопримечательностям города. Никакой другой способ знакомства с городом, не сравнится с этим.
Особенности таких прогулок состоят ещё и в том, что в сотый раз проходя по одному и тому же месту, открываешь для себя что-то новое и удивительное!
Особенности таких прогулок состоят ещё и в том, что в сотый раз проходя по одному и тому же месту, открываешь для себя что-то новое и удивительное!
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Барселона глазами местного жителя:
- Вы увидите проспект La Rambla, главную пешеходную улицу Барселоны, «нерв и пульс» города, со всеми её достопримечательностями: рынок Бокерия, гран-театр Лисеу, знаменитый фонтанчик для питья, «живые статуи», и т. д.
- Дворец Гуэля — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди, спроектированный и возведенный Великим архитектором.
- Сердце города — Готический квартал, с его славным и мрачным прошлым, тайнами, загадками, легендами и мифами. Кафедральный собор, Королевский дворец, узкие улочки еврейского квартала Эль Каль, все они молчаливые свидетели течения долгой реки жизни и человеческих страстей, радости и печали.
- Мы окунёмся с головой в историю от основания города римлянами, до католических Королей и нашей с вами современности. Увидим церковь, прихожанином которой был сам Великий Гауди и куда, в тот роковой день, он отправился в свой последний земной путь.
- Прогуляемся по пассейдж де Грассия — шикарной, дорогой, парадной улице города, с её кварталом раздора. Обозрим скандальное и всемирно известное архитектурное чудо Гауди — Каса Мила.
- Увидим воочию, своими глазами Великий шедевр, Всемирное наследие и достояние Человечества, храм всех времён и народов — Саграда Фамилия.
- И Барселона у Ваших ног!
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Чаевые
- Билеты в различные музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Carrer de la Marina 255Завершение: Rambla Catalunya
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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