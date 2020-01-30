Что вас ожидает

Дома Бальо, Мила и шоколадная пауза

Приключение начнётся от памятника Колумбу. Поднимаясь вверх по бульвару Лас Рамблас, вы отыщете дворец, спрятавшийся в «Китайском» квартале, и узнаете, что за фонари поссорили на всю оставшуюся жизнь барселонского зодчего с городской администрацией. Затем пешком или на метро переберетесь на самый модный проспект города, к домам Бальо и Мила. Я расскажу историю возникновения этих дерзких проектов, а после предложу сделать шоколадную паузу в соседнем доме, принадлежавшем местному Вилли Вонке.

Саграда Фамилия, захватывающая дух

После чашки горячего шоколада и пары остановок на метро вы окажетесь рядом с непревзойденным шедевром Гауди — Саградой Фамилией. Я расскажу самые интересные байки о строительстве, которыми полна история этого храма, а также раскрою некоторые тайны и символы его многозначных фасадов, которые подарили пищу для размышлений не одному поколению исследователей и просто восхищенных людей.

Парк Гуэль — красивейший парк Каталонии

В завершение мы прогуляемся по бесплатной части парка Гуэль, где вы узнаете историю барселонской достопримечательности от зарождения идеи до её блестящего воплощения. Вы увидите знаменитую змееевидную скамейку и беззубую Саламандру, просмотрите, где жили Гауди и сам Гуэль, а также откроете, какие невероятные чудеса техники скрывает под своим пряничным дизайном этот без преувеличения красивейший каталонский парк. И все это время мы будем беседовать о создателе этих уникальных строений, вместе разбираясь в том, каким же был Антони Гауди: нелюдимым или стеснительным, счастливым или несчастным, атеистом или глубоко верующим, гением или сумасшедшим…