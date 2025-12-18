Прогулка по району Эшампле с осмотром архитектурных памятников модернизма и местных достопримечательностей.
Вы увидите скрытые от туристов улицы, узнаете истории семей, стоявших за фасадами зданий, и почувствуете атмосферу настоящей Барселоны.
Вы увидите скрытые от туристов улицы, узнаете истории семей, стоявших за фасадами зданий, и почувствуете атмосферу настоящей Барселоны.
Описание экскурсии
Эшампле:
- архитектура, история и повседневная жизнь.
- Эта экскурсия знакомит с районом Эшампле через его архитектурное наследие и местную атмосферу. Маршрут проходит по улицам, которые редко посещают туристы, но которые отражают подлинный характер Барселоны.
- Архитектурное наследие модернизма.
- Вы увидите Дом Элизальде — один из первых примеров модернизма, и Дворец Макайя работы Жозепа Пуч-и-Кадафалька. Особое внимание уделяется Дому с шипами с его уникальной архитектурой, напоминающей замок.
- Атмосферные улицы и местная жизнь.
- Маршрут включает Пассаж Перменье с особняками XIX века и улицу Энрик Гранадас, где можно ощутить ритм повседневной жизни города. Вы посетите рынок Сант-Антони, сочетающий традиции и современную гастрономию.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Элизальде
- Пассаж Перменье
- Дворец Макайя
- Проспект Диагональ
- Дом с шипами
- Улица Энрик Гранадас
- Рынок Сант-Антони
- Дом Гольферикс
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны парка Гуэль
Парк Гуэль в Барселоне - это не просто прогулка, а настоящее погружение в загадочный мир Гауди. Откройте для себя тайны и символы этого уникального места
Начало: У входа в парк Гуэль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник в 15:00
23 дек в 15:00
30 дек в 15:00
€20 за человека