Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе

Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди

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Как понять самый необычный храм на свете? На экскурсии я покажу вам красоту и уникальность Саграда Фамилии, которая стала смыслом жизни для гения Гауди. Рассказы будут понятны и взрослым, и детям. Вы погрузитесь в историю храма и увидите её как связную яркую картину. Узнаете о Библии на фасадах и о долгострое «песчаного замка». 1,5 часа вокруг храма — как почти 1,5 века его жизни!
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вместе отправимся в 19 век — волшебное время для Барселоны. Город активно развивался: фабрики и заводы заполняли пригороды; народ богател не по дням, а по часам; строился новый район Эшампле, который расширил Барселону до ближайших городков. На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:

  • Кто и когда его придумал (спойлер — не Гауди!), каким был первый проект, какой скандал изменил весь план и как началось строительство
  • Как Антонио Гауди, вчерашний студент, стал архитектором Саграда Фамилии, в чём его жертва и гениальность
  • Почему фасады так сильно различаются, что означают фигуры на них и какое отношение к храму имеют масоны
  • Какие сцены из Библии отражены в элементах храма и как их читать
  • Какое привидение водится в храме и можно ли его увидеть
  • И почему же Саграда Фамилия строится так долго

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и без дополнительных расходов. Мы осмотрим храм только снаружи.

во вторник и четверг в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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