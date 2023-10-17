Как понять самый необычный храм на свете? На экскурсии я покажу вам красоту и уникальность Саграда Фамилии, которая стала смыслом жизни для гения Гауди. Рассказы будут понятны и взрослым, и детям. Вы погрузитесь в историю храма и увидите её как связную яркую картину. Узнаете о Библии на фасадах и о долгострое «песчаного замка». 1,5 часа вокруг храма — как почти 1,5 века его жизни!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вместе отправимся в 19 век — волшебное время для Барселоны. Город активно развивался: фабрики и заводы заполняли пригороды; народ богател не по дням, а по часам; строился новый район Эшампле, который расширил Барселону до ближайших городков. На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:

Кто и когда его придумал (спойлер — не Гауди!), каким был первый проект, какой скандал изменил весь план и как началось строительство

Как Антонио Гауди, вчерашний студент, стал архитектором Саграда Фамилии, в чём его жертва и гениальность

Почему фасады так сильно различаются, что означают фигуры на них и какое отношение к храму имеют масоны

Какие сцены из Библии отражены в элементах храма и как их читать

Какое привидение водится в храме и можно ли его увидеть

И почему же Саграда Фамилия строится так долго

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и без дополнительных расходов. Мы осмотрим храм только снаружи.