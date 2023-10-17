Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Как понять самый необычный храм на свете? На экскурсии я покажу вам красоту и уникальность Саграда Фамилии, которая стала смыслом жизни для гения Гауди. Рассказы будут понятны и взрослым, и детям. Вы погрузитесь в историю храма и увидите её как связную яркую картину. Узнаете о Библии на фасадах и о долгострое «песчаного замка». 1,5 часа вокруг храма — как почти 1,5 века его жизни!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вместе отправимся в 19 век — волшебное время для Барселоны. Город активно развивался: фабрики и заводы заполняли пригороды; народ богател не по дням, а по часам; строился новый район Эшампле, который расширил Барселону до ближайших городков. На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:
- Кто и когда его придумал (спойлер — не Гауди!), каким был первый проект, какой скандал изменил весь план и как началось строительство
- Как Антонио Гауди, вчерашний студент, стал архитектором Саграда Фамилии, в чём его жертва и гениальность
- Почему фасады так сильно различаются, что означают фигуры на них и какое отношение к храму имеют масоны
- Какие сцены из Библии отражены в элементах храма и как их читать
- Какое привидение водится в храме и можно ли его увидеть
- И почему же Саграда Фамилия строится так долго
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и без дополнительных расходов. Мы осмотрим храм только снаружи.
во вторник и четверг в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у собора Саграда Фамилия
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 7744 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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