Экскурсия вокруг Саграда Фамилии в Барселоне - это уникальная возможность понять один из самых необычных храмов мира.Участники узнают, как начиналось строительство, почему оно затянулось, и какие сцены из Библии отражены

на фасадах. Антонио Гауди посвятил свою жизнь этому проекту, и его гениальность раскрывается в каждой детали. История храма представлена в увлекательной форме, понятной как взрослым, так и детям. Прогулка вокруг храма - это путешествие во времени, раскрывающее тайны и легенды, связанные с этим архитектурным шедевром

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Описание экскурсии

Вместе отправимся в 19 век — волшебное время для Барселоны. Город активно развивался: фабрики и заводы заполняли пригороды; народ богател не по дням, а по часам; строился новый район Эшампле, который расширил Барселону до ближайших городков. На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:

Кто и когда его придумал (спойлер — не Гауди!), каким был первый проект, какой скандал изменил весь план и как началось строительство

Как Антонио Гауди, вчерашний студент, стал архитектором Саграда Фамилии, в чём его жертва и гениальность

Почему фасады так сильно различаются, что означают фигуры на них и какое отношение к храму имеют масоны

Какие сцены из Библии отражены в элементах храма и как их читать

Какое привидение водится в храме и можно ли его увидеть

И почему же Саграда Фамилия строится так долго

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и без дополнительных расходов. Мы осмотрим храм только снаружи.