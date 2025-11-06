Экскурсия вокруг Саграда Фамилии в Барселоне - это уникальная возможность понять один из самых необычных храмов мира.
Участники узнают, как начиналось строительство, почему оно затянулось, и какие сцены из Библии отражены
Участники узнают, как начиналось строительство, почему оно затянулось, и какие сцены из Библии отражены
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Саграда Фамилии
- 🧠 Понятные рассказы для всех возрастов
- 🕵️♂️ Раскрытие тайн и легенд храма
- 🎨 Уникальная архитектура Гауди
- 📚 Библейские сцены на фасадах
- ⏳ История долгостроя
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Саграда Фамилия
Описание экскурсии
Вместе отправимся в 19 век — волшебное время для Барселоны. Город активно развивался: фабрики и заводы заполняли пригороды; народ богател не по дням, а по часам; строился новый район Эшампле, который расширил Барселону до ближайших городков. На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:
- Кто и когда его придумал (спойлер — не Гауди!), каким был первый проект, какой скандал изменил весь план и как началось строительство
- Как Антонио Гауди, вчерашний студент, стал архитектором Саграда Фамилии, в чём его жертва и гениальность
- Почему фасады так сильно различаются, что означают фигуры на них и какое отношение к храму имеют масоны
- Какие сцены из Библии отражены в элементах храма и как их читать
- Какое привидение водится в храме и можно ли его увидеть
- И почему же Саграда Фамилия строится так долго
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и без дополнительных расходов. Мы осмотрим храм только снаружи.
во вторник в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Изумительная экскурсия, без нее Саграда Фамилия совсем не понятна, что, почему и как. Всем обязательно к посещению. Евгений настоящий профессионал.
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А
Евгений провел замечательную экскурсию, у нас даже было сопровождение в виде презентации, что помогло лучше понять историю храма, унесли с собой много интересных фактов, спасибо!
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A
Экскурсия очень понравилась! Были всей семьей, детям 8 и 15 лет было очень интересно. Я вообще в полном восторге!!! Евгений рассказал всю историю создания Храма, от задумки до воплощения, рассказал
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И
Потрясающая экскурсия! Саграда Фамилия произвела невероятное впечатление. Много интересных деталей, которые невозможно узнать без экскурсии. Организация отличная, спасибо Евгению, всё чётко и без спешки. Очень рекомендую!
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Огромная благодарность Евгению за экскурсию и особенно за легкую и интересную подачу сложного по своей сути материала (истории строительства храма, жизни и смерти смерти Иисуса). От души порекомендую экскурсию путешественникам с детьми - мой 9тилетний сын слушал Евгения в буквальном смысле с открытым ртом, с интересом и вниманием на протяжении 1.5 часов.
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А
Евгений, отлично провел экскурсию, очень информативно, четко и по дело. Рекомендую.
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