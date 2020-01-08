13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Свои знания я черпаю из официальных документов о Саграда Фамилии и об Антонио Гауди. Постоянно смотрю новые видео-материалы — художественные и документальные фильмы по теме, посещаю с большим удовольствием и интересом конференции, имеющие отношения к Антонио Гауди.

Программа

Во время экскурсии я расскажу, кому принадлежала идея строительства храма, кем был первый архитектор храма, как звали ослика, стоящего на фасаде Рождества, кому будет посвящена самая высокая из 18 башен храма, когда планируют закончить строительства храма и многое-многое другое.

Экскурсия проводится снаружи храма.