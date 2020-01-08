13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди

Victoria
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Victoria – ваш гид
Эта экскурсия — возможность узнать интересные детали о жизни выдающегося архитектора, услышать анекдоты из его повседневной жизни, понять почему та или иная скульптура находится на фасаде Рождества или Страстей и многое другое.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Фасада Рождества
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Тайны Саграда Фамилия
Тайны Саграда Фамилия

Свои знания я черпаю из официальных документов о Саграда Фамилии и об Антонио Гауди. Постоянно смотрю новые видео-материалы — художественные и документальные фильмы по теме, посещаю с большим удовольствием и интересом конференции, имеющие отношения к Антонио Гауди.

Программа

Во время экскурсии я расскажу, кому принадлежала идея строительства храма, кем был первый архитектор храма, как звали ослика, стоящего на фасаде Рождества, кому будет посвящена самая высокая из 18 башен храма, когда планируют закончить строительства храма и многое-многое другое.

Экскурсия проводится снаружи храма.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит полностью снаружи храма, без захода внутрь.
  • Входной билет в храм не входит в стоимость экскурсии: 35€ для взрослых, 13€ для подростков младше 18 лет и студентов, бесплатно для детей до 11 лет.
Тайны Саграда Фамилия
Тайны Саграда Фамилия
Тайны Саграда Фамилия
Тайны Саграда Фамилия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Фасада Рождества.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Чудесная Виктория ! Провела Экскурсию с интересными фактами и секретами.
12 ноября 2019
Теперь мы знаем много тайн!
После того, как мы расстались с Викторией, наш 14-летний сын сказал удивлённо: "Что уже час прошёл? Я и не заметил..." Так плавно, структурированно, неспешно и познавательно прошла наша встреча. Мы увидели то, мимо чего прошли бы мимо, будучи вооруженными только интернет-статьями: разрез глаз отдельных статуй, лодку и фонарь Иосифа, странно белоснежную ногу ангела, перекличку картин Дали и фрагментов фасада Рождества.
Единственный нюанс, требующий особого внимания туристов (но к Виктории это не имеет отношения), это иметь ввиду, что сувенирный магазин и музей внизу собора закрываются существенно раньше, планируйте свое посещение с запасом! Мы не успели(((
Виктория, спасибо!
11 сентября 2019
Несмотря на то, что уже несколько раз бывали в Барселоне, мы узнали от Виктории много интересных и новых вещей. Экскурсия была информативной и не тяготила. Большое спасибо экскурсоводу и наилучшие пожелания ее клиентам.
20 апреля 2019
Экскурсия подготовила нас к посещению Саграда Фамилия, его крипты. Виктория, наш гид, интересный собеседник, высококвалифицированный специалист и фанат своей профессии, влюблённый в Барселону, Испанию и ее народ. Благодарим Викторию и, конечно, Трипстер за великолепную организацию нашей экскурсии. Всех благ, успехов и удачи!
23 ноября 2018
Очень понравилось. Узнал много нового. Всем рекомендую!
23 ноября 2018
Экскурсия прошла на одном дыхании, даже дождь не помешал насладиться этим шедевром ! Очень доволен! Большое спасибо Виктории за рассказ.
18 ноября 2018
Огромное спасибо Виктории за потрясающую экскурсию вокруг храма Саграда Фамилия! Я в полном восторге от услышанного и увиденного! Рекомендую всем
Вероника
30 октября 2018
Весьма неожиданно приняли решение пойти на данную экскурсию к Виктории и совершенно не пожалели. Очень понравилась подача, Виктория очень приятный собеседник, владеет информацией и сама получает от этого большое удовольствие. Однозначно рекомендую данного гида.
11 сентября 2018
Великолепный экскурсовод Виктория, прекрасное содержание экскурсии и выдающееся сооружение! Секрет успеха хорошей экскурсии в этих трёх ингредиентах)) спасибо большое, было очень классно!
23 июля 2018
Очень все понравилось!!! Интересно и подробно все рассказала
Огромное спасибо!
Ещё 3 отзыва

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