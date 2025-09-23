Парк Гуэль - это не только мозаика и архитектура, но и загадки, которые оставил Гауди. Экскурсия предлагает исследовать скрытые символы и технические решения, спрятанные в конструкции парка. Восхитительные виды на Барселону с верхних точек и дом-музей Гауди делают это место обязательным для посещения. Не упустите шанс узнать больше о легендах и историях, связанных с этим уникальным проектом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Барселоне

Ирина Ваш гид в Барселоне

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Разноцветная мозаика, оформляющая извивающуюся скамью-змею, таинственная саламандра, встречающая посетителей на главной лестнице и сказочные пряничные павильоны на входе не оставят вас равнодушными. Так давайте же вместе исследуем одно из самых загадочных произведений Гауди!

Итак, вот что вы будете делать:

Послушаете интереснейшие истории и легенды, связанные с проектом и персонажами, занятыми в нём

Изучите необычные конструкции и поймёте технические приемы, использованные при строительстве

Разгадаете зашифрованные тайные знаки в мозаике тренкадис

Полюбуетесь на всю Барселону с верхних точек парка

И многое-многое другое!

Организационные детали