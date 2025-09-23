Парк Гуэль - это не только мозаика и архитектура, но и загадки, которые оставил Гауди.
Экскурсия предлагает исследовать скрытые символы и технические решения, спрятанные в конструкции парка.
Восхитительные виды на Барселону с верхних точек и дом-музей Гауди делают это место обязательным для посещения. Не упустите шанс узнать больше о легендах и историях, связанных с этим уникальным проектом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌀 Уникальная архитектура Гауди
- 🔍 Тайные символы и знаки
- 🌆 Панорамные виды Барселоны
- 🏛️ Посещение дома-музея Гауди
- 📜 Интересные истории и легенды
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Парк Гуэль
- Дом-музей Гауди
Описание экскурсии
Разноцветная мозаика, оформляющая извивающуюся скамью-змею, таинственная саламандра, встречающая посетителей на главной лестнице и сказочные пряничные павильоны на входе не оставят вас равнодушными. Так давайте же вместе исследуем одно из самых загадочных произведений Гауди!
Итак, вот что вы будете делать:
- Послушаете интереснейшие истории и легенды, связанные с проектом и персонажами, занятыми в нём
- Изучите необычные конструкции и поймёте технические приемы, использованные при строительстве
- Разгадаете зашифрованные тайные знаки в мозаике тренкадис
- Полюбуетесь на всю Барселону с верхних точек парка
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в парк и Дом-музей Гауди: взрослый — €26, дети 7–12 лет и пенсионеры старше 65 лет — €20 дети до 6 лет бесплатно
- Обратите внимание: билеты продаются строго на определенную дату и время. Приобретать их лучше заранее — вы можете сделать это самостоятельно на официальном сайте или я помогу вам с покупкой
- Экскурсию можно провести для большего количества участников — до 30, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Гуэль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 849 туристов
Я архитектор и профессиональный лицензированный гид по Барселоне. Живу в Барселоне 17 лет. Работаю гидом 13 лет. Легко и увлекательно рассказываю об архитектуре и истории города, местных традициях, известных персонажах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алла
23 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Ирина, безусловно, очень профессиональный гид и знаток архитектуры. При этом, экскурсия была легкой и непринужденной, с множеством интересных фактов и деталей. Обязательно вернемся к Ирине, чтобы узнать подробнее историю строительства Саграды.
Г
Галия
19 авг 2025
Вот уже второй раз мы с семьёй ходим на экскурсию с Ириной. Очень интересно, много занимательных фактов, Ирина замечательный рассказчик. Обязательно запишемся к Ирине на новые экскурсии!
О
Ольга
18 июл 2025
Мы семьей остались под впечатлением от интересного повествования Ирины о жизни самого Гауди и воплощении в жизнь парка Гуэль.
Время пролетело быстро, а мы услышали множество интересных фактов!
Однозначно рекомендую и Ирину и саму потрясающе интересную экскурсию.
И
Игорь
15 июн 2025
Главным экспонатом экскурсии была, конечно же, Катерина. Увлеченная, знающая, профессионально разбирающаяся и умеющая из любой детали сделать поэзию. Спасибо
Входит в следующие категории Барселоны
