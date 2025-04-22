Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Я зову вас, получить истинное удовольствие и наслаждение от созерцания необычайных и неповторимых пейзажей и строений, не состоявшегося элитного жилого комплекса времён начала прошлого века, в исполнении величайшего мастера архитектуры! Уверяю вас, оно прекрасно и неповторимо! Впрочем, как всё, что оставил нам в наследство великий маэстро! Красоты, метафоры, символы, загадки - всё это у нас впереди! Мы отправимся в удивительное и совершенно необычное место, созданное Великим Гауди.

Описание экскурсии "Не было бы счастья, да несчастье помогло!" Именно так, можно сказать о том замечательном факте, что теперь у нас с вами есть чудесная возможность наслаждаться этим удивительным шедевром паркового искусства! А ведь изначально, вся эта красота планировалась и предназначалась вовсе не для нашего с вами любования и наслаждения! Совсем наоборот! Стены, отделяющие внутренний мир, планировавшейся элитной жилой зоны, должны были защитить и скрыть всю эту красоту для избранных, от всего остального бренного и суетного мира! Тишина и покой, гармония с окружающей природой, умиротворение и наслаждение красотой чудесного ландшафта, должны были жить за этими стенами. Отделяя мир состоятельных, солидных граждан от всех остальных, кто не мог себе позволить подобной роскоши. Но жизнь вносит свои коррективы. Коммерческий проект, который задумывался как прообраз нынешних, получивших широкое распространение пригородных, загородных урбанизаций, полностью провалился! Безоговорочно и бесповоротно! А ведь какая была замечательная идея! По примеру только что родившейся британской моды, поселить избранных, сильных мира сего - состоятельных граждан в рай гармонии и слияния с матерью Природой! Уже - не в городе. Но и не слишком далеко. Создать волшебный природный уголок, избавить от назойливой городской суеты, шума, гама, спешки, волнений… Всё оставить там, - за стенами. Из трёх построенных домов были куплены только два. Да и эти двое были не посторонними для проекта людьми. Сам Гауди, который его же и создавал. И общий их с Гуэлем приятель, он же - их юрист и адвокат, потомки которого до сих пор владеют домом. Ну, и третий, это сам Гуэль. Которому,собственно, не пришлось выкупать дом у самого себя. Итак, в это удивительное место, созданное Великим мастером, я зову вас, чтобы получить истинное удовольствие и наслаждение от созерцания необычайных и неповторимых пейзажей! Окунёмся, погрузимся, воспарим! Вместе. Важная информация: Входные билеты для посещения парка приобретаются туристами заранее, и за свой счет. Стоимость входных билетов не входит в стоимость экскурсии. Дата и время экскурсии заранее согласовываются с гидом.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мы увидим парк Гуэль с его достопримечательностями: уникальные необычные ландшафты

Виадуки

Галереи

Дома принадлежавшие Гауди и Гуэлю

Единственный проданный дом адвоката Триас и Доменек

Зал ста колонн

Знаменитую скамейку Гауди

Начало: Главный вход в парк, carrer d'olot 16, gracia, barcelona Завершение: У выхода из парка Когда и сколько длится? Когда: Дата и время экскурсии согласовываются с гидом Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Входные билеты для посещения парка приобретаются туристами заранее

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – С Светлана Прекрасная и увлекательная экскурсия! Валерий действительно интересно проводит экскурсию, вовлекает Вас в события о которых рассказывает. Время пролетает незаметно! Были с дочкой, нам очень понравилась экскурсия, запоминаешь факты создания Парка благодаря интересному рассказу Валерия. Приятное общение и новые знания о прекрасном Парке Гуэль! И тайна названия экскурсии будет раскрыта, если погрузитесь в эту историю с гидом Валерием!