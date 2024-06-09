Приглашаю вас прокатиться на мотоцикле «Урал» по живописному парку Гарраф, что в 30 минутах от центра Барселоны. Мы объедем его весь по извилистым асфальтированным дорогам и грунтовым тропам.
Вместе отыщем скрытые жемчужины и раскроем тайны местных достопримечательностей, спрятанные от глаз путешественников. По пути я сделаю для вас профессиональные фотографии.
Вместе отыщем скрытые жемчужины и раскроем тайны местных достопримечательностей, спрятанные от глаз путешественников. По пути я сделаю для вас профессиональные фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнём наше приключение у стен старинного замка Кастельдельфелс, после чего отправимся в прохват по горным серпантинам с великолепными видами на парк Гарраф.
- По пути в Бегас остановимся на смотровой площадке, где перед нами откроется панорама Барселоны.
- В Бегасе окунёмся в глубокую историю этого города, насчитывающую более 11 тысяч лет, и исследуем местность близ пещеры Кова де Кан Садурни.
- Прокатимся по грунтовым дорогам сквозь парк Гарраф, наслаждаясь неприкосновенной природой.
- Также вас ждёт осмотр астрономической обсерватории и уникального буддийского монастыря.
- Зарядившись эмоциями от поездки на мотоцикле, мы вернёмся обратно в Кастельдельфелс.
Вы узнаете:
- Где была найдена самая древняя статуэтка (6500 лет) на Пиренейском полуострове.
- Почему пиво считается самым древним напитком Каталонии.
- Какие методы, унаследованные от предков 1000 лет назад, применяют на местной винодельне.
- Почему в конце 19 века этот регион начали покидать люди, и сколько деревень осталось заброшенными, превратившись в руины.
- От чего произошло название «Кава» и в чём особенность техники «сухой камень».
- Какая связь между виноградниками Годорниу и первым владельцем Палау Новелья.
- Как раньше назывался буддийский храм в Оливейе и почему его переименовали.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, трансфер на мотоцикле, фотосъёмка. После экскурсии я пришлю вам профессиональные фото.
- Перед стартом я предоставлю вам всю необходимую экипировку и заранее дам рекомендации, как лучше одеться, чтобы не замёрзнуть.
- Я не рекомендую эту экскурсию для детей младше 12 лет. Дети от 12 лет могут занимать место в коляске или сидеть за водителем.
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Кастельдельфельс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Барселоне
Добрый день! Меня зовут Антон. Половину своей жизни я провёл за рулём мотоцикла, объехал множество стран и уголков планеты. Свою страсть к дороге и новым открытиям показываю в фотографиях. МоиЗадать вопрос
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