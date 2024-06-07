1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
«Завершится экскурсия в живописном парке Цитадели»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€34 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
«По желанию можно включить в программу гору Монтжуик и потрясающей комплекс Олимпийских игр»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
«Заберёмся на самую высокую в Барселоне гору»
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
«Гора Монтжуик — высочайшая точка Барселоны»
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«На поезде мы доедем до станции фуникулёра, затем в необычном вагончике поднимемся на склон горы и далее пешком проделаем путь к вершине»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
«Вы послушаете пение хора и подниметесь к самой вершине, чтобы полюбоваться пейзажем, от которого захватывает дух»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
«Вода в Мартинет появляется в конце сентября и пропадает в начале июня, когда река продолжает свой бег под землей, а её подсохшее русло поражает замысловатыми пейзажами и обилием зелени»
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
«И действительно, все дети, которые когда-либо за последние 100 лет пропадали в Барселоне, жили недалеко от горы Монтжуик»
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
«Мы увидим гигантские каменные скульптуры, созданные самой природой 10 миллионов лет назад, которые люди прозвали Монах, Страж, Череп, Мумия, Верблюд, Слон…»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
«Несмотря на достаточно большой поток туристов и паломников, Монтсеррат остается замечательным природным парком, местом для спокойной прогулки или уединения»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«Набравшись сил и насладившись обедом, мы поднимемся на фуникулере на гору Монтжуик, откуда открываются захватывающие виды на Барселону и морской порт»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от €267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
«Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€237 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Я помогу вам понять замыслы зодчего и различить ту тонкую грань между религиозным, мистическим, модернистским и природным началами в его архитектуре — вы не только увидите, но и почувствуете, насколько это прекрасно»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«По дороге к шато вы увидите живописную лагуну с розовой водой, где добывают соль того же цвета, и виноградники Ришара»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
«А у Национального дворца, со смотровой площадки, вы окинете взглядом город с другой стороны, с высоты горы Монтжуик»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €209 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
€135 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Теплая пленочная фотосессия в уникальных уголках Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
«Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€156 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
«Вы побываете в двух локациях — Готическом квартале, откуда началась история Барселоны, и парке Цитадели с живописными аллеями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
«В трёх километрах от средневекового замка находится Соляная гора»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €494 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
«За одну встречу вы получите фотографии, сделанные в двух локациях — сказочном Готическом квартале и живописном парке Цитадели»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Отправимся на мотоцикле по извилистым дорожкам парка Гараф и далее к живописной долине, где расположено множество виноградников региона Пенедес»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Монтсеррат из Барселоны: скальный массив, монастырь и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в мир древних легенд и величественной природы Монтсеррата, уникального места силы в Каталонии
Начало: Площадь Испании
«Подъезжая к природному чуду, вы осмотрите удивительные скальные образования, которым нет аналогов во всем мире»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Прогулка по этому маршруту не только подарит возможность лицезреть красивые горные пейзажи, но и будет интересна любителям искусства: в ландшафт вписан впечатляющий ансамбль модернистской скульптуры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
«Всю дорогу вас будут сопровождать не только захватывающие пейзажи, но и ароматы средиземноморских трав: розмарина, лаванды и тимьяна»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«Потрясающая природа горной Каталонии»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
«Здесь наше внимание привлечет телевышка в виде олимпийского факела и арена Палау Сан-Жорди, распластавшаяся словно гигантская черепаха на гребне горы Монжуик»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
«А на следующий день после мастер-класса вы получите ваш пейзаж напечатанным на открытке»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
«На вершине горы Мотжуик вы увидите средневековую крепостью и музей 18 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«Бóльшую часть Княжества занимают горы, очень мягкий природный климат создает круглогодично хорошую погоду»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Мы поедем за сокровищами на гору Тибидабо»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
«Виды с горы Тибидабо, престижные районы, дворец Педральбес: все это и многое другое в сопровождении истории и рассказов о причудах Каталонии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ЕЕвгений6 июня 2024Отличная экскурсия от Дарьи! Нам удалось за 3 часа пройти по основным местам Барселоны, послушать увлекательный рассказ об истории города и задать интересующие вопросы, на которые смогли получить подробные ответы! Огромное спасибо, Дарья!
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- ММария3 июня 2024Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- AAleksandrs27 мая 2024Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
- ТТатьяна26 мая 2024Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
- ВВиктория25 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Спасибо большое, нам очень понравилось.
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Природа и пейзажи»
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