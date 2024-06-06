Экскурсии по паркам Барселоны

Найдено 41 экскурсия в категории «Парки» в Барселоне на русском языке, цены от €34, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
«Вы увидите, как бывшие заводы превращаются в творческие пространства, и проедете через парк Диагональ Мар почти на границе Барселоны»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
Первый раз в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 4 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
«Покатаемся на лодочке в таинственном парке»
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
«Парк Гуэль — загородный поселок, построенный по заказу каталонского магната»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
«И сделав яркие снимки, отправитесь в парк Гуэль, где посмотрите на знаменитые пряничные домики и посчитаете дорические колонны, а на знаменитой змеевидной скамейке услышите о несчастной любви архитектора»
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
«Конечно, мы отправимся в парк Гуэль и рассмотрим храм Саграда Фамилия, который строился на пожертвования всего человечества»
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
«А после отправимся в Парк Гуэль с его самой длинной в мире мозаичной скамьёй, «пряничными» домиками и «Голгофой» на высоте 210 метров над уровнем моря, где после экскурсии вы сможете встретить незабываемый каталонский закат…»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Священная гора Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«При желании мы посетим старейший парк аттракционов, расположенный тут же — на вершине горы Тибидабо»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от 134 за всё до 10 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
«Потом мы — опять же на метро — доедем до Триумфальной арки, пройдём через парк Цитадели и выйдем в район Борн, где я помогу вам купить вкусные сувениры»
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
«Снизу, от главного входа (со стороны порта) серпантином идет дорога вверх и потом спускается вниз, уже к другому выходу, со стороны парка Монтжуик»
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от 134 за всё до 10 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
«Программа на весь день с посещением Эль Борна и парка Цитадели (8 часов)»
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«Затем мы посетим место, где в 18-м веке была Крепость Цитадель, а теперь располагается чудесный городской парк»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
«При желании мы можем посетить платную зону Парка Гуэль или попасть внутрь храма Саграда Фамилия, или внутрь Дворца Гуэль — об этом нужно договориться со мной заранее, и я приобрету для вас билеты на вход»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
«Билеты в мемориальную зону парка не включены в стоимость (взрослые — 10€, дети — 7€)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Дополнительно мы можем также посетить парк Гуэля (+ 2 часа и 100 евро)»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Визитные карточки Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Визитные карточки Барселоны
Ознакомительная прогулка по городу: от «Врат Мира» до Монтжуика
«В парке Гуэль, помимо красивых сказочных домиков, вас ждет великолепный вид, открывающийся на город»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 209 за всё до 10 чел.
Гауди - гений или сумаcшедший?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
«Завершится наш тур в парке Гуэль — мы прогуляемся по его бесплатной части, а после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить платную и увидеть знаменитую скамью, извивающуюся на триста метров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
«Парк Гуэль — красивейший парк Каталонии»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
135 за всё до 6 чел.
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Теплая пленочная фотосессия в уникальных уголках Барселоны
Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
«Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
156 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
«Парк Цитадели: невероятный фонтан и фруктовые деревья»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
196 за всё до 5 чел.
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
«У Триумфальной арки и парка Цитадель поговорим о том, как местная гильдия бизнесменов презентовала себя на международной выставке»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 133 за всё до 10 чел.
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
«Борн, испанский хамон с кавой и великолепный парк»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 20 чел.
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«Вам предстоит подняться на вершину горы Тагаманент национального парка Монтсени, исследовать старинный замок, насладиться ароматами трав и хвои, а затем отдохнуть на фоне потрясающих горных пейзажей, пробуя местные закуски»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека
Творческое утро в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
«Фонтан Каскада в парке Сьютаделла»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
60 за человека
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
«Вы узнаете историю парка Сьютаделла, в котором сейчас располагается Парламент Каталонии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«Далее мы отправимся в парк кактусов, где представлены кактусы со всего Мира и где почти никогда не бывает туристов»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«Затем мы направимся по живописной долине, с бурлящей горной рекой в сторону самого известного Ордино Аркалис, по пути в который находится знаменитый природный парк Сордени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Первое испытание ждёт детей в парке Цитадель»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 6 чел.
Неизведанная Барселона на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
«С ветерком мы проедем мимо дворца Педральбес и по фешенебельным районам Барселоны, посмотрим на дракона Гауди и найдем дорогу в красивейшем парке-лабиринте»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
«Добравшись до сердца древней Барселоны, мы переведём дух в прекрасном парке Сьютаделья, где раньше была крепость, а теперь можно покормить попугайчиков с руки»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
110 за всё до 4 чел.
С корабля - по Барселоне
🚗 На машине
Круиз
4 часа
1 отзыв
Индивидуальный круиз С корабля - по Барселоне: эксклюзивный тур
Откройте для себя Барселону во время круиза: эксклюзивный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Парк Гуэль - открытая книга природы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
«Как возникла идея парка Гуэль и почему выбрали это место»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
181 за всё до 7 чел.
Барселона как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Барселона как на ладони
Знаковые творения Гауди, парк Кольсерола и восхождение на гору Тибидабо на дружеской экскурсии
Начало: на площади Каталонии
«Парк Кольсерола — излюбленное место отдыха барселонцев»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 104 за всё до 8 чел.
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
С горы к морю и обратно на гору на автомобиле
Увидеть главные достопримечательности с неожиданных ракурсов
«Практически каждый, кто приезжает в каталонскую столицу, начинает свое знакомство с ней, стоя спиной к этому каменному кресту в Парке Гуэль»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
240 за всё до 3 чел.
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Увидеть знакомый город в необычном ракурсе поможет подъем на самую высокую точку легендарной горы Тибидабо, где расположен один из самых старейших парков-аттракционов»
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
45 за человека
Барселона за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Барселона за один день: исследуйте историю и архитектуру
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
«По вашему желанию мы можем поменять предложенные локации на другие: гору Тибидабо, парк лабиринтов Орта, дом Висенс или парк Гуэль»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Яркий Парк Сьютаделья и район Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Парк Сьютаделья и исторический район Борн: путешествие по Барселоне
Откройте для себя тайны Парка Сьютаделья и погрузитесь в атмосферу района Борн с эксклюзивной экскурсией
Начало: Недалеко от Триумфальной арки
«Парк Сьютаделья — яркая зелень и последний мамонт»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
118 за всё до 5 чел.
Олимпийская Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Олимпийская Барселона: путешествие по символам игр 1992
Откройте для себя Олимпийскую Барселону, исследуйте её трансформацию и коснитесь истории спортивных достижений
Начало: У центрального телеграфа
«Через парк водопадов мы дойдём до памятника волонтёрам»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
«Мы начнём наше приключение у стен старинного замка Кастельдельфелс, после чего отправимся в прохват по горным серпантинам с великолепными видами на парк Гарраф»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Первый раз в Барселоне
    Отличная экскурсия от Дарьи! Нам удалось за 3 часа пройти по основным местам Барселоны, послушать увлекательный рассказ об истории города и задать интересующие вопросы, на которые смогли получить подробные ответы! Огромное спасибо, Дарья!
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
  • A
    Aleksandrs
    27 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
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    кроме фламенко, корриды и прекрасного вина. Решили, что перед самостоятельным осмотром города, не плохо бы пополнить багаж знаний и понять "направления движения" на остальные три дня путешествия. Обратились к сайту для выбора желаемого маршрута, темы и конечно же того, кто нам будет это все представлять. По отзывам и по желаемому маршруту выбрали гида, Дарью и … …. Обычно фото-сопровождение нашего путешествия это мое хобби, но в этот раз мы решили, что пусть руки будут у меня пустые, а голова будет полностью занята восприятием материала, а не поиском интересных "фото-ракурсов". Поэтому, мы обратились к Дарье и она посоветовала своего фотографа, предварительно выслав его работы. Нам они понравились и мы согласились. В итоге, нас сопровождал прекрасный семейный тандем - Дарья и Дмитрий. Что Вам сказать, мы остались очень довольны! Да простят нас ребята, но вместо 6-ти часов, мы их мучали почти 7-мь. Кроме того, что Дарья оказалась прекрасной рассказчицей, стараясь, чтобы мы запомнили исторические факты, фамилии и даты, но и еще прекрасной спортсменкой - я думаю, что еще пару таких-же семичасовых кругов для нее ничто. Дмитрию было немного сложнее - с аппаратурой в руках и за плечами и предугадывать куда мы завернем и куда кинем взгляд. Итог - экскурсия отличная, советы по посещению лакомых заведений оказались замечательными и аутентичными и конечно же память, в виде фотографий, в этот раз вдвоем а не по отдельности! Ребята, Дарья и Дмитрий - огромное спасибо за вашу проделанную работу и выдержку:-) Четыре дня оказалось очен очень мало даже для одного города Испании ….. мы еще вернемся!!!

    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Вся Барселона за один день
    Наша экскурсия прошла 1 мая. Мы в полном восторге от Евгения, проведенной экскурсии и самой подачи материала. 6 часов пролетели незаметно Большое спасибо еще раз!:)
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Экскурсия прошла замечательно. Спасибо большое, нам очень понравилось.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно
  • И
    Ина
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Первый раз в Барселоне
    Замечательная экскурсия для всех возрастов! Рекомендуем однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Парки»

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