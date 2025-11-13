Мои заказы

Двухчасовая прогулка на парусной лодке с русскоговорящим гидом

Вдохновляющая прогулка на 14-метровой парсуной лодке с профессиональным русскоговорящим капитаном из порта Олимпик.

Расслабьтесь на солнце, попрыгайте с борта и поплескайтесь в воде в теплое время года, посмотрите на прекрасную Барселону с моря и изучите основы парусного спорта с профессионалом.
Описание водной прогулки

Погрейтесь на солнышке на бору комфортабельной яхты, обозревая город с необычного ракурса. Ваш гид покажет вам такие достопримечательности с воды, как Саграда Фамилия, Тибидабо и многое другое. В ходе прогулки у вас также будет возможность научиться управлять парусной лодкой, покататься на доске с веслом или просто поплавать в Средиземном море и, конечно, подружиться с другими путешественниками. Важная информация:
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки и крем;
  • Участникам следует взять с собой куртку в зимние месяцы.

Ежедневно, согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на парусной лодке
  • Доска для гребли с веслом
  • Вода, безалкогольные напитки, газировка, пиво и бутылка кавы
  • Закуски.
Место начала и завершения?
Meet at Moll de Mestral, 26, 08005 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки и крем
  • Участникам следует взять с собой куртку в зимние месяцы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

