Трансфер из аэропорта Барселоны

Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене

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Ответы на вопросы
Индивидуальный трансфер — это комфорт, сэкономленное время и деньги, ведь наши тарифы гораздо ниже, чем у официального такси.

Русскоговорящий водитель встретит вас у аэропорта или отеля с именной табличкой и проводит к автомобилю. Мы позаботимся о том, чтобы поездка вам понравилась!
Трансфер из аэропорта Барселоны
Трансфер из аэропорта Барселоны
Трансфер из аэропорта Барселоны
Трансфер из аэропорта Барселоны
Трансфер из аэропорта Барселоны
Трансфер из аэропорта Барселоны
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

В любое время

Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер. Вы можете обращаться к нам абсолютно в любое время! Наши русскоговорящие водители встретят вас на выходе из аэропорта или у вашего отеля, проводят к автомобилю и помогут разместить багаж. Вы доберётесь до места назначения быстро и с комфортом.

Организационные детали

  • В нашем парке представлены автомобили разных марок: Mercedes V-class и S-class, Toyota Auris и Corolla, Renault Trafic, Audi А8, Chevrolet Express. Во всех есть детские кресла.
  • При бронировании укажите, пожалуйста, ваш номер рейса

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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