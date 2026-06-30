Индивидуальный трансфер из аэропорта Барселоны предлагает комфорт и экономию. Русскоговорящий водитель встретит с табличкой и поможет с багажом. В автопарке представлены различные марки автомобилей, включая Mercedes и Audi, с детскими креслами. Услуга доступна в любое время, что позволяет путешественникам избежать ожидания и переплат за такси. Укажите номер рейса при бронировании для максимального удобства
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🕒 Экономия времени
- 💰 Доступные тарифы
- 👨👩👧👦 Детские кресла
- 🇷🇺 Русскоговорящий водитель
Лучшее время для посещения
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дек
Лучшее время для использования индивидуального трансфера в Барселоне - это периоды высокого туристического сезона, такие как весна и осень. В это время вы сможете избежать очередей и задержек, связанных с общественным транспортом, и быстро добраться до нужного места.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В любое время
Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер. Вы можете обращаться к нам абсолютно в любое время! Наши русскоговорящие водители встретят вас на выходе из аэропорта или у вашего отеля, проводят к автомобилю и помогут разместить багаж. Вы доберётесь до места назначения быстро и с комфортом.
Организационные детали
- В нашем парке представлены автомобили разных марок: Mercedes V-class и S-class, Toyota Auris и Corolla, Renault Trafic, Audi А8, Chevrolet Express. Во всех есть детские кресла.
- При бронировании укажите, пожалуйста, ваш номер рейса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное за встречу в аэропорту!
нас встретили прямо у терминала. Напоили водой и с рассказами о прекрасной Барселоне и ближайших курортных городках нас довезли до отеля!
нас встретили прямо у терминала. Напоили водой и с рассказами о прекрасной Барселоне и ближайших курортных городках нас довезли до отеля!
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Владимир встретил меня в аэропорту вовремя, мы все время были на связи, по пути в отель рассказал о Барселоне. Спасибо большое Владимиру, рекомендую!
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Заказывала трансфер из Салоу в аэропорт Барселоны на минивэне.
После оплаты оперативно связался Владимир, согласовал время отъезда из гостиницы. Вечером написал непосредственно наш водитель, и в назначенный день в точное время мы отправились в аэропорт. Дорога прошла отлично.
Рекомендую и воспользуюсь сама при следующей поездке в Испанию.
После оплаты оперативно связался Владимир, согласовал время отъезда из гостиницы. Вечером написал непосредственно наш водитель, и в назначенный день в точное время мы отправились в аэропорт. Дорога прошла отлично.
Рекомендую и воспользуюсь сама при следующей поездке в Испанию.
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Прекрасный сервис! В Барселоне встречала Татьяна, накануне мне написали с информацией. На протяжении моих перелётов пересадок -мы коммуницировали, что всё по расписанию. Спасибо большое, за комфорт и безопасность 🌷 Рекомендую, обязательно!
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Спасибо за организацию трансфера, Александр всегда был на связи, мы прилетали поздно, все разъяснил, во время встретил и отлично доехали до отеля. Спасибо больше за безупречную работу 💯
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Спасибо большое, все прошло идеально! Вовремя встретили, нашлись и без препятствий довезли до отеля Таррагоны.
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