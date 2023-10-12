Индивидуальный трансфер — это комфорт, сэкономленное время и деньги, ведь наши тарифы гораздо ниже, чем у официального такси. Русскоговорящий водитель встретит вас у аэропорта или отеля с именной табличкой и проводит к автомобилю. Мы позаботимся о том, чтобы поездка вам понравилась!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

В любое время

Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер. Вы можете обращаться к нам абсолютно в любое время! Наши русскоговорящие водители встретят вас на выходе из аэропорта или у вашего отеля, проводят к автомобилю и помогут разместить багаж. Вы доберётесь до места назначения быстро и с комфортом.

Организационные детали