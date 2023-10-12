Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Индивидуальный трансфер — это комфорт, сэкономленное время и деньги, ведь наши тарифы гораздо ниже, чем у официального такси.
Русскоговорящий водитель встретит вас у аэропорта или отеля с именной табличкой и проводит к автомобилю. Мы позаботимся о том, чтобы поездка вам понравилась!
Русскоговорящий водитель встретит вас у аэропорта или отеля с именной табличкой и проводит к автомобилю. Мы позаботимся о том, чтобы поездка вам понравилась!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В любое время
Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер. Вы можете обращаться к нам абсолютно в любое время! Наши русскоговорящие водители встретят вас на выходе из аэропорта или у вашего отеля, проводят к автомобилю и помогут разместить багаж. Вы доберётесь до места назначения быстро и с комфортом.
Организационные детали
- В нашем парке представлены автомобили разных марок: Mercedes V-class и S-class, Toyota Auris и Corolla, Renault Trafic, Audi А8, Chevrolet Express. Во всех есть детские кресла.
- При бронировании укажите, пожалуйста, ваш номер рейса
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 838 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, увидеть самые потаённые места, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о вашем пребывании в Испании будут возвращать вас долгими зимними вечерами в нашу любимую Барселону. Предлагаю вам шикарные винные туры, бенедиктинский Монастырь Монтсеррат, роскошное Княжество Андорра.
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